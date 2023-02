Niet al het drama bleef achter in de Schotse Hooglanden.

In de teaser voor de reünie van Peacock’s op 28 februari De verraders-gepresenteerd door Andy Cohenwie weet het een en ander over dramatische reünies – de cast van de realityshow in maffiastijl komt weer bij elkaar om de meest wellustige schandalen van het seizoen aan te pakken.

Het is niet verwonderlijk dat veel van het drama omringt De verraders‘ winnaar en Overlevende aluin Cirie veldenmet castlid Quentin Jiles tegen Andy zeggen: “Ik heb het gevoel dat Cirie me in de rug heeft gestoken.”

Cirie heeft er echter niets van.

Terwijl ze door de kamer wijst naar de rest van de cast, zegt Cirie: “Ik ben nooit achter jou aan gegaan, jou, jou, jou, jou, jou, jou, jou of iemand van jullie.”

Cirie heeft ook een schat aan onafgemaakte zaken Andie Vanacoredie Cirie aanzette tijdens de finale op weg om de enige winnaar te worden van de hoofdprijs van $ 250.000.

Zittend tegenover Andie, vertelt Cirie haar: “Onze relatie was zo echt voor mij.”