Vor wenigen Tagen musste der Raumdeuter das Trainingslager am Tegernsee abbrechen, weil er erneut mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte. Anschließend versuchte Müller, die Probleme selbst wegzulächeln, doch Thomas Tuchel deutete bereits an, dass der Offensivspieler frühestens während der Asienreise ins Team zurückkehren könnte.

„Er hat Hüftprobleme. Aus sportlicher Sicht ist es besser, wenn er zu Hause bleibt“, sagte Bayern-Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen am Freitag über Müllers Personalie.

„Natürlich hätte uns Thomas aus marketing- und kaufmännischer Sicht gut getan. Aber der sportliche Aspekt steht beim FC Bayern im Vordergrund. Wir wollen einen gesunden Thomas Müller und deshalb fliegt er nicht mit uns“, begründete Dreesen die Entscheidung. Es dürfte kaum Zweifel geben, dass München die richtige Entscheidung getroffen hat.

Mittlerweile hat auch der FC Bayern auf seiner Website bestätigt, dass Müller in München bleiben wird – als Grund werden offiziell „muskuläre Probleme im linken Hüftbeuger“ genannt. Der Offensivspieler werde in Absprache mit dem Trainer- und Ärzteteam „die Infrastruktur an der Säbener Straße“ nutzen.