Scottie Scheffler hat 2023 zweimal auf der PGA Tour gewonnen, hatte aber in den letzten Monaten Probleme auf den Grüns; Die Nummer 1 der Welt möchte sich diese Woche bei The Open einen zweiten großen Titel sichern – Sehen Sie es am Donnerstag ab 6.30 Uhr live auf Sky Sports Golf





Kann Scottie Scheffler diese Woche beim 151st Open seinen ersten großen Sieg des Jahres erringen?

Scottie Scheffler besteht darauf, dass seine Puttleistungen nicht so schlecht sind, wie die Statistiken vermuten lassen, und glaubt, dass er vor den Open kurz vor einer Verbesserung auf den Grüns steht.

Scheffler war in den letzten Monaten auf der PGA Tour bemerkenswert konstant und landete bei seinen letzten 19 Starts nicht schlechter als auf dem 12. Platz und erreichte sieben aufeinanderfolgende Top-Five-Platzierungen, obwohl er seit seinem beeindruckenden Sieg bei The Players im März ohne Sieg ist.

Die Nummer 1 der Welt führt die Saisonstatistik hinsichtlich der erzielten Schläge vom Abschlag bis zum Grün an, belegt aber in der Putting-Wertung den 137. Platz, wobei Scheffler versucht, jeglicher Kritik an seiner Leistung auf dem Grün aus dem Weg zu gehen.

Scottie Scheffler hat derzeit vom Abschlag bis zum Grün durchschnittlich 2,81 Schläge pro Runde gewonnen, was der zweitbeste Wert wäre, der jemals auf der PGA Tour verzeichnet wurde

„Ich denke, dass das meiste, was passieren muss, darin besteht, dass daraus eine Geschichte entsteht, und eine Zeit lang schien es nicht so, als gäbe es wirklich eine große Geschichte hinter der Art, wie ich Golf spiele“, sagte Scheffler.

„Ich denke, ich wurde wahrscheinlich als ein bisschen langweilig angesehen und habe nicht wirklich viel Emotionen gezeigt und was man sich sonst noch vorstellen kann.“

„Ich glaube, ich hatte zwei aufeinanderfolgende Turniere, die ich hätte gewinnen können, wenn ich schlecht geputtet habe, und plötzlich war es so, dass ich mir die Höhepunkte meiner Runde ansah. Sogar die Ansager, wann immer man hinübersteigt.“ Beim Putten ist es so, nun ja, das ist der Teil des Spiels, mit dem er zu kämpfen hat.

„Wenn du es jedes Mal sagst und ihr seht, wie ich einen 12-Fuß-Spieler verpasse, dann kommt es mir so vor: Oh, da hat er schon wieder Probleme. Es ist einer dieser Deals, bei denen ich nicht darauf achte. Die Dinge, die ich Ich arbeite gerade daran und bin sehr aufgeregt. Ich treffe viele gute Putts.

„Schon bald werden viele dieser guten Putts in der Mitte des Lochs landen, anstatt am Rand des Lochs auszuweichen. Ich habe großes Vertrauen in das, woran ich gerade arbeite, und das hoffe ich auch.“ Ich werde bald einige Ergebnisse sehen.

McIlroy ist „einer der Anführer“ der PGA Tour

Scheffler wurde bei der PGA Championship gemeinsam mit Brooks Koepka Zweiter und wurde bei den US Open Dritter hinter Wyndham Clark und Rory McIlroy, der ihn mit einer starken Leistung bei Royal Liverpool an der Spitze der Weltrangliste überholen könnte.

McIlroy entschied sich gegen eine Pressekonferenz vor den Open, genau wie in der Vorwoche vor seinem Sieg bei den Genesis Scottish Open, und Scheffler war beeindruckt von der Leistung des Nordiren als inoffizieller Sprecher des Sports in einer turbulenten Zeit.

„Ich denke, er (McIlroy) hat gute Arbeit geleistet“, fügte Scheffler hinzu. „Ich denke, es gibt bestimmte Leute, die gerne in dieser Position sind, und andere, die solche Dinge gerne meiden.

„Ich bin froh, dass Rory einer von denen zu sein schien, denen es Spaß gemacht hat und die sich quasi in den Vordergrund gerückt haben. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt mein Stil ist. Es ist mir wichtig, aber ich mag es auch, mich zu outen.“ hier und im Wettkampf, und das ist normalerweise mein Hauptaugenmerk.

„Nicht, dass es schlecht wäre, sich auf die Fusionen zu konzentrieren. Wir brauchen Leute, die dort sind, und Rory hat großartige Arbeit geleistet und ist sozusagen einer der Anführer unserer Tour. Es gibt eine Reihe anderer Spieler, die sich verstärkt haben, wie zum Beispiel.“ Also.

„Wir alle versuchen unser Bestes zu geben, um zur Verbesserung der PGA Tour beizutragen. Ich würde sagen, es gibt nur einige Leute, die lieber hier sitzen als hinter den Kulissen, und genau so wollen die Leute ihr Geschäft machen.“

