In september 2022 moet Thomas Tuchel op Platz bij FC Chelsea gaan praten en is de ex-BVB-trainer vereinslos. Een Angeboten soll es für den 49-Jährigen schon zu Genüge gegeben haben, zugeschlagen hat der Top-Coach bislang nicht.

Jetzt werd ingebracht door Thomas Tuchel sogar mit einer spektakulären Rückkehr. Sehen wir den ex-BVB-Trainer schon bald an alter Wirkungsstätte?

Thomas Tuchel voor Rückkehr zu PSG?

BVB-Fans können ihren Puls wieder runterfahren. Nein, Thomas Tuchel is niet bij Borussia Dortmund in het gesprek. Dort sitzt Edin Terzic nach der jüngsten Siegesserie fest im Sattel. En niemand kon sich BVB-baas Hans-Joachim Watzke en Tuchel helemaal niet begrijpen.

Thomas Tuchel is stattdessen bij Paris Saint-Germain im Spoelräch. Der Aktuelle Chef-Trainer Christoph Galtier – seit Sommer im Amt – wackelt peinzend. Nach starker Hinserie schwächelt das Starensemble von PSG. Fünf Mal verloor die Pariser schon seit Jahreswechsel – zaletzt sogar drei Mal in Folge.

Im Pokal is Parijs raus, in der Champions League droht tegen FC Bayern München das Aus im Achtelfinale. Das Achtelfinale-Rückspiel tegen die Bayern soll Galtiers Entscheidungsspiel. Fliegt PSG in de Champions League schon im Achtelfinale raus, bedeutet das wohl das Ende von Galtier.

Meer nieuws:

Tuchel en twee andere Welt-Trainer im Spoelräch

Schon jetzt wird über mögliche Nachfolger spekuliert – en dabei fallt jetzt auch der naam Thomas Tuchel. Französische Medien bracht een Rückkehr des Deutschen ins Spoelräch. Tuchel heeft geen eigen Fürsprecher im Verein. Van 2018 tot 2020 staan ​​we in Parijs aan de Seitenlinie, we winnen de titel van titel en de titel PSG 2020 tot in de CL-Final tegen Bayern (0:1).

Neben Tuchel was aber auch die de Franse Fußball-legende Zinedine Zidane en Jose Mourinho speelt.