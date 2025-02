Thomas Stamm ändert sich viermal nach dem Insolvenz von VFB!

15:16 Uhr: Hier läuft das Spiel zwischen Dynamo Dresden und 1860 München heute im Fernsehen



Wenn Sie das Dynamo Duell gegen die Lions live im Fernsehen sehen möchten, sind Sie jetzt auf ein Abonnement für Magenta Sport angewiesen. Der Pay -TV -Sender überträgt das Spiel ausschließlich. Das vorläufige Erscheinungsbild beginnt 19 Uhr mit Moderator Alexander Küpper. Andreas Mann wird das Match kommentieren, da ein Experte Toni Wachsmuth da ist. Alternativ bleiben Sie in unserem Tag24 -Live -Ticker immer gut informiert.

Das SGD -Spiel um 1860 läuft heute nur in Magenta Sport. © Robert Michael/DPA



15:03 Uhr: Ein Löwe kehrt nach Dresden zurück



Andererseits trifft ein TSV -Kicker heute zum ersten Mal nicht zum ersten Mal. Morris Schröter fehlt verletzt, aber Leroy Kwadwo (28) hat auch für Dynamo getreten. Der Verteidiger stammte im Winter 2021 aus den Würzburg -Kickern und war auf dem Rasen in der folgenden dritten Divisionsrunde zwölf Mal für die SGD. Nach der Beförderung in die 2. Bundesliga verließ er Dresden erneut in Richtung Duisburg. Im Sommer 2023 brachten ihn die sechziger Jahre zum Isar, jetzt hat er dort um einen regulären Platz gekämpft. Während er oft in der zentralen Verteidigung unter den Vorgängern von Glöckner ist, spielt er unter dem 48-Jährigen zurück.

Leroy Kwadwo (28, rechts) hatte in der Promotion -Saison 2020/21 ein kurzes Karriere -Intermezzo in der Nähe von Dynamo. © Lutz Hentschel



14:47 Uhr: Christoph Deutiner hat auch eine Vergangenheit in 1860 München



Thomas Brendel (48) ist nicht der einzige Dynamo, der das Sky Blue -Trikot bereits trug. SGD-Knipser Christoph DAFERNER (27) kam 2014 zum Löwen und durchlief die Jugendteams bis zur U23. Es war nicht genug für den Sprung zu den Profis – auch wegen eines Kreuzbandrisses in seiner letzten Saison im ISAR. 2017 wechselte er zum zweiten Team von SC Freiburg.

Christoph DAFERNER (27) trat in seiner Jugend für die Lions, aber er schaffte es nur den Durchbruch später. © Bildpunkt / S. Sonntag



14:33 Uhr: besonderes Wiedersehen für Thomas Brendel



Für Dynamos Sportverwaltungsdirektor Thomas Brendel (48) sollten die Begegnungen gegen 1860 einen besonderen Charakter haben. Der ehemalige Stürmer spielte einmal für die Lions. Im Sommer 1999 zog der Knipser als Top -Torschütze des Oberliga Hessens nach München, wo er auch mit den Profis trainieren durfte und dem erweiterten Kader angehörte, der in dieser Saison sensationell war und somit die Qualifikation der Champions League erreichte. Außerdem wurden die sechziger Jahre zu „Stadtmeister“, beide Duelle gewannen gegen die große Bayern. Am Ende konnte Brendel unter Trainer Werner Lorant sich nicht durchsetzen, aber es gab keinen Appell an den Bundesliga -Matchday -Kader. Mit Martin Max, Markus Schroth oder Paul Agostino waren seine Konkurrenten auch keine Kundenkunden. Um die Sache noch schlimmer zu machen, brach der junge Torwart während eines Trainings die Kniescheibe aus und scheiterte damit drei Viertel, bevor er den TSV zurück in Richtung Offenbach zurückließ.

Thomas Brendel (48) spielte von 1999 bis 2001 bei TSV 1860 München, wurde jedoch nur für das zweite Team verwendet. © Lutz Hentschel



14:13 Uhr: ausgeglichener Aufzeichnung zwischen Dynamo Dresden und 1860 München



Es ist das 23. Wettbewerbsspiel zwischen Dresden und 1860, zehnmal Dynamo verließ den Ort als Gewinner. So auch am 5. Matchday in der ersten Saisonhälfte in der Grunwalder Straße. Tony Menzel (19) stellte das Schwarze und das Gelb in die Führung, bevor Tunay Deniz (31) kurz vor der Pause ausgleichte. Aber Robin Meißner (25) und wieder antworteten Menzel nach der Änderung der Seiten, die Verbindung von Julian Gutau (25) änderte nichts am 3: 2 -Triumph für die SGD. Für die Lions gibt es insgesamt acht Siege, vier Spiele endeten mit einem Unentschieden.

13:57 Uhr: Diese Spieler scheitern bei Dynamo Dresden



SGD -Trainer Thomas Stamm kann die Decke der Mitarbeiter einigermaßen entspannt ansehen, aber er muss ohne drei Kicker verzichten. Jonas Oehmichen (20, Schulter), Vinko Sapina (29, Oberschenkelverletzung) und Paul Lehmann (20, Rückenprobleme) scheitern weiterhin. Darüber hinaus sind alle Fachleute an Bord.

Vinko Sapina (29) verletzte den 2-3 Insolvenz gegen Viktoria und fehlt immer noch. © Lutz Hentschel



13:44 Uhr: Personalsituation in 1860 München



Lassen Sie uns in den 1960er Jahren bleiben und einen Blick auf das Personal werfen: Der neue Trainer Glöckner muss auf einige Spieler verzichten, kann sich aber auf seine wichtigsten Spieler verlassen. In den Lions, Ex-Dynamo Morris Schröter (29, Bandverletzung), Moritz Bangerter (20, Hip), Marlon Frey (28, Krankheit), Raphael Schifferl (25, Schlag), Florian Bähhr (21) und Mike Beensean (19) , 19, beide U21). Kapitän Jesper Verlaat (28) wird nach seiner Verletzung wahrscheinlich zum Beginn der Innenverteidigung zurückkehren. Die SGD muss besonders vorsichtig mit den beiden Angreifern Maximilian Wolfram (27, sieben Tore, vier Vorlagen) und Patrick Hobsch (30, sechs Tore, fünf Vorlagen) sein. Darüber hinaus haben Sie mit Lautendarlehen Dickson Abima (26) seit dem Winter eine neue Option in der Offensive.

Dynamo muss besondere Aufmerksamkeit auf 1860 Flügelstürmer Maximilian Wolfram (27, links) achten. © Bildpunkt / Gaborkrieg



13:26 Uhr: 1860 München nach dem Wechsel der Trainer in der oberen AUS



Nach dem 0: 4 -Klatschen in Saarbrücken haben sich die Lions für die zweite Saisonhälfte eingerichtet Trainer Argirios Giannikis (44) trennte sich Und Patrick Glöckner (48) brachte an Bord. Bisher hat sich herausgestellt, dass sich der Trainerwechsel als ein Glücksfall darstellt: Unter der Führung des ehemaligen Hansa -Trainers ist der Sechzger noch ungeschlagen. Gegen VFB II (1: 1) gab es im Debüt einen Zähler, wonach vier weitere gegen die beiden Top -Teams aus Köln (2: 1) und Ingolstadt (1: 1) gesammelt wurden. Trotzdem ist der Tisch 1860 eindeutig gegen den Abstieg, wobei ein Vorsprung von drei Punkten auf dem 17. Platz immer noch auf der Saving Bank ruhen können. Und seit Jahren gibt es keinen Frieden in der Grunwalder Straße. Ein Machtkampf zwischen dem Verwaltungsrat, immer noch Präsident Robert Reisinger (61) und Investor Hasan Ismaik (47), wächst weiter hinter den Kulissen.

Mit Trainer Patrick Glöckner (48) geht es in Bezug auf den Sport viel besser. © Manuel Schwarz/DPA



13:12 Uhr: Der Ausgangspunkt bei Dynamo Dresden



Nach dem Rückschlag bei The Little Stuttgart ist die Sportgemeinschaft mit ihren eigenen Fans im Rücken erforderlich. Nur ein Sieg – im Derby gegen AuE – aus den letzten vier Ligaspielen hat die Spannung im Promotion -Rennen aus Dresdens Sicht nicht genau reduziert. Der SGD hat drei Punkte hinter dem Frontläufer von Cottbus und einem Punkt vor dem dritten Platz 1. FC Saarbrücken. Beide Konkurrenten gehen diesen Sonntag vor Dynamo ein. Das FCS ist um 13.30 Uhr bei SPVGG Einerhaching erforderlich, Energie erhält sc tr. An Orten vier und fünf lauern FC Ingolstadt und Viktoria aus Köln. Der FCI sammelte am Samstag (1: 1) einen Punkt gegen VFB II, der Höhenberger gewann am Freitagabend mit 3: 1 gegen Alemannia Aachen.

Im ersten Bein in Grünwalder Straße konnten Robin Meißner (25, rechts) und seine Kollegen anfeuern. Kann dies auch in Ihrem eigenen Wohnzimmer funktionieren? © Bildpunkt / S. Sonntag



13 Uhr: Dynamo Dresden gegen 1860 München in Tag24 Live Ticker



Hallo und Willkommen bei unserem Live -Ticker für Dynamo Dresdens Heimspiel gegen TSV 1860 München. Hat die Sportgemeinschaft heute den zweiten Saisonsieg gegen den Sechzger?