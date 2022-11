The Verge’s 2022 Home Tech Holiday Gift Guide

Jall Digitaler Wecker Es gibt viele intelligente Wecker da draußen, aber manchmal ist es vorzuziehen, etwas Einfaches zu verwenden. Der digitale Wecker von Jall hat eine elegante Holzoptik und leuchtet auf, um neben der Uhrzeit auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Es ist „einfach“, aber seine minimalistische Ästhetik ist nicht zu verachten.

Preis: 21,99 $

Kasa Smart Wi-Fi Plug Slim (4er-Pack) Wenn Sie möchten, dass Ihre Stehlampe mit einem Timer betrieben wird oder Ihre alternde Kaffeemaschine automatisch eine Tasse Kaffee brüht, sobald Sie aufwachen, kann der richtige intelligente Stecker den Zweck erfüllen. Glücklicherweise sind Sie mit dem Viererpack intelligenter Stecker von Kasa abgedeckt, auch wenn Sie keinen Hub besitzen und mit Siri, Amazon Alexa und Google Assistant arbeiten.

Preis: 39,99 $

Robust x Krieg der Sterne Waschbarer Teppich Helfen Sie den Besessenen Krieg der Sterne Fans in Ihrem Leben bis ins Erwachsenenalter mit etwas, das sie immer noch begeistert. Diese maschinenwaschbar Krieg der Sterne Teppiche haben so subtile Designs, dass viele Leute vielleicht nicht einmal bemerken, dass sie mit X-Wings, Beskar-Helmen und allerlei Geekiness geschmückt sind. Das liegt daran, dass jeder Teppich unabhängig vom Muster elegant und geschmackvoll aussieht.

Preis: $109+

Philips Hue Smart Bulb Starter-Kit Nichts hilft so, die Stimmung einzustellen oder Sie in Urlaubsstimmung zu versetzen, wie ein Satz farbwechselnder Glühbirnen. Für diejenigen, die sich nicht auskennen, bleibt das Philips Hue Smart Bulb Starter Kit eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihr Zuhause mit intelligenter Beleuchtung auszustatten, zumal die mitgelieferten A19-Glühbirnen hilfreiche Timer und Automatisierungsoptionen bieten. Es wird sogar mit einer Hue Bridge geliefert, die Ihnen Zugriff auf eine Reihe zusätzlicher Funktionen bietet.

Preis: 162 $ bis 199,99 $

Shark®️ Ai Ultra 2in1 Saug- und Wischroboter mit selbstleerer XL-Basis Die ultimative Reinigungsmaschine für das ganze Haus kombiniert die bewährte leistungsstarke Reinigungsleistung und die exklusive Matrix Clean Navigation, die es dem Roboter ermöglicht, in mehreren Durchgängen zu reinigen, ohne dass Flecken ausgelassen werden. Innovative Reinigungstechnologien wie die CleanEdge-Technologie, die Schmutz aus Ecken und Kanten entfernt, und Sonic Mopping, das 100-mal pro Minute schrubbt, sorgen jedes Mal für Vertrauen und Komfort bei einer gründlicheren, intelligenteren Reinigung.

Preis: 699 $

Internet-Rebooter „Haben Sie versucht, es aus- und wieder einzuschalten?“ Egal wie fortschrittlich Ihr Heimnetzwerk ist, es wird zwangsläufig von Zeit zu Zeit unerwartet abstürzen. Der Rebooter erledigt dies jedoch automatisch für Sie, was ihn zu einem besonders hilfreichen Geschenk für Familienmitglieder macht, die Sie normalerweise nur um kostenlosen technischen Support bitten.

Preis: 49,95 $ bis 54,95 $

Apple-iPad (2021) Apples Basis-iPad von 2021 bleibt ein facettenreiches Werkzeug, das es sich lohnt, im Haushalt zu haben, auch wenn es ein neueres Modell gibt. Das erschwingliche Slate der letzten Generation eignet sich hervorragend zum Streamen von Inhalten und zum Teilen der Steuerung verschiedener Smart-Home-Technologien sowie zum Unterhalten von Kindern und zum Aufzeichnen von Notizen mit optionalem Zubehör wie dem Apple Pencil der ersten Generation.

