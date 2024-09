Das Kraftwerk Three Miles Island nahm 1974 seinen Betrieb auf

Der Stromhunger der KI – Atomkraftwerk Three Mile Island wird reaktiviert

Das Atomkraftwerk Three Mile Island war Schauplatz des größten Atomunfalls in den USA. 2028 soll dort wieder Atomstrom produziert werden. Es gibt nur einen Kunden: Microsoft.

Das Atomkraftwerk Three Mile Island wurde weltweit bekannt, als es 1979 im Reaktor des Blocks II zu einer Kernschmelze kam. Block II wurde zerstört, Block I lief jedoch noch bis 2019 weiter. Danach wurde das Kraftwerk abgeschaltet. Nun sieht es so aus, als würde Block I reaktiviert. Schon 2028 soll er wieder ans Netz gehen, teilte der Betreiber Constellation mit.

Wenn die Regulierungsbehörden zustimmen, soll das Kraftwerk bis 2054 in Betrieb sein. Der Grund dafür ist Microsoft, denn der Technologieriese kauft den gesamten Strom. Microsoft hat einen 20-Jahres-Vertrag unterzeichnet, um den Energieverbrauch seiner Rechenzentren mit kohlenstofffreiem Strom zu decken. Constellation sagte, es sei der größte Stromabnahmevertrag, den das Unternehmen jemals unterzeichnet habe.

Unfall in Three Mile Island



„Diese Entscheidung ist das stärkste Symbol für die Wiedergeburt der Atomkraft als saubere und zuverlässige Energiequelle“, sagte Joe Dominguez, CEO von Constellation. Da der Name Three Mile Island eine negative Konnotation hat, wird das Kraftwerk in Crane Clean Energy Center umbenannt. Die Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks wird voraussichtlich 1,6 Milliarden Dollar kosten.

Das Kraftwerk liegt auf einer Insel im Susquehanna River gegenüber von Harrisburg. 1979 kam es aufgrund eines mechanischen Defekts und eines menschlichen Fehlers zu einer teilweisen Kernschmelze. Obwohl niemand ums Leben kam und nur geringe Mengen Radioaktivität freigesetzt wurden, wurden danach in den USA keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut.

Stark steigender Strombedarf



Three Mile Island ist kein Einzelfall. Der prognostizierte Siegeszug der künstlichen Intelligenz wird den Strombedarf von Rechenzentren weltweit massiv erhöhen. Goldman Sachs geht davon aus, dass Rechenzentren bis 2030 acht Prozent des gesamten US-Strombedarfs verbrauchen werden, aktuell sind es drei Prozent. Hinzu kommt die steigende Nachfrage durch Elektrofahrzeuge. Die großen Tech-Unternehmen setzen immer stärker auf Atomkraft. Amazon Web Services bezieht seinen Strom aus dem Kernkraftwerk Susquehanna in Pennsylvania. Oracle gab kürzlich bekannt, ein Rechenzentrum zu entwerfen, das von drei kleinen Atomreaktoren angetrieben werden soll.

Die Kernenergie werde Microsofts Pläne unterstützen, sein gesamtes globales Netzwerk von Rechenzentren bis 2025 mit sauberer Energie zu betreiben, sagte Bobby Hollis, Microsofts Vizepräsident für Energie. Die Produktion von Wind- und Solarenergie könne schwanken, während ein Kernkraftwerk ständig in Betrieb sei und einen Kunden brauche, der den gesamten Strom abnehme, sagte Hollis. Ein konstanter Stromverbrauch und eine stabile Produktion seien eine ideale Ergänzung. „Wir arbeiten rund um die Uhr. Sie arbeiten rund um die Uhr.“