Scottie Scheffler schied in seiner dritten Runde bei den 151st Open aus dem Wettbewerb aus

Scottie Scheffler scherzte, dass selbst ein Hurrikan nicht für den Sieg bei den 151st Open ausreichen würde, nachdem er mit einer weiteren enttäuschenden Leistung im Royal Liverpool in der Rangliste nach unten gerutscht war.

Die Nummer 1 der Welt kam als einer der Favoriten vor dem Turnier nach einer atemberaubenden Serie von fünf aufeinanderfolgenden Top-Fünf-Platzierungen, darunter einem Anteil am dritten Platz letzte Woche bei den Genesis Scottish Open, um dann beim letzten Herren-Major des Jahres zu kämpfen.

Scheffler folgte einem 70-Punkte-Erfolg in der Eröffnungsrunde am Freitag mit einem Vier-über-75-Erfolg, bei dem er in einem Sechs-Loch-Abschnitt vier Bogeys machte und einen glücklichen Birdie am letzten Loch brauchte, um den Cut zu schaffen. Der ehemalige Masters-Champion konnte am Samstagmorgen bei einem One-over-72-Erfolg erneut nicht überzeugen.

Scottie Scheffler hat dieses Jahr bisher die WM Phoenix Open und The Players gewonnen

Der US-Amerikaner machte auf zwei seiner letzten drei Löcher einen Birdie und kam auf vier Over, aber damit lag er immer noch 14 Schläge hinter Brian Harman, dem Spitzenreiter im Clubhaus auf halbem Weg, und Schefflers Rekord, seit Oktober auf jeden Fall nicht schlechter als den 12. Platz zu belegen, ist nun in Gefahr.

Auf die Frage, ob er noch um einen zweiten großen Titel kämpfen könne, sagte Scheffler: „Gewinnen? Nicht, es sei denn, heute Nachmittag kommt ein Hurrikan! Ein Hurrikan und noch mehr, denke ich, ist das, was es für mich braucht.“

„Ich werde morgen einfach rausgehen und mein Bestes geben, in der Bestenliste nach oben klettern und versuchen, einen guten Tag zu haben. Natürlich wünschte ich, ich hätte heute deutlich besser gespielt, aber am Ende habe ich mich ein wenig gewehrt.“

Fowler wird von Fans wegen der Brüskierung von Leeds United als „Feigling“ bezeichnet!

Die besten Leistungen der Frühstarter kamen von den wahrscheinlichen Ryder-Cup-Teamkollegen Patrick Cantlay und Rickie Fowler, die beide bogeyfreie 67er erzielten und damit für das Turnier wieder unterdurchschnittlich waren.

Fowler hat sich vor Kurzem von der geplanten Investition von Leeds United über die 49ers-Gruppe mit Jordan Spieth und Justin Thomas zurückgezogen, wobei der Zweitplatzierte von 2014 von der Hoylake-Fangemeinde ein wenig Kritik dafür erhielt, dass er nicht an dem Deal beteiligt war.

Rickie Fowler folgte am Samstag den Runden von 72 und 73 mit einem Vier-unter-67-Ergebnis

„Abgesehen von vielleicht einem ‚feigen‘ Kommentar hier oder da sind 99,9 Prozent (der Fans) großartig“, sagte Fowler über das englische Publikum. „Aber damit beschäftigt man sich überall, wo man hingeht. Dasselbe gilt auch für die Staaten.“

„Es macht den Fans hier immer Spaß, vor ihren Augen Linksgolf zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass sie eine große Wertschätzung für Golf, richtige Golfschläge und das Golfspielen unter bestimmten Bedingungen haben und wissen, dass selbst ein Ball, der das Grün erreicht, ein großartiger Schlag ist, egal, wo er auch sein mag.“

Jordan Spieth hat bekannt gegeben, dass Rickie Fowler vorbehaltlich der Überprüfung durch die EFL aus der 49ers-Gruppe ausgestiegen ist, die kurz vor der Übernahme von Leeds United steht. Spieth und Justin Thomas haben Anteile an der 49ers-Gruppe erworben und er ist gespannt auf die Zukunft des Clubs.

Zu den Gründen, warum man sich nicht für Leeds engagiert, fügte Fowler hinzu: „Hoffentlich klappt alles, wenn JT (Justin Thomas) und Jordan (Spieth) dabei sind.“

„Mein Finanzteam hat einfach nicht unbedingt dazu geraten, also haben wir beschlossen, nicht weiterzumachen. Ich hoffe, dass sie gut spielen und die Dinge einigermaßen umkehren, denn ich weiß, dass JT und Jordan damit sehr zufrieden wären.“

