„The White Lotus“ Staffel 2: Versteckte Hinweise im Vorspann

Der Weiße Lotos macht schnell den Anspruch, einige der besten Eröffnungstitel auf dem Markt zu haben. Zusammen mit den provokanten Bildern im Renaissance-Stil, die die Titelsequenz der zweiten Staffel ausmachen, ist der Emmy-Gewinner Cristobal Tapia de Vere mit einem Remix des vielseitigen Ohrwurms der ersten Staffel zurück (sehen Sie sich seinen Soundtrack zur britischen Serie Utopia von 2013 an, um weitere elektrisierende Melodien zu hören). .

Der dekadente, aber zunehmend finstere Vorspann von Staffel 2 stammt von Katrina Crawford und Mark Bashore, die auch die für Staffel 1 geschaffen haben. Das Paar pflanzt keine offensichtlichen Hinweise auf die mehrfachen Todesfälle in dieser Staffel, sondern weist jedem der Charaktere symbolische Bedeutungen zu Reisen. Lassen Sie uns diese Bedeutungen basierend auf den vier Episoden der zweiten Staffel, die bereits ausgestrahlt wurden, analysieren und versuchen vorherzusagen, welche anzüglichen Hi-Jinks noch kommen werden.

Achtung: Spoiler voraus.

Die traditionellen Liebhaber

Das erste Bild, das wir im Vorspann von Staffel 2 sehen, zeigt einen Mann, der sich vor einer knicksenden Frau verbeugt – eine Szene von scheinbar traditionellen Renaissance-Liebhabern (der Kunststil entstand im späten 14. Jahrhundert in Italien). Hier legen die Titelschöpfer Crawford und Bashore die Themen der zweiten Staffel auf Sizilien fest: Während sich Staffel 1 auf Privilegien und Kolonialisierung konzentrierte, untersucht Staffel 2 Themen der männlichen Heterosexualität.

In der unteren linken Ecke zeigt ein Schild zwei Ringe, die durch gesunde Äste verbunden sind. In der anderen: zwei von einem Dolch durchbohrte Eheringe. Diese Ringe scheinen den Status der beiden zentralen Ehepaare in Staffel 2 darzustellen: die bröckelnde Solidarität von Harper (Aubrey Plaza) und Ethan (Will Sharpe) und die akzeptierte Duplizität von Cameron (Theo James) und Daphne (Meghann Fahy).

Dann zoomt die Kamera heran und zeigt eine Frau, die die beiden Liebenden ausspioniert. Dies könnte ein weiteres Zeichen für Untreue sein (in Folge 3 schläft Cameron mit der Sexarbeiterin Lucia) und Harpers Interesse an den Geheimnissen hinter Camerons und Daphnes liebevoller Fassade widerspiegeln (ebenfalls in Folge 3 enthüllt Daphne, dass sie sich Camerons Untreue bewusst ist).

Fabio Lovino/HBO



Die Frau und der angekettete Affe

Die Kamera schwenkt nach oben und zeigt eine blonde Frau, die eine Kette an einem Affen hält. Dies könnte auf viele Arten interpretiert werden – wenn die Frau Tanya (Jennifer Coolidge) repräsentieren soll, dann könnte der Affe ihr Ehemann Greg (Joe Gries) sein, der sich Tanya verpflichtet fühlt, nachdem sie seine Arztrechnungen bezahlt und im Wesentlichen gespart hat sein Leben. Der Affe könnte auch ein Symbol für Tanyas Assistentin Portia (Hayley Lu Richardson) sein, die gezwungen ist, mit ihrem Chef in den Urlaub zu fahren.

Der unschuldige Mann, die Babys und die Sphinx

Crawford und Bashore haben sogar eine vielschichtige Bedeutung, wenn der Name eines Schauspielers im Vorspann erscheint. In einem Interview enthüllten sie, dass das übereinstimmende Bild, wenn der Name eines Schauspielers erscheint, die Eigenschaften und die Reise seines Charakters widerspiegelt. Die nächste Szene zeigt einen Mann, der Musik für eine Frau mit einem glücklich aussehenden Hund in der Nähe spielt. Hier taucht der Name des Schauspielers Adam DiMarco auf – DiMarco spielt den aufrichtigen und naiven Stanford-Absolventen Albie, der im Gegensatz zu seinem Vater fest entschlossen zu sein scheint, sich gegenüber Frauen wie ein Gentleman zu verhalten.

Als nächstes sehen wir den Namen der Schauspielerin Meghann Fahy über einem kunstvollen Bild von zwei nackten Jungen. Wenn sie nicht im Urlaub ist, ist Fahys Figur Daphne eine Mutter, die zu Hause bleibt.

Dann erscheint der Name der Schauspielerin Beatrice Grannò mit einer goldenen Sphinx – ihre Figur Mia, eine aufstrebende Sängerin, widersetzt sich den Versuchen ihrer Freundin Lucia, sie in die Sexarbeit einzuführen … bis Folge 4, als sie sich plötzlich dazu entschließt, Sex mit dem Pianisten Giuseppe zu haben um ihre musikalische Karriere voranzutreiben. Menschen, die mysteriös sind, können als Sphinx bezeichnet werden, also ist Mia vielleicht für noch mehr Drehungen und Wendungen bestimmt.

HBO



Der Esel und die Liebenden

Der Name des Schauspielers Jon Gries erscheint als nächstes über einem Bild von einem Mann und einer Frau, die auf einem Esel reiten – ein Esel, der uns fast verschlagen über die Schulter schaut. Dies könnte Gries‘ Charakter Greg symbolisieren, der möglicherweise seine Frau Tanya mit einer anderen Frau betrügt. In Folge 2 lässt Greg Tanya allein im Resort und sagt, dass er zur Arbeit nach Denver zurückfliegen muss.

