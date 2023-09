NU.nl hat vor Kurzem eine aktuelle Anfrage gestellt, die von Medelezern übernommen wurde, die wissen mussten. Vandaag gaat het über Bücher und lesen. Das neue Buch von Francine Oomen ist in Bestseller 60 erschienen. Es ist das neue Buch in der äußerst beliebten Reihe Hacke überleef ik-Serie. Hast du es gelesen? Gibt es überhaupt Bücher? Was ist dein Lieblingsgenre? Die Tipps und Antworten gibt es in den Reaktionen.

Die normale Hausordnung gilt für das Vorwärtsgehen. Krijg berichtet in neuen Berichten über Bücher Blijf met report op de hoogte Sind Reaktionen zu erkennen? Klicken Sie im Bericht auf den Button „Reaktionen“, um den Status der Reaktionen in diesem Bereich anzuzeigen. So reagieren Sie auf den After-Sales-Einsatz. Von Klick Hier um direkt zu den Reaktionen zu gelangen.

gb01 De