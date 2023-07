Die Open 2023 haben auf und neben dem Platz für viele Gesprächsthemen gesorgt

Während die 151. Ausgabe von The Open die entscheidenden letzten beiden Tage erreicht, werfen wir einen Blick auf einige Ereignisse in und um Royal Liverpool und auf einige Handlungsstränge, die Sie diese Woche vielleicht noch nicht gesehen haben …

Hoylake begrüßt The Open

Der älteste Major der Welt hat diesen Teil der Welt seit neun Jahren nicht mehr beehrt, und dies ist erst das dritte Mal, dass er nach Hoylake kommt, nach der 39-jährigen Pause zwischen dem Triumph von Robert De Vicenzo im Jahr 1967 und dem Sieg von Tiger Wood im Jahr 2006.

Es ist keine Überraschung, dass die kleine Küstenstadt Wirral mit knapp über 5.300 Einwohnern ihr Bestes gegeben hat, um 156 der weltbesten Spieler willkommen zu heißen, die vier Tage lang im Royal Liverpool Golf Club um den legendären Rotweinkrug kämpfen.

Jeder, der einen Spaziergang entlang der Market Street, der Hauptstraße, die zum Golfplatz führt, gemacht hat, wird alles gesehen haben, von einer Tierhandlung mit einer Auslage zum Thema Golf im Schaufenster bis hin zu einem Volkswagen Käfer, der zur Unterstützung des Teilnehmers aus seiner Heimatstadt, Matthew Jordan, geschmückt ist.

Das Bild von Alex Noren scheint jede Bushaltestelle und jede Werbetafel auf dem Weg zum Royal Liverpool zu schmücken, auch dank seiner Zusammenarbeit mit dem Bekleidungshersteller Admiral, obwohl ihre offensichtlichen Versuche, den Schweden zum neuen Gesicht des Golfsports zu machen, möglicherweise leicht dadurch beeinträchtigt wurden, dass er in den ersten beiden Runden einen Überschuss erzielte.

Und für diejenigen, die hoffen, bei The Open mitzuspielen, es aber nicht schaffen, weil das Royal and Ancient strikt darauf besteht, dass die Teilnahme auf Spieler mit tatsächlichen Golfkenntnissen beschränkt wird, gibt es eine Alternative.

In der St. Luke’s Methodist Church gibt es einen Minigolfplatz. In mancher Hinsicht passend – denn obwohl der Sport selbst in der Bibel nicht erwähnt wird, gibt es keinen Golfspieler, der nicht irgendwann während einer Runde um göttliches Eingreifen gebetet hat.

Jordan, der Volksmeister

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Lokalmatador Matthew Jordan hatte die Ehre, die 151. Open im Royal Liverpool Golf Club in Gang zu bringen, indem er vor einer lebhaften Tribüne den ersten Abschlag erzielte. Lokalmatador Matthew Jordan hatte die Ehre, die 151. Open im Royal Liverpool Golf Club in Gang zu bringen, indem er vor einer lebhaften Tribüne den ersten Abschlag erzielte.

Der oben erwähnte Jordan erregte bei den Open garantiert Aufmerksamkeit, allein schon durch die Tatsache, dass er das Final-Qualifying etwas mehr als 18 Meilen küstenaufwärts bei West Lancashire überstanden hatte, um sich einen Platz im Feld auf seinem eigenen Kurs zu sichern.

Aber die Familie, Freunde, Vereinsmitglieder und begeisterte Einheimische, die von dem Moment an, als er als Teil der ersten Gruppe am Donnerstag um 6.35 Uhr das Turnier startete, jede seiner Bewegungen beobachteten, gesellten sich zu einer wachsenden Gruppe von Anhängern, als der 27-Jährige am ersten Tag eine Zwei-unter-Runde von 69 schoss.

Jordans größere Beliebtheit wurde in der zweiten Runde deutlich gefestigt, wo eine Eins-gegen-72 ausreichte, um für das Turnier unterdurchschnittlich zu bleiben und problemlos ins Finale zu kommen. Trotzdem war der Mann selbst etwas verwirrt darüber, warum er sofort zum Kulthelden wurde.

„Ich weiß es nicht“, sagte Jordan. „Natürlich sind meine Kumpels hier und ich denke, wenn sie spüren, dass es dir gut geht, baust du dich gegenseitig ein bisschen auf.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Matthew Jordan machte am zweiten Loch im Royal Liverpool einen Birdie und legte damit einen schnellen Start in die 151. Open Championship in Hoylake hin. