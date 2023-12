„The Voice“-Coach vliegt uit de laatste race – Ronan Keating zorgt voor de pech

In de halve finale van „The Voice of Germany“ krijg ik het niet af.Afbeelding: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Na spannende teamgevechten zijn we de halve finalisten: binnen de 13. Staf van „The Voice of Germany“ voor een live publiciteit. In totaal hebben we twee talenten van Team Ronan, vijf talenten van Team Bill & Tom, vier talenten van Team Shirin en één talent van Team Giovanni op het grote podium. Maar er wacht nog een nieuwe competitie.

13 Talent, nur funf „The Voice“-Finalplatz

In augustus gebeurt het weer: er is nog steeds geen jurystudie in de studio. Wie het weet in de Folgen, wordt uitgenodigd om zich bij Leon „Ezo“ Weick (Team Kool Savas), winnaar van „The Voice Rap by Cupra“, te voegen, wordt de halve finalist en kan slagen in de laatste zang, of rappen.

Voordat het losgeht is, erklärt das Moderator:innen-Duo – Melissa Khalaj en Thore Schölermann – de Regeln: Jede der 13 Talenten presteren diesem Abend eensem, de Zuschauer:innen rufen für ihre Favorit:innen en ben End der Sendung zie de funf Kandidat: inten met de meeste Anrufen ins Finale.

Die Coaches sittern mit

Ik zit midden in de halve finale aber nicht nur die Kandidat:innen, vooral met die coaches. Giovanni Zarella, die bij de start nog steeds getalenteerd is, zei:

„Natürlich was voor onze oprechte strijd, dat we onze talenten hebben verloren in de teamgevechten – maar we hebben er geen enkele verloren. We zijn nog niet gevallen.“

Halve finale „The Voice“: Das sinds de optredens

Joel Marques Cunha mit Train – Druppels van Jupiter

Egon Life with Journey – Stop niet met geloven

Kim Schutzius met Leona Lewis – Bloedende liefde

Leon „Ezo“ Weick met Sido – Astronaut

Joy Esquivias met Bruno Mars – Granaat

Naomi Mbiyeya met Marlon – Fragen Fragen Fragen

Danilo Timm met Mika – Grace Kelly

Marc Altergott met One Republic – Stop en staar

Desirey Sarpong Agyemang met Alicia Keys – Fallin‘

Finja Bernau met Marteria – Lila Wolken

Emely Myles met Lady Gaga – I’ll Never Love Again

Niclas Scholz met Queen – Ik wil het allemaal

Malou Lovis Kreyelkamp met Birdy – Mensen helpen de mensen

Geweldige momenten op het podium

Aller Anfang ist schwer? Joel Marques kan niet geloven dat er anders dingen kunnen gebeuren. Met volledige tevredenheid en ondersteuning kunt u er soepel mee aan de slag. Dat achtervolgt Shirin David: „Je kunt ophouden een winnaar te zijn. Deze bescheiden kunst. De mens wordt er meteen door aangetrokken. Je bent altijd sympathiek.“ En: „Du siehst sehr gut aus.“

Een optreden van Abends: Rapper Leon „Ezo“ Weick. Na afloop van „The Voice of Rap by Cupra“ zal er een halve finale van „The Voice“ van start gaan.

Damit haat alle coaches. „Ik moet zeggen dat we het nooit de hele tijd zo serieus nemen. De mens vergist zich daarin en denkt van wel: Ah, The Voice of Rap…“, zegt Bill Kaulitz. „Mich hat das sehr überrascht gerade.“ Daar en zijn broer Tom Kaulitz zeiden: „Juist, rechts geil.“

Dieser Song-spaltet

Als Naomi Mbiyeya het eerste nummer zingt, is het een nummer voor het thema. Bill Kaulitz is trots op zijn gevoelens over zijn persoonlijke ervaringen – dus wees bij Naomi. Daar zijn Tom en Tom aanwezig bij de Blind Auditions in de Kopf, zodat ze het nummer soll zullen zingen.

De toespraak is van „Fragen Fragen Fragen“ van Marlon, een zanger, uit de oorlog van het jaar 2000. Dat scheidt zich af van de geest: na hun reis sinds Naomi’s coaches zijn volledig in huis.

Ronan Keating versteht de Besturing die niet zo was. „Ik heb een sterke bijdrage geleverd“, aldus de kandidaat. ‚En ik was glaube, ik kon bij het lied liegen.‘ Veto van Shirin David. Hier kun je meer informatie zien en is de uitvoering volledig geflasht:

„Was ik een man die nog nooit zo bereut was? Dinge, die man is niet gemacht in het leven. En dat ben ik niet, ik ben de grootste Fehler in die competitie.“

Kool Savas x Finja Bernau?

Auch Finja Bernau komt een. Beide kandidaten waren aanwezig bij de Blind Auditions vóór Shirin David. Maar daarna ging de Teilnehmerin steil hoger. In de halve finale wordt een compleet nieuwe versie gezongen van de materiële hit ‚Lila Clouds‘.

„Wir hatten dich nicht auf dem Schirm“, zegt Tom Kaulitz. Hieronder vind je: „De voorstelling is onfassbaar.“ Deze kandidaten kunnen een geheime toekomstige baan hebben.

Rapper Kool Savas is blij met zijn kans, waardoor een samenwerking mogelijk wordt. „Ik was zo blij met mijn muziek“, het zegt. Wer weiß, da noch künftig kommt.

Giovanni heeft één kans

Onbekend over Giovanni Zarella – er zit nog een talent in de halve finale. Nämlich Desirey Sarpong Agyemang. Die offenbart, dass sie großen Druck spürt – zoeter aber trotzdem a tolle Performance ab, die die coaches überzeugt.

Ook Ronan Keating vindt het „einfach fantastisch“, maar zegt ook: „Het nummer is a bisschen entglitten. Du kannst das noch besser.“ Moderator Thore Schölermann is de andere mening: „Ik heb lang geleefd sinds mijn vader werd geboren door Ronan Keating. Ik heb er nog nooit van gehoord.“

De scheiding heeft plaatsgevonden

Desirey Sarpong Agyemang is in Ende, maar in de Finale schafft. Als dit lukt, zul je eerst in een kunstshock terechtkomen. Aber dann ist die Freude groß. Ik ben bij hen geweest: Emely Myles, Joy Esquivias, Egon Herrnleben en Malou Louis Kreyelkamp. En dat betekent: Alle Coaches sinds de Finale hebben al hun successen gehad. Kool Savas is een van de „The Voice“-Reise zu Ende. Ronan Keating kocht er als single coach met twee talenten één in de finale. Hoe dan ook zullen we in de finale de gewenste Coaching Constellatie kunnen bemachtigen.