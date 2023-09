Duell mit der Werkself nach der Länderspielpause

Am kommenden Bundesliga-Spieltag steht ein echtes Topspiel der Bundesliga an: Der FC Bayern München empfängt am 15. September den aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen in der Allianz Arena. Ein Termin, der beiden Trainern nicht wirklich gefällt.