Thomas Partey: Mittelfeldspieler von Arsenal wird nach der Niederlage in der vierten Runde des FA Cup bei Manchester City im MRT untersucht | Fußball Nachrichten

Arsenal-Mittelfeldspieler Thomas Partey wird an diesem Wochenende einer MRT-Untersuchung unterzogen, nachdem er sich bei der Niederlage in der vierten Runde des FA Cup in Manchester City verletzt hatte.

Partey wurde bei der Niederlage am Freitagabend zur Halbzeit durch Albert Sambi Lokonga ersetzt.

Arsenal-Chef Mikel Arteta bestätigte, dass der Ghanaer, der ein einflussreicher Teil ihrer Saison war, „einiges Unbehagen“ hatte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Miguel Delaney von The Independent und Simon Peach von Press Association diskutieren die Reaktion der Arsenal-Fans auf die 0:1-Niederlage des Gunners gegen Manchester City im FA Cup



Arteta sagte: „Er hatte ein gewisses Unbehagen und es wurde immer schlimmer.

„Es war ihm unangenehm, weiterzumachen. (Samstag) oder am Tag danach wird er eine MRT-Untersuchung haben und sehen, was er hat.

„Wir haben im Moment die Verletzung von Mo (Elneny). Es ist nicht möglich, ihn wieder fit zu machen. (Albert) Sambi ist reingekommen und hat sich gut geschlagen.

„Es ist wahr, dass Thomas einen großen Einfluss und eine große Persönlichkeit hat, und in der zweiten Halbzeit hatten wir ihn nicht.“

Die Gunners sind auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler, bevor das Transferfenster schließt, und jede ernsthafte Verletzung des 29-Jährigen könnte diese Pläne vor Ablauf der Frist am Dienstag beschleunigen, da Mohamed Elneny derzeit verletzt ausfällt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der Reporter von Sky Sports, Michael Bridge, liefert Details zu Arsenals 60-Millionen-Pfund-Angebot für den Brighton-Mittelfeldspieler Moises Caicedo



Arsenal hatte am Freitag ein 60-Millionen-Pfund-Angebot für den Mittelfeldspieler Moises Caicedo aus Brighton abgelehnt.

Der Club an der Südküste besteht darauf, dass Caicedo in diesem Transferfenster im Januar nicht zum Verkauf steht, aber Arsenal bleibt interessiert und entscheidet, ob er mit einem verbesserten Angebot zurückkehren soll.

Am späten Freitagabend veröffentlichte der ecuadorianische Nationalspieler einen Social-Media-Beitrag, in dem er Brighton aufforderte, nach dem 60-Millionen-Pfund-Angebot von Arsenal eine „großartige Gelegenheit“ zu ergreifen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Roberto De Zerbi sagt, er habe mit Moises Caicedo eher wie ein Vater als wie ein Trainer gesprochen und hofft, dass er bis zum Ende der Saison bei Brighton bleiben wird



Auf die Frage nach einem Wechsel des 21-Jährigen nach der Niederlage bei City antwortete Arteta: „Sie wissen, dass ich keinen Spieler kommentieren werde, bis alles erledigt ist, und ich werde so weitermachen.“

Auf die Frage, ob Arsenal hoffe, in den kommenden Tagen beschäftigt zu sein, antwortete der Spanier: „Wir waren ziemlich aktiv auf dem Markt.

„Wir haben einige Notwendigkeiten und wenn etwas anderes verfügbar ist, ist der Verein bereit, es zu versuchen, wenn es vernünftig ist, und hoffentlich ist es ein Spieler, der unseren Kader verbessern kann.“

Keane: Ich habe mehr von Arsenal bei City erwartet

Bild:

Rob Holding von Arsenal (links) fordert Erling Haaland von Manchester City in der vierten Runde des FA Cup heraus





Roy Keane sagt, er habe von Arsenal bei der 0:1-Niederlage im FA Cup in City „mehr erwartet“ und bezeichnete ihre Leistung als „enttäuschend“.

