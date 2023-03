Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Een van de hoogtepunten van de golfkalender vindt deze maand plaats bij The Players, met 24 uur per dag verslag van TPC Sawgrass live op Sky Sports.

Jon Rahm zal het opnemen tegen zijn nummer 1 rivalen van de wereld bij The Players nadat hij de eerste twee rondes bij TPC Sawgrass naast Rory McIlroy en Scottie Scheffler was gegroepeerd.

Rahm arriveert voor het tweede achtereenvolgende jaar op het vlaggenschipevenement van de PGA Tour aan de top van de wereldranglijst, waarbij de Spanjaard wil voortbouwen op een indrukwekkende reeks waarin hij vijf overwinningen boekte in een reeks van negen toernooien.

De 28-jarige leidde na de openingsdag van de Arnold Palmer Invitational van vorige week, maar vervaagde na back-to-back rondes van 76 op Bay Hill en eindigde uiteindelijk op een gedeelde 39e plaats, hoewel hij de nummer 1 van de wereld blijft ondanks zijn slechtste finish op elk wereldwijd evenement sinds de Scottish Open afgelopen juli.

Bekijk voorafgaand aan The Players Championship enkele opvallende statistieken bij TPC Sawgrass en ontdek wat ervoor nodig is om een ​​van de zwaarste toernooien van de PGA Tour te winnen.

McIlroy miste ternauwernood een overwinning die hem boven Rahm zou hebben gebracht, waarmee hij de week eindigde op een gedeelde tweede plaats en een schot achter Kurt Kitayama, terwijl Scheffler ook de kans kreeg om terug te keren naar de nummer 1 van de wereld, maar eindigde op een gedeelde vierde plaats.

“Ik zag enkele positieve signalen”, zei McIlroy over zijn optreden in Bay Hill. Het spel komt het grootste deel van het seizoen in vorm. Dus ik ben, ook al heb ik niet gewonnen, ik ben nog steeds best tevreden met hoe alles is verlopen.”

Jon Rahm en Rory McIlroy spelen naast Scottie Scheffler voor de eerste twee rondes bij TPC Sawgrass

Zowel McIlroy als Scheffler krijgen deze week in Florida nog een kans om Rahm in te halen, waarbij toernooifunctionarissen zondagavond aankondigen dat de top drie van de wereld op donderdag en vrijdag als een van de Featured Groups zullen optreden.

McIlroy won The Players in 2019 en wil de eerste tweevoudige winnaar van het evenement worden sinds Tiger Woods, terwijl Scheffler op jacht is naar een tweede overwinning van het seizoen na het veiligstellen van de WM Phoenix Open vorige maand.

De andere aangekondigde Featured Group bevat de winnaar van 2021 Justin Thomas, die de eerste twee dagen naast drievoudig hoofdkampioen Jordan Spieth en Presidents Cup-teamgenoot Max Homa speelt.

De aanvankelijke line-up van 144 spelers – aangekondigd op vrijdag – omvatte 43 van ’s werelds top 50 en op één na alle huidige top 50 in het FedExCup-klassement, met alle PGA Tour-winnaars van dit seizoen die ook meededen aan het $ 25 miljoen-evenement waar de kampioen $ 4,5 miljoen zal verdienen.

Het Players Championship live Leef voort

Een volledige lijst met starttijden voor de eerste twee rondes zal de komende dagen worden aangekondigd, met 24 uur per dag live verslaggeving van The Players gedurende de week op Sky Sports Golf.

Wanneer is The Players live op Sky?

Een speciale ‘Live from The Players’-show biedt acht uur live opbouw op zowel dinsdag als woensdag, terwijl live-verslaggeving begint op donderdag en vrijdag om 11.30 uur en de actie volgt van voor de opening tee shot tot na de sluiting van spelen.

Iona Stephen wordt vergezeld door Jamie Spence om te onderzoeken wat de 17e op Sawgrass tot een fascinerende hole maakt.

Bonusdekking is beschikbaar via de rode knop voor alle vier de toernooirondes, met uitgelichte groepen en bonustentgroepen om elke dag van te genieten naast een feed met speciale uitgelichte holes.

De uitgelichte holes zijn ook gratis beschikbaar op het YouTube-kanaal van Sky Sports Golf, waar je de voortgang van spelers kunt volgen op de iconische par-drie 17e en de derde, 12e en par-vijf 16e.

Uitgebreide weekendverslaggeving begint vanaf ongeveer 12.45 uur op zaterdag en 11.45 uur op zondag, waarbij de actie begint op de rode knop voordat wordt overgeschakeld naar het hoofdkanaal na de afsluiting van de Magical Kenya Open van de DP World Tour rond 14.00 uur.

Shane Lowry werd pas de tiende speler die een aas maakte op de iconische 17e hole op TPC Sawgrass tijdens The Players Championship in 2022. We bekijken alle azen op televisie op de beroemde eilandgreen.

Belangrijkste tv-tijden (allemaal op Sky Sports Golf)

Dinsdag – 1400-2200 – Live vanuit The Players!

Woensdag – 1400-2200 – Live vanuit The Players!

Donderdag – 1130-2330 – De spelers LIVE!

Vrijdag – 1130-2330 – De spelers LIVE!

Zaterdag – 1400-2300 – De spelers LIVE! (pre-1400 beschikbaar via de rode knop)

Zondag – 1400-2200 – De spelers LIVE! (pre-1400 beschikbaar via de rode knop)

Bekijk The Players de hele week live op Sky Sports. De live verslaggeving begint op dinsdag met de 'Live from The Players'-show om 14.00 uur, terwijl de openingsronde op donderdag vanaf 11.30 uur live is op Sky Sports Golf!