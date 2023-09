LONDON – Dies gerade: Die ehemalige konservative Premierministerin Theresa May glaubt, sie sei „aufgewacht“.

Als May am Freitag im Times Radio mit der ehemaligen Vorsitzenden der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, sprach, wurde sie gefragt, ob sie wach sei – ein Begriff, der weit gefasst ist, aber von der politischen Rechten oft an den Pranger gestellt wird, weil er sich auf soziale Gerechtigkeit und Identität konzentriert.

May stimmte zu, dass sie der Definition „von jemandem, der anerkennt, dass Diskriminierung stattfindet“ entsprach, und sagte über das Wort „Wake“: „Leider wird dieser Begriff mittlerweile verwendet … als Teil dieses Absolutismus und der Polarisierung der Politik.“

Von Davidson noch mehr darauf bedrängt, ob sie mit dem Begriff übereinstimmt, sagte May: „Das bin ich, ja! Es ist ein bisschen so, als würde man früher gefragt: War ich eine Feministin? Nun, ich trug ein T-Shirt mit der Aufschrift: „So sieht eine Feministin aus.“

May – 2019 inmitten des britischen Brexit-Dramas von ihrer eigenen Tory-Partei aus dem Amt verdrängt – hat sich offen für Transgender-Menschen ausgesprochen, eine Position, die sie mit einigen Teilen des konservativen Stammes in Konflikt bringt.

Als Premierministerin schlug sie Pläne vor, die Selbstidentifikation zu ermöglichen – bei der Menschen ihr eigenes Geschlecht definieren können, ohne dass eine medizinische Diagnose einer Geschlechtsdysphorie vorliegt. Sie wurden jedoch von ihrem Nachfolger Boris Johnson abgeschafft, und May hat gewarnt, dass Großbritannien Gefahr läuft, bei den LGBTQ+-Rechten „zurückzufallen“.

Ihr Vermächtnis im britischen Innenministerium ist jedoch bei der Linken weitaus umstrittener. May führte eine „feindselige Umwelt“-Politik ein, die darauf abzielte, den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen für Migranten ohne Papiere einzuschränken, während im Windrush-Skandal Menschen, die vor Jahrzehnten legal aus der Karibik nach Großbritannien kamen, unrechtmäßig abgeschoben und misshandelt wurden.