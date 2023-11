Thomas Gottschalk neemt met kritiek afscheid van het publiek

Met een paar persoonlijke woorden aan de kijkers nam Thomas Gottschalk afscheid als presentator van “Wetten,dass..?” zaterdagavond laat – en legde ook nog eens uit waarom zijn beslissing definitief is. Er zit kritiek in zijn woorden.

“Dit is geen trieste gebeurtenis, ik sta hier niet wanhopig. “Mijn leven gaat door en ik kijk uit naar alles wat gaat komen”, maakte de 73-jarige aanvankelijk duidelijk. Het was noch zijn fysieke, noch zijn mentale toestand die hem ertoe bracht de ZDF-cultshow te verlaten. “Ze waren allebei nooit zo geweldig”, grapte Gottschalk. En gaf vervolgens twee redenen voor zijn vertrek, de eerste: “Het is problematisch als je op een gegeven moment de gasten aan mij moet uitleggen. Ik ken ze nog allemaal.”

Vervolgens bekritiseerde Gottschalk duidelijk een ontwikkeling op televisie die hem niet beviel: “De tweede reden is dat ik op televisie altijd zei wat ik thuis zei. Ik spreek nu thuis anders dan op televisie en dat is geen fijne ontwikkeling. En voordat een wanhopige productiemanager heen en weer rent en zegt: Je bent weer een shitstorm begonnen, ik wil liever niets meer zeggen. trouw gebleven.”

Thomas Gottschalk: Een knuffel van Frank Elstner

Er volgde een staande ovatie voor de presentator en daarna lovende woorden van “Wetten,dass..?” uitvinder Frank Elstner, die op de eerste rij in het publiek zat: “Ik had niet het gevoel dat ik bij de laatste uitzending was. Ik had het gevoel dat ik was uitgenodigd om op zijn beste tijd naar een programma van Thomas Gottschalk te kijken“, zei de 81-jarige – en omhelsde Gottschalk voor de allereerste keer, zoals hij zelf benadrukte. „Ik ben dankbaar dat je hebt het zo lang volgehouden!”

Aan het einde van de show wordt presentator Thomas Gottschalk in een graafmachine over het podium gereden. © Bron: Philipp von Ditfurth/dpa

En op de een of andere manier kwam Mike Krüger met een graafmachine en reed zijn oude vriend en collega de hal in Offenburg uit. ‚Mike, het was altijd mijn droom om met jou de zonsondergang tegemoet te rijden‘, zei Gottschalk. Het publiek vierde de presentator, die riep: “We hebben het leuk gehad samen.”

RND/seb