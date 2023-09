Der FC Bayern und Bayer Leverkusen liefern sich im Spitzenspiel der Bundesliga einen wilden Schlagabtausch. Vor allem die ersten 45 Minuten sind atemberaubend. Mal dominieren die Gastgeber, mal überzeugen die Gäste. Der Schiedsrichter sorgt für Aufregung.

In der 98. Minute dieses spannenden Bundesliga-Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen machte Dayot Upamecano eine Wendung, rannte jubelnd auf die Münchner Bank zu, die Stadionleitung spielte die bekannte Tormusik und eine kleine Lichtshow erhellte die Allianz Arena . Aber nur für einen winzigen Moment. Der Linienrichter hatte hastig die Flagge gehisst. Abseits. Keine weitere wilde Wendung im Duell zwischen dem Tabellenführer aus dem Rheinland und seinem ersten Rivalen aus dem Freistaat. Der französische Innenverteidiger stand bei seinem Schuss aus kurzer Distanz im Abseits. Eine völlig unumstrittene Entscheidung. Das war am Freitagabend nicht immer der Fall. Beim 2:2 (1:1) mussten die Münchner reden. Später mehr.

Upamecano hätte der Held in einem Spiel sein können, in dem er wie kein anderer Spieler für das stand, was Münchens Trainer Thomas Tuchel später sagte: „Manchmal hatten wir die Kontrolle, manchmal nicht, manchmal waren wir kompakt, manchmal nicht.“ Bereits nach sieben Minuten waren die spielstarken Fußballer des Rekordmeisters in Führung gegangen. Nach einer Ecke stand Harry Kane plötzlich leer am langen Pfosten und köpfte den Ball mühelos über die Linie. Die Brust der Münchner weitete sich und die nervösen Leverkusener gerieten ins Wanken. Es schien so oft zu sein: Ein rebellischer Herausforderer kommt in die Allianz Arena, hat dann Angst vor seinem eigenen Mut und wird von den Titelhamstern aus München zermalmt. Nach elf Minuten hämmerte Leroy Sané einen Ball weit über das Tor, es hätte mehr sein können.

Das Spiel endet mit dem ersten Konter von Bayer

Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 2:2 (1:1) Tore: 1:0 Kane (7.), 1:1 Grimaldo (24.), 2:1 Goretzka (86.), 2:2 Palacios (90.+4, Elfmeter laut Videobeweis)

München: Ulreich – Laimer, Upamecano (85. de Ligt), Kim, Davies – Goretzka, Kimmich (61. Mazraoui) – Sane, Müller (61. Musiala), Gnabry (69. Tel) – Kane (85. Choupo-Moting); Trainer: Tuchel.

Leverkusen: Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba (90. Hlozek) – Frimpong (82. Adli), Andrich (46. Palacios), Xhaka, Grimaldo – Hofmann (90.+6 Hincapie), Wirtz (90.+6 Amiri) – Bonifatius; Trainer: Alonso.

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: – Hofmann, Wirtz, Tapsoba

Möglicherweise sogar die Vorentscheidung, wie Tuchel später urteilte: „Es waren gute erste 20 Minuten, ich weiß nicht, ob wir auf dem Platz gespürt haben, dass wir den Sack tatsächlich zumachen können.“ Doch kaum war die 20. Minute vorbei, änderte sich die Situation auf dem Platz erstmals. Und niemand verstand wirklich warum. Die Bayern hatten alles im Griff. Denn vor allem Upamecano hat das neue Sturmphänomen der Bundesliga, den Nigerianer Victor Boniface – der in dieser Saison für gut 20 Millionen Euro von Royale Union Saint Gilloise zur Werkself wechselte – abgemeldet. Der Franzose gewann das Duell der bulligen Giganten auf beeindruckende Weise. Doch dann konterte Bayer erstmals. Der Pass von DFB-Hoffnung Florian Wirtz auf Bonifatius war noch zu lang und der starke Rechtsverteidiger Konrad Laimer griff rechtzeitig ein. Und doch hat dieser erste Versuch alles verändert. Trainer Xabi Alonso bewies einmal mehr seine Klasse, indem er sein Team mit ein paar Tricks stabilisierte. Von da an überzeugte die Mannschaft mit einem klaren Plan, einem schnellen und teilweise beeindruckenden Kurzpassspiel.

Bayer wurde mutig, ein Ball von Jonas Hofmann rauschte durch den Strafraum, alle verfehlten (23.). Eine Minute später schoss Álex Grimaldo einen Freistoß spektakulär in die obere Ecke. Was für ein Tor! Zuvor hatte Müller den Spanier gefoult. Was Müller für eine klare Fehlentscheidung hielt und Tuchel erhielt daraufhin wegen Beschwerde eine Gelbe Karte. Grimaldo war es egal, er nahm seine Messungen vor und punktete. Plötzlich gerieten die Bayern ins Stocken. Wirtz und Bonifatius spielten zeitweise schwindlig, und auch Upamecano wusste zunehmend nicht, was los war. Einmal verfehlte der Stürmer mit einem vielversprechenden Schuss, einmal traf er, stand aber im Abseits.

Dann wieder Bayern. Und wieder verstand niemand, warum die Dinge schief gingen. Müller und Serge Gnabry ließen eine Doppelchance aus, weil Torwart Lukáš Hrádecký einen überragenden Abend spielte und Jonathan Tah sich rechtzeitig das Bein auszog (35.). Anschließend grüßt noch einmal Bonifatius, er täuscht Upamecano und zwei weitere Bayern-Verteidiger, er kommt mit eleganten Bewegungen durch, doch sein Schuss wird von Min-Jae Kim gerade noch abgefälscht (41.). Verschnaufpause? Nein. Hrádecký pariert gegen den starken Sané (43.) und den sehr auffälligen Goretzka (44.). In der Nachspielzeit köpfte der etwas überraschte Gnabry knapp am Tor vorbei.