Preis: 269 $

APC Back-UPS 850 VA Ein Backup-Akku mit Überspannungsschutz ist vielleicht kein besonders aufregendes Geschenk, aber Ihr Beschenkter wird es Ihnen danken, wenn sein Strom ausfällt und sein Router und Desktop weiter summen. Das breite 450-W-Angebot von APC verfügt über insgesamt neun Steckdosen sowie zwei USB-Anschlüsse zum Aufladen verschiedener elektronischer Geräte.

Preis: 124,99 $

Furbo 360° Hundekamera Mit der neuesten interaktiven Haustierkamera von Furbo kannst du den Hund im Auge behalten, wenn du nicht zu Hause bist (und auch mit ihm spielen). Das kleine Gerät kann sich vollständig drehen, verfügt über Nachtsicht und ein Weitwinkelobjektiv und kann Ihrem Welpen ein Leckerli zuwerfen, um ihn zu unterhalten, wenn niemand zu Hause ist. Das Beste daran ist, dass Sie nicht einmal einen Hund besitzen müssen – es funktioniert auch für Katzen.

Preis: 210 $

Ikea Symfonisk (zweite Generation) Das neueste Symfonisk von Ikea ist so günstig wie angeschlossene Sonos-Lautsprecher. Trotz seines erschwinglichen Preises klingt es immer noch recht gut für das Geld. Der clevere Regallautsprecher ist sowohl in Weiß als auch in Schwarz erhältlich, sodass er zu den meisten Wohneinrichtungen passt, und kann entweder horizontal oder vertikal positioniert werden (keine Montage erforderlich).

Preis: 119,99 $

Eero 6 Plus (Zweierpack) Zuverlässiges Wi-Fi ist heutzutage ein Muss, ob für die Arbeit oder zum Vergnügen, und ein Mesh-Router-Setup macht es einfach, Ihr Zuhause mit einer schnellen Internetverbindung zu versorgen. Mit dem Eero 6 Plus können Sie ein 3.000 Quadratmeter großes Zuhause abdecken und Gigabit-Geschwindigkeiten erreichen, ohne viel Geld für Wi-Fi 6E-Unterstützung und hochmoderne Funktionen auszugeben, die von den meisten möglicherweise ungenutzt bleiben.

Preis: 239 $

Ecobee Smart Thermostat Premium Amazon und Google bemühen sich immer um die Vorherrschaft der intelligenten Thermostate, aber Ecobee ist eine gute Wahl, wenn Sie die Temperatur in Räumen mit problematischer Isolierung überwachen und für Komfort sorgen möchten. Die Premium-Version verfügt über einen Ferntemperatursensor und ein schlankeres Design als die Vorgängermodelle, ganz zu schweigen von einer benutzerfreundlichen Schnittstelle.

Preis: 249,99 $

Click and Grow Smart Garden 3 Es ist 2022, was bedeutet, dass Sie den Komfort Ihrer fensterlosen Wohnung nicht mehr verlassen müssen, nur um Gras zu berühren. Der Grow Smart Garden 3 hat alles, was Sie brauchen, um mit dem Anbau Ihres eigenen Gemüses und Ihrer eigenen Kräuter im Innenbereich zu beginnen, einschließlich einer praktischen LED-Leuchte, eines selbstbewässernden Tanks und einer umfangreichen Auswahl an vorgesäten Schoten, mit denen Sie die Gärtnerei überspringen können.

Preis: $79

Google Nest Hub Max Googles Nest Hub Max ist ein hervorragendes intelligentes Display, um Videoanrufe anzunehmen, einen Raum mit Musik zu füllen und geteilte Fotos in einer endlosen Diashow anzuzeigen. Das 10-Zoll-Display verfügt außerdem über eine Fülle von Smart-Home-Steuerungen und ermöglicht es Ihnen dank eines kürzlich erfolgten Software-Updates, den Google-Assistenten aufzurufen, indem Sie einfach darauf schauen. So viel zu der ganzen „Hey Google“-Sache, huh?

Preis: 229,99 $

Ninja Fit Mixer Der Ninja Fit eignet sich perfekt zum Mischen einiger gesunder, proteinreicher Shakes für die Ernährung vor oder nach dem Training – oder Sie können ihn verwenden, um Ihre eigene Version eines McDonald’s-Shamrock-Shakes zuzubereiten. Keine Urteile hier, zumal der 16-Unzen-Mixer die perfekte Größe für nur eine Person hat und gefrorenes Obst, Eis, Nüsse und so ziemlich alles aufnehmen kann, was Sie auf den 700-Watt-Motor werfen möchten.

Preis: 59,99 $

Bodum nachhaltige Kaffeepresse (34 Unzen) Guter Kaffee sollte nicht erfordern, dass Sie ein Vermögen für eine fortschrittliche Vorrichtung ausgeben, aber es spricht einiges dafür, ein wenig Geld für eine Brühmethode aufzubringen, die auf Ihrer Küchentheke attraktiv aussieht. Zum Glück ist die minimalistische French Press von Bodum einfach zu bedienen, relativ erschwinglich und sieht in ihrem komplett schwarzen Finish höllisch stylisch aus.

Preis: 27,50 $

Marsno Fleischthermometer Ein sofort ablesbares Thermometer ist ein praktisches Hilfsmittel in der Küche, das im Sommer beim Grillen von Burgern ebenso hilfreich ist wie im Winter beim Backen eines Feiertagsschinkens. Dieses einfache von Marsno listet neben dem aktuellen eine Reihe von Zieltemperaturen auf, damit Sie es nicht vergessen, und es hat einen Flaschenöffner, sodass jeder, der dieses Jahr mit dem Kochen beauftragt ist, hell und fröhlich bleiben kann.

Preis: 9,99 $

Baratza Virtuoso Plus Die Steigerung Ihres Kaffeegenusses beginnt mit einer guten Mühle. Der Baratza Virtuoso Plus mag teuer sein, aber er kann Bohnen perfekt für einen langsamen Tropfen, ein kaltes Gebräu oder sogar einen Espresso mahlen. Das luxuriöse Arbeitshaus verfügt auch über einen unkomplizierten digitalen Timer und ist vor allem aus robusten, handelsüblichen Komponenten gebaut, was es sowohl für ein kleines Büro als auch für einen Haushalt von Kaffeefreunden geeignet macht.

Preis: 249,95 $

Mipow X Miffy Cool Mist Luftbefeuchter Die trockenen Monate können einen Mord an Ihren Nasenwegen, Ihrer Haut und Ihrer allgemeinen Lebensqualität bedeuten. Dieser entzückende USB-C-Luftbefeuchter verfügt über den abenteuerlustigen holländischen Cartoon-Hase Miffy und ein eingebautes Nachtlicht – eine praktische Funktion angesichts der gottlosen Stunde, zu der die Sonne jetzt untergeht. Und Sie würden sich irren, wenn Sie denken, dass es nur für Kinder ist. Ich meine… es ist auch für Kinder im Herzen.

Preis: 22,94 $

iRobot Roomba i3 Evo Der Roomba i3 Evo – oder i3 Evo Plus, wenn Sie sich die automatische Entleerungsstation des Robovac leisten können – ist unser Lieblings-Roboterstaubsauger, der die Bank nicht sprengt. Es leistet hervorragende Arbeit bei der Reinigung und erhält häufige Software-Updates, die neue Funktionen wie die automatische Zuordnung ermöglichen. Der Saugroboter kann auch Ihre Stockwerke kartieren, sodass Sie ihn entweder mit der App oder einem Sprachassistenten wie Alexa an bestimmte Räume in Ihrem Zuhause senden können.

Preis: 299,99 $

Apple TV 4K (2022, 64 GB) Die neueste 4K-Streaming-Box von Apple ist die bisher beste, mit einer stark verbesserten Fernbedienung, mehr Basisspeicher und Unterstützung für HDR10 Plus und Dolby Vision. Die außergewöhnliche Set-Top-Box kann auch als Hub für das HomeKit-Ökosystem von Apple fungieren und wirbt mit demselben schnellen Prozessor, der das letztjährige iPhone 13 antreibt, um sicherzustellen, dass es in den kommenden Jahren hervorragend funktioniert.

Preis: 129,99 $

Nixplay Smart Photo Frame (10,1 Zoll) Ein Nixplay-Rahmen ist der ideale intelligente Bilderrahmen, wenn Sie jemand sind, der klare Linien und Subtilität gegenüber etwas Flexiblerem wie einem Amazon Echo Show- oder Google Nest-Display priorisiert. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Stilen erhältlich, wodurch sie sich in alle normalen Rahmen in Ihrem Zuhause einfügen, und Sie ermöglichen es Ihnen, sowohl durch persönliche als auch durch gemeinsame Fotoalben zu blättern.

