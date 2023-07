Aber Tillis – der mit südländischem Akzent spricht und mit eisernem Blick zuhört – ist immer noch ein erfahrener Politiker, der seine Unterstützung für das Bündnis sanft zurückhält, indem er betont, dass andere Länder mehr zu ihrer Verteidigung beitragen sollten und dass die anhaltende Unterstützung für die Ukraine unterbleiben sollte ein Mikroskop.

Tillis lebt und atmet den außenpolitischen Drahtseilakt, den die Republikaner (und einige Demokraten) heutzutage vollziehen: Jeder Ausdruck des Internationalismus muss mit einer Erwiderung darüber einhergehen, wie er den Amerikanern im Alltag zugute kommt und nicht die Ressourcen Washingtons überfordert.

„Die Landesverteidigung und die Stärke des Bündnisses ermöglichen es uns, uns auf gesellschaftliche Tagesordnungspunkte zu konzentrieren“, sagte er POLITICO in einem von drei Interviews vor, während und nach dem NATO-Gipfel diese Woche. „Die Landesverteidigung muss an erster Stelle stehen. Alles andere wird dadurch ermöglicht.“

Er behauptet, seine Standpunkte seien keine politische Triangulation, sondern spiegeln „eine wahre Einschätzung“ der Situation wider. Aber man kann sich der Erkenntnis kaum entziehen, dass alles, was er über die NATO, ihre Verbündeten und die globale Zusammenarbeit sieht, mehrere politische Fraktionen anspricht – eine Tatsache, die er nicht bestreitet.

„Ich denke, wir können vielleicht drei oder vier verschiedene Gruppen mit ihren Anliegen ansprechen, zu ihnen gehen und das Ganze darlegen“, sagte er.

Tillis‘ Auftritt bei der Jahrestagung des Bündnisses – die als eine der historischsten in ihrer fast 75-jährigen Geschichte gilt – war ein weiterer Test für seine Botschaft. Seine Leistung könnte andere global denkende Republikaner ermutigen, seinem Spielbuch zu folgen.

Tillis begann am Dienstagmorgen mit einem Lachen, als er Sen. Pete Ricketts (R-Neb.) beim Frühstück, dass sein Hotelzimmer so dunkel sei, „man konnte darin Filme entwickeln.“ Augenblicke später traf er sich hinter verschlossenen Türen mit dem amerikanischen General Christopher Cavoli, dem Militärchef der NATO, als einem von sechs Mitgliedern einer überparteilichen Delegation zum Gipfel. Diese Sitzung war der Auftakt zu einer Reihe von Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs von Ländern wie Deutschland und der Tschechischen Republik.

Seine Botschaft an sie alle war unverblümt und direkt: Sie können sich darauf verlassen, dass der Kongress die Verbündeten unterstützt und die Ukraine unterstützt, solange es nötig ist – aber geben Sie bitte mehr für die Verteidigung aus, um die Belastung für Amerika zu verringern.

„Wir müssen sehr streng sein und sagen: Leute, wir leisten mehr als alle anderen. Und Tatsache ist, dass die Ukraine jetzt in einer ganz anderen Lage wäre, wenn die Vereinigten Staaten nicht ihren Beitrag leisten würden. Wir möchten nur, dass Sie alle etwas bekommen, das etwa der Hälfte dessen entspricht, was wir für die Landesverteidigung ausgeben. Ich denke, das ist eine berechtigte Bitte“, sagte Tillis.

Die Position des Senators ist nicht ganz neu. Präsidenten beider Parteien drängen die NATO-Verbündeten seit langem dazu, mehr in ihre Streitkräfte zu investieren, um Europa gegen Bedrohungen zu wappnen und die Abhängigkeit von den amerikanischen Fähigkeiten zu verringern. Doch diese alte Kritik löst heute in europäischen Hauptstädten, insbesondere in Kiew, Unruhe aus, weil sie darauf hindeutet, dass die USA ihre Rolle bei der Verteidigung der Ukraine minimieren wollen.

Tillis dürfte das jedoch nicht stören, da es ein Ziel der Kongressdelegation auf dem Gipfel war, zu betonen, dass Amerika über begrenzte Ressourcen verfügt und nicht erwartet werden kann, alles zu tun. Er drängt seine Verbündeten oft dazu, die Zusage der NATO, 2 Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben, als Untergrenze und nicht als Obergrenze zu betrachten – eine Haltung, der seine Republikaner zustimmen.

„Dies ist eine parteiübergreifende Ansicht, dass der Mangel an Unterstützung auf der 2-Prozent-Ebene und diese Zusagen das Potenzial haben, die amerikanische Unterstützung für die Hilfe für die Ukraine zu untergraben“, sagte Senator. Dan Sullivan (R-Alaska) am Rande des Gipfels, „weil wir im Wesentlichen sagen, dass dies ein riesiger Krieg ist, der in unserem eigenen Hinterhof tobt, und wir sind wieder einmal diejenigen, die am meisten dafür sorgen.“

„Ich habe dies angesprochen, aber ehrlich gesagt auch alle meine Kollegen bei jedem Treffen, das wir mit allen hochrangigen Führungskräften hatten“, fuhr er fort.

Es kommt mit etwas mehr Gewicht daher, wenn Tillis es auf den Punkt bringt. Er ist Co-Vorsitzender der NATO Observer Group, einer Fraktion, die er 2018 zusammen mit Senatorin Jeanne Shaheen (DN.H.) neu gegründet hat, um Senatoren außerhalb von Verteidigungsausschüssen über die Ausgabenpraktiken und Militärpläne der Verbündeten zu informieren. Das macht ihn gewissermaßen zu einem der wichtigsten Gesetzgeber, die die NATO-Mitglieder bei Laune halten müssen.

