The Weeknd Hamburg: Die größte Show, die Sie bekommen können

Das Volksparkstadion sieht aus, als wäre die Welt gerade untergegangen. Das liegt nicht am erneut verpassten Aufstieg des HSV oder an einem Wettereinbruch über Stellingen – sondern an Mega-Popstar The Weeknd. Auf der Bühne vor der Nordtribüne erhebt sich ein düsteres Panorama: Die Ruinen des Empire State Buildings in New York sind dort ebenso zu sehen wie eine zerstörte St. Paul’s Cathedral in London. Die Vorfreude ist an diesem Sonntagabend spürbar, wenn die Sonne untergeht.

Schließlich hat sich hier der Mann angekündigt, der den erfolgreichsten Song aller Zeiten auf Spotify produziert hat („Blinding Lights“), der – wenn man dem Guinness-Buch der Rekorde Glauben schenken darf – der beliebteste Musiker der Welt ist. Und dann kam The Weeknd mit der (nicht besonders guten) Serie The Idol zur Schauspielerei. Vorab ein Lob, das aber auch schnell zur Enttäuschung führen kann.

Ein Hauch von „Metropolis“: Mehr als zwei Dutzend Tänzer reihen sich um die übergroße Roboterpuppe. Sebastian Madej Ein Hauch von „Metropolis“: Mehr als zwei Dutzend Tänzer reihen sich um die übergroße Roboterpuppe.

Von der Bühne aus erstreckt sich eine Brücke fast durch den gesamten Innenraum, in der Mitte steht eine übergroße silberne Statue, am Ende hängt ein Mond vom Stadiondach. Zuerst kommen 28 weiß gekleidete Tänzer auf die Bühne, dann der Megastar – und er versteckt sich vorerst. Sein Gesicht ist nicht zu sehen, er trägt eine silberne Maske und ist auch sonst komplett in Weiß gekleidet. „Take My Breath“ ist der erste Song, den The Weeknd – mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye – singt.

The Weeknd in Hamburg: eine atemberaubende Show

Atemberaubend ist das Stichwort: Vor allem junge Frauen kreischen auf der Tribüne, wenn die ersten Töne den nächsten Schlag ankündigen, zwei umarmen sich, zwei kneifen sich, um die Aufregung irgendwie zu kanalisieren. Für die Instagram-Story filmen manche lieber sich selbst beim Tanzen als das, was auf der Bühne passiert. Oder besser gesagt, auf dem langen Steg, denn dort verbringt The Weeknd den Großteil der Show.

Das Konzert von The Weeknd wird für den Kanadier zum Triumph – wird er noch einmal unter diesem Künstlernamen touren? Man weiß nicht. Sebastian Madej Das Konzert von The Weeknd wird für den Kanadier zum Triumph – wird er noch einmal unter diesem Künstlernamen touren? Man weiß nicht.

Die 33-Jährigen schlagen einen Hit nach dem anderen: „Starboy“, „Can’t Feel My Face“, „Call Out My Name“ und wie sie auch heißen. Beim Plattensong „Blinding Lights“ erreichte auch der Jubel der 50.000 Zuschauer Rekordniveau. Weit über 30 Songs quetscht The Weeknd in ein zweistündiges Konzert, manche Stücke spielt er auch nur.

The Weeknd bleibt auch ohne Maske schwer fassbar

Erst nach über einer Dreiviertelstunde gönnt er sich die erste Verschnaufpause und nimmt wortlos seine Maske ab. Doch selbst wenn er sein Gesicht zeigt, ist The Weeknd schwer zu fassen. Eine echte Interaktion mit dem Publikum ist selten, abgesehen von ein paar kurzen, zugänglichen Momenten: etwa wenn der Star seinen Mantel in die Menge wirft.

Kolossale Ruinen als Hintergrund, vor 50.000 Fans: The Weeknd liefert eine riesige Show im Volksparkstadion. Sebastian Madej Kolossale Ruinen als Hintergrund, vor 50.000 Fans: The Weeknd liefert eine riesige Show im Volksparkstadion.

Ein Künstler größer als das Leben, mit einer unglaublich variablen, vielseitigen Stimme – und mit der wohl spektakulärsten Show, die man derzeit im Pop-Business bekommen kann. Laserstrahlen schießen von der Bühne unter dem Stadiondach, Feuerstöße senden Hitzewellen aus, die noch auf den Sitzen zu spüren sind.

The Weeknd in Hamburg: der vielleicht größte Popstar unserer Zeit

Allerdings passt das Ende nicht ganz dazu, es kommt abrupt und hinterlässt fragende Gesichter. The Weeknd lässt sich mit seinem Podest unter die Bühne fahren, die Fans stehen unschlüssig herum: Kommt da noch was? Während viele noch auf eine Zugabe hoffen, gehen nach ein paar Minuten die grellen Lichter an.

The Weeknd hat kürzlich damit geliebäugelt, seinen Künstlernamen in naher Zukunft ablegen zu wollen, vielleicht werden die Konzerte der Stadiontournee „The After Hours Til Dawn“ die letzten sein, die er unter diesem Pseudonym absolvieren wird. Möglicherweise nicht, der Kanadier ist kryptisch und mysteriös.

Eigentlich ist das egal, denn an diesem Sonntagabend im Volksparkstadion zählt ohnehin nur der Moment. Und damit liefert The Weeknd eine Show ab, die dem vielleicht größten Popstar unserer Zeit würdig ist.