Tuchel erklärt Kimmichs Auswechslung

Das Tempo der ersten 45 Minuten war nach der Pause für beide Mannschaften nicht mehr durchzuhalten. Aber wenn es zuschlägt, dann passiert es wirklich. Bonifatius sieht, dass Sven Ulreich zu weit vor seinem Tor steht und schlägt von der Mittellinie aus, der Ball sinkt auf das Tordach (52.). In der 57. Minute scheiterte Kane an der Fußspitze des Bayer-Titanen, der überragend reagierte. Er weiß nicht, wann der Engländer so etwas zuletzt liegen gelassen hat. Vier Minuten später mussten Müller und Joshua Kimmich das Feld verlassen. Es kommt zu einer seltsamen Szene. Müller überreicht seinem Kollegen die Kapitänsbinde, bevor er das Signal zur Auswechslung erhält. Sie geht weiter zu Goretzkas Arm. Kimmich scheint über den Moment nicht glücklich zu sein. Tuchel begründete seine Entscheidung später so: „Die ärztliche Vorgabe war eindeutig 60 Minuten – daran haben wir uns gehalten. Natürlich will sich Josh immer daran halten. Aber 60 Minuten waren das Maximum des Arztes.“ Später in den Katakomben wirkte der Mittelfeldboss immer noch schnulzig. „Fragen Sie den Trainer!“ Er antwortete den Journalisten, die seine Sicht der Dinge hören wollten.

Kurze Atempause, niemand will den entscheidenden Fehler machen. Das nächste Highlight nach 78 Minuten. Wieder sind es Bonifatius und Wirtz, die den Bayern das Leben schwer machen, doch der deutsche Nationalspieler trifft nur den Pfosten. Dann noch zweimal der Nigerianer, gegen den Upamecano in dieser Phase erneut keinen Zugriff hat. Einmal ist Ulreich zur Stelle, das andere Mal fliegt der Ball hoch am Tor vorbei. Bayer drückt und drängt, doch Bayern schießt das Tor. Der eingewechselte Mathys Tel schießt einen schönen Soloschuss auf dem linken Flügel und passt perfekt auf Goretzka, der im Strafraum unbedrängt einschieben kann. Die Entscheidung? Die wild aufs Spielfeld stürmenden Bayern-Stars attackieren den Kapitän, allen voran Kimmich. Dann noch einmal Bonifatius darüber.

Und als endlich alles entschieden scheint, als die Nachspielzeit fast vorbei ist, stürzt Hofmann im Strafraum. Er war von Alphonso Davies berührt worden. Daniel Schlager pfeift zunächst nicht, dann teilt ihm der VAR mit, dass da etwas gewesen sei. Er schaut sich die Bilder an und entscheidet sich schnell für einen Elfmeter. Exequiel Palacios tritt an und trifft, Ulreich ist an der Reihe, aber der Strafstoß war sehr gut, 2:2. Und jede Menge Empörung. Co-Trainer Zsolt Löw sieht nach dem Schlusspfiff Rot. Müller und Tuchel sind bei DAZN empört. „Wir betreiben immer noch einen Kontaktsport“, sagte Müller. „Klar, man kann pfeifen, man wird Argumente dafür finden, aber er ist sehr weich.“ Tuchel monierte: „Das ist viel zu wenig, als dass der VAR eingreifen könnte.“

„Wir waren noch nie so gut hier“

Eine ganz andere Frage war nach über 90 gespielten Minuten deutlich spannender: Hat der FC Bayern mit Bayer Leverkusen einen ernsthaften Titelrivalen? „Ich denke schon“, antwortete Bayers Mittelfeldboss Granit Xhaka selbstbewusst auf DAZN. Aber es sei „noch sehr früh, groß zu reden. Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.“ Allerdings hatte er auch das Gefühl, dass seine Mannschaft „Respekt“ für die zweimalige Rückkehr verdient habe. Über die Frage der Fragen wollte Tuchel jedoch nicht philosophieren. „Darauf habe ich keine kluge Antwort. Es ist ein Marathon.“ Vielmehr beschäftigt ihn wieder einmal die Frage, warum seine Fußballer so wankelmütig sind. „Wir müssen insgesamt stabiler und griffiger werden. Wir haben Luft nach oben. Es ist ein kleiner Tiefpunkt. Sein Team hat Mühe, die Kompaktheit aufrechtzuerhalten.“

Dieser Abend in München erinnerte in seiner Intensität und mutigen Überzeugung an einen vor zwölf Jahren. Damals siegte Borussia Dortmund in der Arena mit 3:1. Mit dem starken Tempomacher Nuri Sahin und dem Stürmer Lucas Barrios machten sich die jungen Schwarzgelben in dieser Saison auf den Weg, die Bundesliga zu erobern. Es war eine ganz andere Art von Fußball, voller Zuckerbrot, Heavy Metal. Aber die Liga könnte an diesem Freitag die Geburt eines neuen, großen Herausforderers erlebt haben. Hradecky sagte, man habe „die härteste Belastungsprobe bestanden“: „So gut waren wir hier noch nie. Die Bayern hatten ein bisschen Angst vor uns.“ Doch Bayer-Trainer Xabi Alonso warnte vor zu großer Euphorie: „Der Mai ist weit weg. Es wäre ein Fehler, darüber nachzudenken. Das Einzige, was zählt, ist das nächste Spiel.“