CNN

—



Dwayne ’the Rock’ Johnson is een van de commercieel meest succesvolle acteurs van zijn generatie en hij hoopt dat zijn succes aan de kassa zich vertaalt naar zijn nieuwe onderneming: de XFL.

En toen de American football minor league zaterdag van start ging, hield de Rock een gepassioneerde toespraak die een van zijn films waardig was, voordat de Vegas Vipers en Arlington Renegades tegenover elkaar stonden in de eerste wedstrijd van het seizoen.

“Toen ze je vertelden dat de droom voorbij was, maar hier is de waarheid dat je droom net begint”, zei hij, zich tot de spelers richtend.

“Want wat je gaat doen, is dat je op dit veld komt en je gaat in de rij staan ​​en je gaat de wereld laten zien hoe het is om echt honger te hebben met die chip op je schouder .

“Ik weet het omdat ik dezelfde chip heb en we zijn hier omdat de X van de XFL de kruising van dromen en kansen vertegenwoordigt. Jij brengt de dromen, wij brachten de kans. Laten we nu naar het spel gaan waar we allemaal van houden en waarom we hier vandaag zijn.”

Johnson en een groep investeerders kochten de XFL-rechten in augustus 2020 voor ongeveer $ 15 miljoen, nadat de competitie failliet was gegaan tijdens de Covid-19-pandemie. Het is de derde incarnatie van de XFL, een voorjaarsvoetbalcompetitie, die voor het eerst van start ging in 2001 en na een seizoen instortte, voordat hij in 2020 nieuw leven werd ingeblazen totdat de pandemie hem tot een voortijdige beëindiging dwong.

“Dus ik zeg dit tegen alle spelers, alle coaches en vooral tegen alle fans, we zeggen dit met grote dankbaarheid en nederigheid en een krankzinnig niveau van opwinding. Ik verklaar deze woorden terwijl we ons seizoen beginnen. XFL, laten we er een balletje van slaan schat!” voegde Johnson eraan toe terwijl het publiek juichte.

De Arlington Renegades versloegen de Vegas Vipers met 22-20 in de eerste wedstrijd van het seizoen in de XFL. Zes andere teams strijden in de competitie: de DC Defenders, de Houston Roughnecks, de Orlando Guardians, de San Antonio Brahmas, de Seattle Sea Dragons en de St.Louis Battlehawks.

Bij het begin van het weekend na de Super Bowl heeft de XFL een aantal nieuwe regels geïntroduceerd die niet voorkomen in de NFL, zoals drie scorerondes voor verlengingen per team, een speelklok van 35 seconden en drie time-outs per helft.