Thomas Kenneth Mattingly, Astronaut, der Apollo 13 in Sicherheit brachte, stirbt im Alter von 87 Jahren

Der Astronaut Thomas K. „TK“ Mattingly, der vor allem dafür bekannt war, die Apollo-13-Mission 1970 von einer Beinahe-Katastrophe nach Hause zu führen, ist gestorben, sagten Beamte am Donnerstag.

Er war 87.

„Wir haben am 31. Oktober einen der Helden unseres Landes verloren. Der NASA-Astronaut TK Mattingly war der Schlüssel zum Erfolg unseres Apollo-Programms und seine strahlende Persönlichkeit wird dafür sorgen, dass man sich im Laufe der Geschichte an ihn erinnert“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson in einer Erklärung.

Mattingly begann seine Karriere als Marinepilot und trat dann 1966 in die NASA-Astronautenklasse ein. Er diente als Kommandomodulpilot an Bord von Apollo 16, als Astronauten 1972 die Descartes-Hochebene des Mondes erkundeten.

Aber Mattinglys größtes Vermächtnis war seine Arbeit vor Ort im Jahr 1970 zur Unterstützung von Apollo 13. Er sollte eigentlich an Bord von Apollo 13 sein, wurde aber 72 Stunden vor dem Abheben entfernt, weil er möglicherweise Röteln ausgesetzt war.

Eine Explosion an Bord von Apollo 13 löste den berühmten Hilferuf von John „Jack“ Swigert aus: „Houston, wir hatten hier ein Problem“, der im Volksmund mit „Houston, wir haben ein Problem“ zitiert wird.

Diese erschütternde Mission wurde durch Ron Howards Blockbuster-Film „Apollo 13“ aus dem Jahr 1995, in dem Gary Sinise als Mattingly besetzt war, für eine weitere Generation zum Leben erweckt.

Von links: Thomas K. Mattingly II, John Young und Charles M. Duke Jr., die drei wichtigsten Besatzungsmitglieder der Mondlandemission Apollo 16, entspannen sich während einer Wasserausstiegsübung im Golf von Mexiko im Jahr 1972. NASA über Getty Images

Mattinglys Einsicht und Anleitung vor Ort galten als entscheidend, um Swigert, Fred Haise und James Lovell sicher nach Hause zu bringen.

„Er blieb zurück und traf wichtige Echtzeitentscheidungen, um das verwundete Raumschiff und die Besatzung von Apollo 13 – die NASA-Astronauten James Lovell, Jack Swigert und Fred Haise – erfolgreich nach Hause zu bringen“, sagte Nelson.

Mattingly war auch Kommandant des letzten Testfluges der Raumfähre Columbia, die am 27. Juni 1982 vom Kennedy Space Center in Florida startete.

„Die Beiträge von TK haben Fortschritte in unserem Lernen ermöglicht, die über den Weltraum hinausgehen“, sagte Nelson.

Empfohlen

„Er beschrieb sein Erlebnis im Orbit mit den Worten: ‚Ich hatte diese ganz spürbare Angst, dass ich mich nicht mehr erinnern könnte, wenn ich zu viel sah.‘ Es war einfach so beeindruckend.‘ Er betrachtete die Weite des Universums als ein unendliches Forum von Möglichkeiten. Als führendes Unternehmen bei Erkundungsmissionen wird TK in Erinnerung bleiben, weil es im Interesse der Zukunft unseres Landes dem Unbekannten getrotzt hat.“

Auch die Auburn University, an der Mattingly 1958 seinen Bachelor-Abschluss in Luftfahrttechnik machte, trauerte am Freitag um seinen Verlust.

„Wir sind zutiefst traurig über den Verlust des amerikanischen Helden und Astronauten TK Mattingly.“ sagte die Schule.