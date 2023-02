De rand werd gisteren door de American Society of Magazine Editors (ASME) onderscheiden met de ASME Award for Print Design voor zijn Vaderland bloemlezing. Bovendien werd de digitale uitgever uitgeroepen tot finalist in twee categorieën bij de National Magazine Awards 2023. The Verge is genomineerd voor General Excellence, News, Sports en Entertainment; en voor Profile Writing, voor “Searching for Susy Thunder”, door Claire L. Evans (in samenwerking met Epic Magazine).

De Verge’s Vaderland bloemlezing onderzoekt twintig jaar technologie, bewaking en bureaucratie onder het Department of Homeland Security. Door middel van verhalende kenmerken die het beleid ontmaskeren dat de Verenigde Staten de afgelopen twee decennia heeft gevormd, belicht de serie enkele van de meest ambitieuze rapportages van The Verge, samen met zijn prachtige kunst en fotografie. De print in beperkte oplage Vaderland bloemlezing, ontworpen door Verge associate creative director Kristen Radtke, was in minder dan twee weken uitverkocht.

Amelia Krales / The Verge

“Het is vooral opwindend om onze grote, rare te zien Vaderland project slagen online en in print”, zegt Kevin Nguyen, hoofdredacteur, die samen met plaatsvervangend hoofdredacteur Sarah Jeong de serie leidde. “We willen onze sterkste verhalen naar lezers brengen, waar ze ook zijn, en blijven experimenteren met het vertellen van die verhalen in verschillende formaten en media.”

In ‘Searching for Susy Thunder’ spoorde Claire L. Evans een van de meest invloedrijke hackers van de jaren ’80 op. De functie, ontwikkeld in samenwerking met Epic Magazine, is een mysterie, maar ook een ontroerend verhaal over vriendschap en overleven in het tijdperk van het vroege internet.

De volledige reeks overwinningen en nominaties van The Verge staan ​​​​hieronder:

National Magazine Award-nominaties

ASME-prijzen voor ontwerp, fotografie en illustratie