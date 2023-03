Hollywood rouwt om het verlies van een geliefde acteur.

Lance Reddickvooral bekend van zijn werk aan De draad eenen in de John Wiek filmfranchise, is overleden, bevestigt zijn vertegenwoordiger aan E! Nieuws. Hij was 60.

De acteur stierf op de ochtend van 17 maart een natuurlijke dood in zijn huis in Studio City, Californië.

De dood van Reddick komt slechts enkele dagen voor zijn nieuwste film, John Wick: Hoofdstuk 4, komt op 24 maart in de bioscoop, waarvoor hij reclame had gemaakt. Naast het optreden als Continental Hotel-conciërge Charon in alle vier de afleveringen in Keanu Reeves‘ actiefranchise, zal hij ook verschijnen in de komende Ana de Armasgeleide spin-off Ballerina.

Hoewel Reddick afwezig was bij de John Wick: Hoofdstuk 4 première in New York City op 15 maart, plaatste de acteur – die vaak sprak over zijn liefde voor honden – een video van zichzelf op Instagram met een stel blaffende hoektanden op de achtergrond diezelfde dag, slechts twee dagen voor zijn dood. Reddick zong: “And the beat goes on”, terwijl hij door een huis liep met keffende honden.