Wir sehen dann die Namen der Schauspieler Tom Hollander und Sabrina Impacciatore über Männern und Frauen, die auf beiden Seiten eines Raums getrennt sind. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass Hollanders Figur Quentin, ein wohlhabender schwuler britischer Expat, mit seinen Freunden im Urlaub ist. Unterdessen scheint Impacciatores Figur Valentina, die Resort-Managerin, in Folge 4 Gefühle für die Rezeptionistin Isabella (Eleonora Romandini) zu offenbaren.

Das rissige Fresko, eine riesige Statue und kämpfende Vögel

In einem faszinierenden Fresko auf dem Wasser sehen wir einen Mann, der sich vor einem jüngeren Mann und einer Frau verbeugt, die eine Halskette ins Meer fallen lässt. Der Name des Schauspielers Michael Imperioli erscheint hier – sein Charakter Dominic, ein Sexsüchtiger und Vater von Albie, bittet möglicherweise sowohl seinen Sohn als auch seine Frau um Vergebung, die von seinen Affären und seinem Verrat angewidert sind.

Als nächstes sehen wir den Namen des Schauspielers Theo James über einer riesigen nackten Statue eines Mannes – in Folge 1 zieht sich James‘ Charakter Cameron absichtlich aus und stellt sich Harper bloß. Hier sehen wir auch einen Hund, der auf die Statue pinkelt – ein Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber allem, was sie darstellt.

Oben sehen wir zwei Vögel, die miteinander Krieg führen, neben dem Namen des Schauspielers Aubrey Plaza. Die pickenden Vögel könnten den Sturz und die Zerstörung darstellen, denen Plazas Charakter Harper ausgesetzt ist, nachdem sie herausgefunden hat, dass ihr Ehemann Ethan sie darüber belogen hat, was er und Cameron wirklich angestellt haben, während Harper und Daphne in dem schicken Palazzo in Noto waren.

Das Opferlamm und die Opfergabe

In der nächsten Szene sehen wir neben dem Namen der Schauspielerin Haley Lu Richardson etwas, das aussieht wie ein Lamm und eine Magd, die auf dem Boden sitzen. Richardsons Figur Portia steht ihrer Chefin Tanya auf Abruf zur Verfügung, also repräsentiert das Dienstmädchen vielleicht ihren niedrigen Status. Es sieht auch so aus, als hätte das Dienstmädchen dem Lamm den Rücken zugewandt – vielleicht soll das Lamm Albie darstellen, den Mann, den Portia im Vergleich zu Quentins charismatischem und frechem Neffen Jack (Leo Woodall) als übermäßig sanft, unschuldig und langweilig empfand.

Die nächste Szene ist etwas verwirrend – sie zeigt einen Mann, der einer königlich aussehenden Frau mit dem Namen des Schauspielers Will Sharpe ein Opfer darbringt. Bringt dieser Sharpe-Charakter Ethan Harper eine Entschuldigung? Oder soll dies seinen neu entdeckten Reichtum darstellen, den er mit ihr teilt?

Die Katze und die aggressiven Männer

Als nächstes: eine kleine Katze mit Leopardenflecken und einem kleinen Vogel im Maul, die um eine Säule schleicht. Der Name der Schauspielerin Simona Tabasco taucht hier auf – sie spielt die lokale Gaunerin und Sexarbeiterin Lucia, die in Episode 4 ausruft, dass sie ihre früher konservative Freundin Mia in ein Monster verwandelt hat. Vielleicht soll Mias Unschuld der kleine tote Vogel im Katzenmaul sein.

Der Name des Schauspielers Leo Woodall erscheint als nächstes neben einem Bild von einem Mann, der auf eine bedrohliche Weise über einem anderen steht: Der Fuß des ersteren befindet sich in einer ziemlich gefährlichen Haltung zwischen den Beinen des letzteren. Könnte es eine böse Konfrontation in den Karten für Woodalls Charakter Jack geben?

Das brennende Gebäude und der weiße Schwan

Wenn der Beat der Musik ansteigt, werden die Bilder noch expliziter. Wir sehen:

Ein hotelähnliches Gebäude, das in der Ferne brennt – keine Preise, um die Bedeutung hinter diesem Gebäude zu erraten (im The White Lotus werden die Dinge metaphorisch in Flammen aufgehen)

Zwei Männer, die an einem Strand sexuelle Aktivitäten ausüben

Ziegen waren auch an sexuellen Handlungen beteiligt

Drei kreisförmige Löcher in der Seite einer Wand – die die drei Generationen der Di Grasso-Männer und ihr Verhalten gegenüber Frauen nach einem kreisförmigen Muster darstellen könnten

Allgemeine Szenen von Gewalt und Blut

Eine Frau, die von einem Schwan verführt wird – das scheint ein klarer Hinweis auf die Geschichte von Leda und dem Schwan in der griechischen Mythologie zu sein, wo sich der Gott Zeus in einen Schwan verwandelt und Leda, die Königin von Sparta, vergewaltigt

Ein aufsteigender Brunnen – ein phallisches Bild

Drei Folgen von The White Lotus, Staffel 2, bleiben übrig. Mit diesen Hinweisen haben Sie also noch Zeit, Ihren Deerstalker anzuziehen und die verdrehten Schicksale der nicht so bildschönen Gäste im The White Lotus abzuleiten.