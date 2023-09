Für die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Puppentheaters Halle im Jahr 2024 stellt das Land 100.000 Euro bereit. Die Hälfte des Geldes sei für dieses Jahr und die andere für 2024 vorgesehen, teilten Staatskanzlei und Kultusministerium am Samstag in Magdeburg mit Das Jubiläum soll im Juni nächsten Jahres gefeiert werden. Den Angaben zufolge besteht die Notwendigkeit, dass das Land „das wichtige Jubiläum des Puppentheaters zusätzlich zur Grundförderung der Bühnen in der Stadt Halle in gesonderter Weise unterstützt“.

Gegründet 1954 Puppentheater Zu ihrem 70. Geburtstag planten sie ein Fest, bei dem der Stadtraum zum Freigelände werden solle, hieß es. Als Leitmotiv gelten Jonathan Swifts Geschichten aus „Gullivers Reisen“.

