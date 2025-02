Thomas Müller gibt einen ehrlichen Einblick in seine Karriere in seinem neuen Prime -Video -Dokumentarfilm. Bild: DPA / Felix Hörhager

„Die Situation, die Thomas Müller bei Bayern für Cheftrainer nicht einfach ist“, gibt Thomas Müller von Anfang an zu. Unabhängig davon, ob der Trainer Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovač, Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel waren: Sie hatten alle viele Fragen zu beantworten, ob der ursprüngliche Bayer nicht verwendet wurde.

In dem neuen Amazon Prime-Dokumentarfilm „Thomas Müller-One Like None“, der am 4. März veröffentlicht wird, wird dieses Spannungsbereich in der vergangenen Saison unter Thomas Tuchel besonders deutlich. Und diese Zeit kann einen ersten Hinweis darauf geben, wie Thomas Müller seine derzeitige Zukunft in den Bayern bewertet. Weil sein Vertrag in vier Monaten abläuft.

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass Julian Nagelsmann aus seinem Coaching -Profil als DFB -Trainer nicht geeignet ist.“ Thomas Müller über die Nationalmannschaft

Eine Situation, die er aus dem Sommer 2023 kennt. Zu dieser Zeit begann Thomas Tuchel seine erste Vorbereitung als Bayern -Trainer. „Er möchte das Team vorbereiten, da er es für gut hält. Aber er sieht keine große Rolle für mich. Dies ist nicht optimal für meine Teilnahme an der Home European Championship. Ich werde sehr deutlich Probleme haben “, überlegt er im Sommer 2023.

Thomas Müller denkt an saudi -arabische Veränderungen unter Tuchel

Es gibt immer öffentliche Worte für seine Trainingsmission, aber Müller bekommt kaum Spielzeit. Eine Situation, mit der der Offensivspieler nicht umgehen kann. „Ich könnte besser damit umgehen, wenn er sagte: ‚Der Thomas hat jede Woche die Chance, mich zu überzeugen, wer die beste Wahl ist.‘„Stattdessen hört er, dass er“ großartig, großartig, großartig, großartig, aber ich nehme immer noch die anderen. “

Im Laufe der ersten Vertragsgespräche zwischen FC Bayern und seinem Berater spricht Müller sogar mit seiner eigenen kleinen Digitalkamera, die er in den letzten zwei Jahren hatte, „weil die Frustration hoch ist“. Während dieser Zeit fragt er sich, ob er für die Rolle als Ersatz gut geeignet ist. „In meinem Alter geht es nicht mehr darum, lauernde Möglichkeiten zu haben.“

In Gesprächen mit seinen Beratern wird auch eine Abkehr nach Saudi -Arabien diskutiert, da „sie finanziell stark sind“, wie der ursprüngliche Bayer selbst im Sommer 2023 stellt. In Sorge um seine Chancen der Europameisterschaft verfolgt er den Gedanken jedoch nicht. „Zunächst muss ich sehen, wie die Dinge mit dem Tuchel passieren.“

Eine Saison als Ersatz ist für ihn denkbar, aber „wenn Sie jeden Samstag wissen, dass Sie nur zehn Minuten spielen können, dann …“, sagt Müller.

Ausgerechnet könnte diese Aussage ein erster Hinweis darauf sein, dass er seinen ablaufenden Vertrag in München im Sommer nicht verlängern wird. Denn unter Vincent Kompany ist dies derzeit genau seine Situation.

Im Dezember 2023 beschloss er zu verlängern. Ein kleiner „Hickhack“ und die Nichteinstellungen hatten es getragen, waren aber kein Grund für eine Abreise. Nach einer schwierigen Anfangsphase unter Tuchel wurde Müller am Ende der Saison 2023/24 häufiger und regelmäßiger verwendet.

Julian Nagelsmann als DFB -Trainer „nicht geeignet“

Dies bedeutete auch, dass er im vergangenen Sommer von Nationaltrainer Julian Nagelsmann in die Europameisterschaftsgruppe berufen wurde.

Obwohl nach der 0: 2-Niederlage gegen Österreich im November 2023 wenig an einer erfolgreichen Europameisterschaft hing. „Es ist wirklich peinlich. Es fühlt sich wie eine lachende Nummer an und es ist irgendwie so“, „“ Sprechen Sie mit Müller im Dokumentarfilm im Hotelzimmer in seiner eigenen Kamera.

„Von Anfang an sagte ich, ich betrachte Julian Nagelsmann im Grunde genommen von seinem Coaching -Profil als nicht optimal für uns als Nationaltrainer. „Er gibt offen zu. In dieser Krisensituation benötigen Sie einen einfachen Ansatz, der Klarheit schafft.

Aber seine Meinung änderte sich mit dem Turnier in seinem eigenen Land. „Der Trainer hat uns nicht nur zusammengestellt, sondern uns auch gesetzt. Die Rollen waren eindeutig verteilt.“ Obwohl er kaum mit seiner Rolle als Ersatz verwendet wurde, wenn ein Ziel verwendet wird.