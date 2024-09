Sie sind wieder da! Tenslotte is de film Reihe „The School of Magical Tiers“ in deze oplage te zien. De bediening van uw kind is zonder Grenzen. En je kunt nog steeds van drie verschillende Fanpakketten afkomen.

„The School of Magic Tier 3“ verschijnt vanaf 26.09.2024 in de Duitse bioscopen.

Spel voor „The School of Magic Tier 3“

© Fabrikant

We gaan de cinema uit „The School of Magical Tiers“ verwijderen met drie verschillende fanpacks. Je set is verkrijgbaar bij:

Als je meer kansen hebt, win je een van de sets, antwoordde het volgende fragment:

Welke beide Tiere komen in „Die Schule der magicen Tiere 3“ nieuw?

A . Rabat en Ida

. Rabat en Ida B. Rick en Karajan

Rick en Karajan C. Henriëtte en Benni

Schik een antwoord per e-mail en het adres gewinnspiel@familie.de en houd er rekening mee dat de volgende regels van toepassing zijn:

Schreibt in de Betreffzeile das Kennwort „Schule“

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Vertel eens in de mail een versanddresse met een paar dingen die u niet kunt doen.

Eure Daten werden ook in overweging genomen voor de Absorptie van de Versands, daarna werden ze opgelost. Denk aan de volledigheid van je Antwerpen. Onvoltooide eindes scheiden de leider, vooral als ze werden opgezogen.

Einsendeschluss is op 01.10.2024 om 23:59 Uhr.

Ab welchem ​​​​Alter ist der Film geeignet?

De School of Magic Tier 3 heeft een FSK van 0. Zelfs als we deze magische momenten beleven, de natuurlijke met de kleinste emoties, zodat ze kunnen worden getransformeerd in films die echt de eerste jaren van kinderen zijn. Dat is de waarheid, dat de Schauspieler*innen im deze hetzelfde zijn omdat de problemen sindsdien zijn ontstaan.

Waarom staat dit in de films?

Ik zou graag met mijn klas willen optreden tijdens mijn jaar en een speciale ervaring willen beleven, zodat we van al onze omgeving kunnen genieten. Helene heeft alle andere dingen in haar hoofd: Ze zal pushen als influencer in haar kanaal, met haar familie voor de Bankrott zu retten. En ze maken zich zorgen over hun magie Tier: Hangover Karajan, het geheel is helemaal schoon.

Jos beste vriend Silas is in Helene verloren en kijkt ernaar uit om je weer te zien. Er zijn magische elementen, de veganistische Crocodile Rick is op dezelfde pagina en geleerd, dus het is niet altijd veilig, vooral cool.

© 2023 Kordes & Kordes Film / LEONINE Studios

Onze beoordeling voor de film

Een geweldige filmervaring, inclusief kinderen in deze magische gemeenschap, met lezen en relevante thema’s. Een man is een koppel dat een kwestie van tijd is, dat hij of zij een Schauspieler*innen noch een Schulklasse wahrzunehmen is, einfach, weil sie eben auch älter. Het eerste wat er gebeurt, is immers dat onze kinderen geboren worden met een film van 10/10.

9.2/10

Dus zoek onze eigen kinderfilm

Eindelijk gaat het verder Er zijn hier veel fans van „Die Schule der Magicen Tiere“. Wir haben von den Büchern über Kochbücher bis hin zum Soundtrack wirklich alles. En zo oorlog duidelijk: het nieuwe deel, de wereld, zal ersehnt zijn. De basis filmervaringen van de film en hun verschijning zijn het meest waarschijnlijk te zien in de bioscoop. Ze zijn levend van het verhaal, de liedjes en het leven van het huis in een film volledig vernietigd. En je zult gelukkig zijn met een magische gemeenschap. Mein Kitakind hing in de film niet recht. Natuurlijk kunnen er die magische Tiere und die Schüler*innen in zichzelf zijn, evenals in de Museum-Szenen (die niet erg gruselig zijn sinds) aber trotzdem. Dit zijn de redenen waarom: Voor die jonge mensen zijn het geen films. Aber die Großen leefden nog zonder problemen. Mein Rat en alle Eltern: Ergebt euch, was de soundtrack, einfach in euer Schicksal. Vroeg of laat werd er lang gewacht op deze super-eingängigen liedjes. Andrea Zschocher

Geweldige aanbeveling Omdat we geïnspireerd werden door Deel 3. Als ik tevreden was met mijn beste wensen, kon ik genieten van vierdelige „Alles“ van onze Mini (8) en onze vrienden, en waren we tevreden met onze bioscoop. Hoe kon dit natuurlijk besproken worden, hoe magisch was het dat de waarheid was, hoe zouden wij erin passen – en hoe was het dat het Museum er gepassioneerd over was, hoe kon het echt werken? Ik zal het niet verklappen, maar ik kan nu ook de Kids from the Basic School „The School of Magic Tier 3“ in deze versie gebruiken. Omdat onze medeburgers Spaß hadden, lachten ze spontaan en waren ze alleen, omdat de liedjes sindsdien erg geliefd waren. Veel mensen kunnen niet anders dan een heel verhaal vertellen, en een heel thema, dat nog steeds niet goed gesproken is. Kurzum: Een Toller-familiefilm. Maike Mauer

Voor fans van …

Sterven in „Die Schule der magischen Tiere“

Ida werd gespeeld door Emilia Maier

Leonard Conrads is Benny

Loris Sichrovsky speelt Jo

Emilia Pieske speelt Helene

Annalena werd gespeeld door Lilith Julie Johna

Silas werd gespeeld door Luis Vorbach

Uitgevoerd door: Milan Peschel, Justus von Dohnányi, Christina Große, Meltem Kaptan en de stemmen van: Rick Kavanian, Sophie Rois, Axel Stein, Katharina Thalbach, Max von der Groeben, Ralf Schmitz, Felix Kramer

Opmerking over het winstspel: De winnaars speelden op basis van elkaars doelen en kregen per e-mail bericht over de winst.

Met de kennis en het begrip van de informatie die ik heb geleerd en begrepen, heb ik de informatie en de vereisten voor gegevensbescherming geleerd en ben ik ermee bekend. Alle personen die geïnteresseerd zijn in Teilnehmer*innendaten waren spatestens 30 dagen na het plezier van de spellen met onze actieve systemen gelöscht. Eure Adressdaten waren – die ervan op de hoogte zijn – genoten ook van hun welkom en niet voor andere vakanties. We zouden graag een geweldige tijd in Antwerpen hebben en een goede tijd beleven!

The School of Magic Tiere: Kun jij alle quizvragen goed beantwoorden?

Wil je plezier beleven aan „The School of Magic Tier 3: Review & Game“ en geniet je van lachen of wijn? We willen je feedback graag met je delen – en je kunt ook Pinterest, YouTube, Instagram, Flipboard en Google News gebruiken.