Preis: 139,99 $

Meross Smart Wi-Fi Garagentoröffner (mit HomeKit) Die Garagentor-Fernbedienung von Meross ist einfach einzurichten und ermöglicht es Ihnen, einen vorhandenen Garagentoröffner von überall aus zu steuern, entweder mit Ihrer Stimme oder der Meross-App. Das Basisgerät ist auch mit mehr als 1.600 verschiedenen Modellen kompatibel, und diese Premium-HomeKit-kompatible Version lässt sich für einen schnelleren Betrieb gut in iPhones integrieren.

Preis: 49,99 $

Echo Show 8 (zweite Generation) Von allen Modellen in der aktuellen Smart-Display-Reihe von Amazon ist der Echo Show 8 dasjenige, das in Bezug auf die Größe „genau richtig“ ist. Es ist groß genug, um bei Videoanrufen bequem zu sehen, aber klein genug, dass es immer noch an die meisten Orte in Ihrem Zuhause passt. Es liefert auch einen robusten Sound und verfügt über einen integrierten Datenschutzverschluss, falls Sie die 13-Megapixel-Kamera jemals blockieren möchten.

Preis: 69,99 $

DrinkMate OmniFizz Sprudelwasser- und Sodabereiter Der unkomplizierte OmniFizz von DrinkMate ist eine großartige Alternative zu einem SodaStream, da Sie mehr Optionen für CO2 verwenden und Wasser, Eistee, Saft und fast jedes Getränk mit einem Hauch von Blasen aufsprudeln können. Bloß keine Milch. Mach niemals Milch.

Preis: 110,99 $

Grid Studio Game Boy-Farbe Wenn Sie gerne Explosionsansichten von technischen und klassischen Gadgets sehen, dann werden Sie es vielleicht lieben, Ihre Wände mit einigen erhabenen Kunstwerken zu dekorieren, die aus der Realität stammen. Grid Studio dekonstruiert und rahmt alle Arten von coolen Geräten, vom originalen iPhone und Nokia 3310 bis zum klassischen Game Boy Color der späten 1990er Jahre.

Preis: 199 $

Cosori Pro Air Fryer (5,8 Liter) Schauen Sie, wir wissen, dass eine Heißluftfritteuse nur ein kleiner Umluftofen auf Ihrer Theke ist, aber sie sind immer noch super praktisch, um kleine Mahlzeiten in kurzer Zeit zuzubereiten. Das pechschwarze Pro-Modell von Cosori verfügt über einen breiten, flachen Korb und einfache Voreinstellungen für alle Arten von Lebensmitteln, ganz zu schweigen von einer kompakteren Stellfläche als ähnliche Modelle anderer Marken.

Preis: 119,99 $

OXO Good Grips Schwenkschäler Niemand mag es, Gemüse zu schälen, aber jeder weiß es zu schätzen, den Prozess schneller und einfacher zu machen, besonders um die Feiertage herum. Wie die meisten OXO-Produkte stellt der Schwenkschäler mit zwei Klingen des Unternehmens ein hochwertiges Küchen-Upgrade dar – selbst wenn für sehr spezifische, begrenzte Aufgaben.

Preis: 11,95 $

Smart Light Board von Tidbyt Manchmal ist Form über Funktion völlig in Ordnung. Das Tidbyt Smart Light Board ist teils Wetteraktualisierungen, teils Börsenticker, teils Uhr und alles Vibes. Das attraktive Kickstarter-getriebene Schreibtischzubehör bietet nicht viel Funktionalität, aber wenn Ihr Beschenkter zu Doomscrolling neigt, könnte das Fehlen davon vielleicht genau das sein, was er braucht.

Preis: 179 $

Blinken Sie die Video-Türklingel Blink gehört zu Amazon und ist eine der günstigsten Video-Türklingeln, die Sie kaufen können. Seine batteriebetriebene Türklingel enthält alle Grundlagen – bewegungsaktivierte Alarme, Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio usw. – was perfekt für alle ist, die besser wissen möchten, was vor ihrer Tür passiert, ohne eine Tonne auszugeben von Geld.

Preis: 49,99 $

Sonos One (zweite Generation) Ein Ikea-Lautsprecher ist schön und preiswert, aber der Sonos One ist immer noch der ideale Ausgangspunkt, wenn Sie ein Multiroom-Soundsystem aufbauen möchten. Der großartige intelligente Lautsprecher bietet beeindruckenden Sound und nahtlose Integration mit dem Rest der Sonos-Reihe, zusammen mit Spotify-Unterstützung und großartigen Mikrofonen für die Interaktion mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

Preis: 219 $