Für Thomas Müller hat sich mit der Ernennung von Julian Nagelsmann zum Bundestrainer „nichts geändert“. Der Fußballer des FC Bayern äußert sich positiv über den Trainer, der bereits in München sein Chef war. Er wird nun entscheiden, ob er seine DFB-Karriere fortsetzt.

Ihr Verhältnis beim FC Bayern soll ambivalent gewesen sein, dennoch freut sich Thomas Müller weiterhin darauf, den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft zu sehen. „Man konnte schon an seiner Leistung erkennen, welche Freude und Energie er ausstrahlt. Es wird uns gut tun, neue Energie zu tanken“, sagte die Münchner Vereinslegende nach dem 7:0 (4:0)-Sieg gegen den VfL Bochum.

Nagelsmann werde der seit Jahren in der Krise steckenden Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes sicherlich neuen Schwung verleihen, so Müller weiter: Er habe immer „viele Pläne in der Schublade“, weshalb der Offensivmann optimistisch sei, „dass Julian das Richtige findet.“ planen.“ Mit Blick auf die Länderspiele im Oktober gegen die USA und Mexiko fügte Müller angesichts der Zusage des Hansi-Flick-Nachfolgers hinzu: „Wir können die nächsten Maßnahmen positiv angehen.“ Flick war der erste Bundestrainer in der DFB-Geschichte, der vom Verband von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Zu den Umständen der Entlassung Nagelsmanns in München deutete Müller an, dass diese einer Zusammenarbeit nicht im Wege stehen dürften. Der 34-Jährige werde „weiterhin zur Verfügung stehen“, sagte er mit seinem gewohnten Lächeln. „Für mich hat sich nichts geändert“, resümierte der 123-fache Nationalspieler, bevor er alle Angelegenheiten rund um die Nominierung an seinen neuen Vorgesetzten weiterleitete: „Den Rest musst du Julian fragen.“ Der 36-jährige ehemalige Trainer von Hoffenheim, Leipzig und Bayern wurde am Freitag als Bundestrainer vorgestellt.

Lahm zweifelt an Nagelsmanns Erfahrung

Skeptisch zeigte sich unterdessen Philipp Lahm, gemeinsam mit Müller Weltmeister 2014 und nun Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Bis dahin läuft Nagelsmanns Vertrag, bis dahin dürfte er eine neue Euphorie rund um das DFB-Team entfachen. Lahm hat jedoch Zweifel, weil Nagelsmann die Erfahrung fehlt. „Wir werden sehen, wie er damit umgeht“, sagte der Ex-Profi der „Bild am Sonntag“ zu den großen Herausforderungen rund um die Nationalmannschaft: „Wir haben in den letzten Jahren die Vorstellung verloren, wie wir spielen wollen.“ Wir hatten eine Identität, aber sie ist weg.“

Nagelsmann muss schnell einen Kern finden und eine Achse in der Mannschaft definieren, die den dringend benötigten Aufschwung vorantreibt: „Ob er das kann, kann ich nicht beurteilen: Er ist relativ jung und hat diese Erfahrung noch nicht. Ich bin gespannt.“ .“ Weltmeisterkollege Per Mertesacker glaubt, dass Nagelsmann bis zum Turnier im nächsten Jahr in Deutschland für Euphorie sorgen kann. „Es fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist schön zu sehen, dass er eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugt“, sagte der 38-Jährige im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.