„Er ist hart, aber er mag uns, also funktioniert es“, sagte ein europäischer Beamter, der anonym bleiben wollte, weil die Person nicht befugt war, mit der Presse zu sprechen.

Der Gesetzgeber trug dazu bei, die Gruppe während der Präsidentschaft von Trump wiederzubeleben, zum Teil, weil wir, in Tillis‘ Worten, „eine Regierung hatten, die die Gültigkeit der NATO in Frage stellte.“ Im Jahr 2018 sagte Trump seinen Beratern oft, er wolle die USA aus dem Bündnis zurückziehen, das sie jahrzehntelang geführt haben.

Das Bestreben des ehemaligen Präsidenten, seinen alten Job im Jahr 2024 zurückzubekommen, könnte Tillis‘ heiklen Tanz erschweren. Trump steht der Unterstützung der USA für die Ukraine bereits kritisch gegenüber und behauptet ohne Beweise, dass er den Krieg mit Russland nach Verhandlungen mit Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin innerhalb von 24 Stunden beenden könnte. Wenn er dies während der gesamten Wahlsaison weiterhin tut, muss sich der Einwohner North Carolinas möglicherweise entscheiden, ob er die Ansichten des Parteiführers unterstützt oder nicht mit ihnen übereinstimmt.

„Joe Biden sollte uns nicht weiter in den Dritten Weltkrieg hineinziehen, indem er Streumunition in die Ukraine schickt – er sollte versuchen, den Krieg zu BEENDEN und den schrecklichen Tod und die Zerstörung zu stoppen, die durch eine inkompetente Regierung verursacht werden“, sagte Trump am Dienstag in einer Erklärung.

Aber so wie es aussieht, reiht sich Tillis nicht hinter den Spitzenreiter ein – zumindest noch nicht.

„Die einzige Möglichkeit, diesen Krieg in 24 Stunden zu beenden, besteht darin, Putin einen Sieg zu bescheren“, sagte er. Und wenn Trump diese und andere skeptische Punkte in hochkarätigen Debatten vorbringt, „erfordert es, dass wir uns äußern und den Mut haben, zu sagen, dass wir mit jemandem, den ich in der Vergangenheit unterstützt habe, respektvoll anderer Meinung sind.“

Dennoch bleibt Tillis ein Parteigänger – der Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell holte ihn im Januar in das Führungsteam.

Er stellt schnell fest, dass Putin letztes Jahr nicht mit der groß angelegten Invasion der Ukraine begonnen hätte, wenn Trump noch im Amt gewesen wäre. Auf die Frage, warum Trump der Ukraine nicht dabei geholfen habe, die Russen zu vertreiben, die die Krim annektierten und Teile des Donbass eroberten, antwortete der Senator, dass „sie tief verwurzelt waren“. (Und natürlich wurde darauf hingewiesen, dass die erste Invasion unter der Aufsicht von Barack Obama stattfand.)

„Ich habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Trump“, sagte Tillis. Er erklärte, dass es möglich sei, mit dem Spitzenkandidaten in der Ukraine und der NATO nicht einverstanden zu sein, aber dennoch an seiner Seite zu bleiben, und wies darauf hin, dass Senatorin Lindsey Graham (RS.C.) Trump unterstützte, obwohl er einer der eifrigsten Befürworter Kiews im Kongress war.

Dennoch haben die Demokraten nur Gutes über Tillis‘ Transatlantikismus zu sagen.

„Tom ist ein guter Republikaner, keine Frage, aber er hat auf jeden Fall einen unabhängigen Zug“, sagte Senator. Dick Durbin (D-Ill.), ebenfalls Mitglied der Delegation auf dem Gipfel. „Seine Teilnahme an dieser Aktion gibt ihm nicht nur die Chance, sein eigenes Talent unter Beweis zu stellen, sondern trägt auch dazu bei, dass dies eine überparteiliche Aktion wird.“

Shaheender zusammen mit Tillis das Sextett des Kongresses leitete, nannte ihn „einen großartigen Partner“.

Für Tillis stellt sich die Frage, ob es ihm gelingen wird, seine Argumente sowohl gegenüber den NATO-Verbündeten als auch den Republikanern in seiner Heimat durchzusetzen. Ein Spannungspunkt war, dass einige Republikaner die Obergrenze für Verteidigungsausgaben nicht erhöhen wollten, Sprecher Kevin McCarthy mit Biden verhandelt, um den Widerstand der Ukraine weiter zu finanzieren.

Die Arbeit des Senators werde dadurch erleichtert, dass zumindest seine Wähler eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber dem Bündnis und der Hilfsmission für die Ukraine hätten, sagte er. Und was die Skepsis einiger in seiner Partei und anderswo im Kongress betrifft, so glaubt er, dass es funktionieren kann, ihnen einfach die Vorteile von Verbündeten und die Unterstützung Kiews vorzuspielen.

Er weiß, dass die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Tillis saß neben seinen Delegiertenkollegen im prächtigen Rathaus von Vilnius, das während des Gipfels auch als Arbeitsraum für die amerikanische Presse diente, und räumte ein, dass „wir noch viel zu tun haben“. Aber er sagte Reportern: „Ich bin eigentlich optimistisch, dass es im Kongress eine parteiübergreifende Unterstützung für die Unterstützung der Ukraine gibt, solange es dauert.“