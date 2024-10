Naast hen woont het versgebackene Ehepaar, ze genieten nog steeds graag van hun leven, wat Thomas Gottschalk heeft gedeeld met „bild.de“. Na München komen we samen, we gaan allebei in ons huis wonen Gräfelfing kauft. „München is nooit mijn centrum en ook niet het centrum van de wereld. Ik ben altijd een Bayer sein geweest, al ben ik als Opperfranken niet helemaal ingenomen door het echte Bayern“, aldus Thomas Gottschalk.

Streit im Schlafzimmer der Gottschalks

In het geluk van Karina en Thomas leven we in de idylle van een klein Streitthemen. Dus de lauwerkrans van de varens is een punker die zijn onstimulatie führt. „Ik luister altijd naar Karina, maar ik dien haar ook goed“, aldus de Showmaster. Maar laat me je horen, soll met signalen 74 jaar niet meer dan het beste signaal, wie zal het je vertellen. „Beim gemeinsamen Fernsehen sie immer: ‚Je bent altijd zo goed‘. Daarom word ik anders gezien. Dat is waar ik me zorgen over maak en door wordt beïnvloed. Dit is een zaak van groot belang.“

Thomas Gotttschalk: „Als je nooit wilt wissen, is het de moeite waard en verlies je het“

Voor Thomas Gottschalk is het vooral belangrijk, als je ernaar kijkt, hoef je je er nooit zorgen over te maken: „Für einen selbst ist es je nicht spürbar, man findet sich ja immer toll. Man hört gut, man sieht gut, man sieht gut aus. Aber Dat is niet altijd een spiegel van de Wirklichkeit. Dat is mijn eigen probleem, dat is mijn leven. Er was alles, er was alles , ik was gelukkig en verloren.“