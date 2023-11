Thomas Gottschalks vriendin Karina heeft “de koffer gepakt”

tz Sterren

van: Elena Rothammer

Thomas Gottschalk leest “Wetten, dass..?” – Abschied vor. Seine Freundin Karina zal aanwezig zijn – en buiten zitten met een paar gepakte koffers.

Offenburg – 36 jaar lang presentierte Thomas Gottschalk (73) – met Unterbrechungen – de ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“. Ben 25. November nimmt sich de Moderator alles een letztes Mal dieser Aufgabe een. Niet dat de fans een diesem Abend mitfiebern waren. Onze partner Karina Mroß (61) is er klaar voor om meteen aan de slag te gaan.

Aanbieder Brief aan Thomas Gottschalk: Seine Karina wartet mit gepackten Koffern

Sinds 2019 zijn Thomas Gottschalk en Karina Mroß verliefd op een stel. Selbstverständlich ist sie bei beier letzten „Wetten, dass..?”-Ausgabe mit dabei. Ik ben een interview met Bild.de Richet de Blonde Kurz voordat zijn grote Auftritt offene Worte en de 73-Jährigen.

“Zeg alles, noch slecht, wer die Nummer 1, wer der Platzhirsch in der Samstagabend-Unterhaltung ist. Dan genieten we van de tijd en de inspiratie voor onze nieuwe projecten, en kunnen we ze later bekijken”, schrijft Karina in haar brief aan Thomas Gottschalk.

Für die Zeit nach „Wetten, dat is..?” dat is het open plan. “Ik was erg blij met de uitzending backstage terwijl ik dicht bij huis was, met mijn arme kinderen en de veiligheid van mijn koffer in mijn koffer.” Sinds de vlucht na een mogelijke mogelijke fout voor de kamer of vitleicht maar een Urlaub nach der Show gemeint, viel Karina op.

Na „Wetten, dass..?”- Abschied: Thomas Gottschalk bleibt TV-Fans erhalten

Hoe dan ook, als je na de liveshow naar Thomas Gottschalk kijkt, zul je versteld staan ​​van de uitzichten op tv en zullen de fans nooit lang wachten. Na een paar weken: „Wetten, dass..?“ – Abschied is er een show op RTL en de moderatie van „Disney 100 – The Great Anniversary Show“. Dabei handelt op zichzelf al alles voor één enkele levering in september.

Wegen “Wetten, dass..?” “The Masked Singer” opnieuw gepland voor een paar liveshows. Deze week was Thomas Gottschalk erg blij met de omgeving in Saxony Quotes – er moet Florian Silbereisen in de TV Dueling antreten zijn geweest. Verwende Quellen: bild.de