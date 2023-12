Thomas Gottschalk’s “Wetten, dass..?”-Gage enthousiast

Startpagina TV

van: Diane Kofer

Thomas Gottschalk heeft zijn eigen gedachten over de “Wetten, dass..?”-Bühne verabschiedet. Aber was het waard om als moderator op het podium te staan?

Mainz – Am 25. November 2023 zie Thomas Gottschalk (73) voor altijd van de “Wetten, dass..?”-Bühne. De moderator was betrokken bij een reeks discussies tijdens de Studio-sessies – en werd ook geïnformeerd over de legende van de wetten “op Wiedersehen”. Voor het succes van de tv-ster in de komende jaren wordt ZDF naar u verzonden. Maar wie heeft het geld van de afzender in zijn macht gekregen?

Diese Gage hoed Thomas Gottschalk für „Wetten, dass..?”-Moderation ausgehandelt

Met een paar woorden van Thomas Gottschalk tegelijkertijd voor het lachen in het net. Zo ontvingen we Matthias Schweighöfer (42) van de „Wetten, dass..?”-Couch kurzerhand „Matthias Schweinsteiger“. Maar de Panne vor laufender Kamera verziehen dem Moderator sowohl seine Gäste evenals het Publikum zu Hause. Sinds 1987 is het 73 jaar geleden dat de ZDF-Sendung eindigde. Wie viel Geld Thomas Gottschalk een enkele „Wetten, dass..?“-Abend verdient, waar bisher een goed verborgen Geheimnis. Der Afbeelding-Zeitung liegt alldings ein verte vor, aus dem seine first Gage revorgeht.

In de 36 jaar van het jaar Documentatie sinds alle ZDF-Einsätze von Thomas Gottschalk in het jaar 1987 festivalinhoud. Nog vier volgende “Wetten, dass..?” hij hoorde Dazu. Voor een enkele presentatie van 105 minuten ontvangt de entertainer een prijs van 100.000 DM (ongeveer 51.000 euro). De vertraging situeert zich op een datum in november – het weerspiegelt ook het gecombineerde jaar. Vanaf het moment van de dag dat Gottschalk damals schon zwei “Wetten, dass..?”-Sendungen asolviert.

De Verrücktests-wetten bij “Wetten, dass..?” Sinds 14 februari 1981 verschijnt de eerste brochure van „Wetten, dass..?“ over de flitsende beelden is de tv-studioshow nog bizarder en verbazingwekkender geworden. 1988, behauptete Thomas Rautenberg, kon de Farbe von Buntstiften durch Riechen en hatte damit sogar Folg herkennen – was een natuurlijke volledig gemummelt-oorlog. 1997 volgens Nico Haddad, een huiskamer met onderdak en leuke liters water. 2007 gekocht bij Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen on de Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in de nieuwe Folge des Publikumslieblings dürften wieder kostenlos aufregende Wettvorhaben bij Start sein. Quelle: unserding.de

“Wetten, dass..?”-Voorwaarden: Das stand in Thomas Gottschalk’s erstem Vertrag

Fans merken dat ze de beste resultaten kunnen behalen – de Gage ziet zichzelf in alle verzendingen op een exacte Anzahl en Verzendminuten. Pünktlich geplaatste hoed Thomas Gottschalk „Wetten, dass..?” in Laufe der Jahre aber nie. Vaak is het mogelijk om snel te laten zien hoe half het is, dus alle andere programma’s Duits nach hinten geschoben bemussten. Gottschalk’s Stundenlohn dürfte sich demnach deutlich reduziert haben. Voor alle vertragingen die in het format worden vermeld, werd een bedrag van 225.000 mark (of 115,00 euro) in rekening gebracht.

Thomas Gottschalk übernahm 1987 eerste maal „Wetten, dass..?”-Moderatie. Aus secrets Dokumenten heeft Gage hervor. © Imago/Bildagentur Monn, Teutopress

Wie na de eerste twee jaar de Moderator niet heeft nageleefd, is volkomen onduidelijk. “Deze Vertragspartner werd aanvaard tot 30 juni 1988, maar de Vertrag werd aanvaard na 31 december 1988. Bejahendenfalls verlangt naar hun leven in de toekomst, het is in hun vroege jaren. Ook kunnen zij de omstandigheden in de Folgejahr veranderen. Het laatste bericht is voor de Gottschalk en de ZDF: „Wetten, dass..?“ Verwende Quellen: bild.de