Die Mannschaft aus Nord-London liegt an der Spitze der Premier League, fünf Punkte vor City, wurde aber in der ersten Begegnung zwischen den beiden Mannschaften in dieser Saison von Nathan Akes Sieger in der zweiten Halbzeit geschlagen.

Arteta hat jedoch sechs Änderungen gegenüber dem Premier League-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Manchester United vorgenommen, während City nur zwei vorgenommen hat, da sie Spieler wie Erling Haaland und Kevin de Bruyne in ihre Startelf aufgenommen haben.

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United, Keane, sagte ITV: „Es war schwer, Arsenal heute Abend einzuschätzen, wegen der Mannschaft, die sie aufgestellt haben.

„Wenn man sich die Startaufstellung ansieht, merkt man, dass dies nicht ihre Priorität war. Sie wollen den Premier-League-Titel holen.

„Aber ich weiß, dass die Spieler in den nächsten Tagen ausfallen werden, weil sie nicht geschlagen werden wollen.

„Sie werden sich erholen und wenn sie die Liga gewinnen, werden sie sagen, dass sie dieses Spiel opfern mussten, aber wenn Sie besonders defensiv so viele Änderungen vornehmen, senden Sie die Nachricht, dass Sie nicht so gestört sind – was ist keine gute Nachricht zu senden.

„Ich habe heute Abend mehr von Arsenal erwartet, aber sie waren enttäuschend.“

Pep: Arsenal wird die Dinge im Titelrennen ändern

Bild:

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola umarmt seinen ehemaligen Assistenten und jetzigen Arsenal-Trainer Mikel Arteta





Pep Guardiola hat Vorschläge zurückgewiesen, dass der 1:0-Sieg von City irgendwelche Auswirkungen auf das Titelrennen der Premier League haben wird.

Der Spanier gab zu, dass die Taktik seines ehemaligen Assistenten Mikel Arteta ihn überraschte, als Arsenals Mann-zu-Mann-Darstellung den Fluss von City unterbrach.

„Es war ein enges Spiel, ein schwieriger Gegner“, sagte Guardiola. „Die zweite Halbzeit war bis auf 10 Minuten nach dem Tor besser.

„Mit dieser Herangehensweise, dem Mann-gegen-Mann, habe ich nicht gerechnet. Das hat den Prozess erschwert. In der zweiten Halbzeit mussten wir mehr als sonst mit Erling (Haaland) Kontakt aufnehmen, das ist, was wir tun mussten. Aber es ist so ein Sieg, die nächste Runde, wir werden sehen, was wir tun müssen.“

City reist am 15. Februar in die Premier League in die Emirate, aber Guardiola sagte, er glaube nicht, dass dieses Ergebnis von Bedeutung sein werde.

Er sagte: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass beide Teams etwas anpassen werden.

„Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt etwas anders machen werden.“

Keane: Es braucht viel, um City aufzuhalten

Bild:

Nathan Ake (rechts) feiert mit Jack Grealish seinen Sieg in der zweiten Halbzeit gegen Arsenal





Guardiolas Mannschaft hat nun ihre letzten drei Spiele gewonnen, nachdem sie Anfang dieses Monats zwei aufeinanderfolgende Niederlagen erlitten hatte.

sagte Keane ITV: „Pep Guardiola hat seine Spieler vor ein paar Wochen kritisiert, aber sie haben gut reagiert.

„Diese Jungs waren in den letzten Jahren natürlich Gewinner, also sind sie daran gewöhnt. Es wird viel brauchen, um sie aufzuhalten.

„Was wir heute Abend gesehen haben, war die Erfahrung, die Manchester City in den letzten Jahren gezeigt hat, als es wusste, wie man Spiele gewinnt.

„Es gab einen echten Fehler von Arsenal und sie wurden dafür bestraft.

„Es ist gut, Spiele zu gewinnen, wenn man nicht in Bestform ist, und von City kann noch viel mehr kommen. Sie waren heute Abend nicht in Bestform, aber im FA Cup geht es darum, die Arbeit zu erledigen.“