Het Münchner Volkstheater meldt zich tijdens de Zomerpauze. Met de Duitse productie van de theaterversie van de films «The Lobster» begint op het podium van het publiek Christian Stückl in het nieuwe seizoen.

Regisseur Lucia Bihler, die ‘Die Zofen’ schreef in het Volkstheater, brengt de Geschiedenis van de Films met Oscar-nominaties op het podium. De film van Drehboekauteur Efthimis Filippou en regisseur Yorgos Lanthimos, uit 2015 met Colin Farrell en Rachel Weisz in die Kinos kam, speelt zich af in een dystopische wereld.

Singles zijn 45 dagen oud, zijn een partner of een andere partner. Als je in de frisse lucht bent, word je achtergelaten, maar je bent op een lange reis en verbannen in de wildernis. „Zo’n diep begrip en begrip van de concepten van figuren die blindelings alternatieve concepten najagen en van de (on)glichkeit van liefde en intimiteit,“ is de basis van het theater van de geschiedenis.

Zie de geschiedenis van de „beperkende systemen van erzwungen Verpartnerung“, schrijft het Volkstheater in de Premieren-Ankündigung. «Met steeds specifiekere spraak zijn ze een geweldig beeld van het gedeelde leven. De lay-out en de stabiele stand van deze figuren in deze wereld, met de opvattingen van de genomen foto’s en de opvattingen van de tijd.»

Insgesamt 13 Premieren stehen in der Spielzeit 2024/25 auf dem Programm, wie das Volkstheater mitteilte. Darunter is de Uraufführung van de actieve Romans van Daniel Kehlmann, «Lichtspiel», in de Regie van Theaterchef Stückl. Ik kom de volgende dag met een dokumentarisches Theaterstück over de Anschlag in het Olympia-Einkaufszentrum in München in juli 2016 tijdens de Volkstheaterpremière. De titel: «Offene Wunde».

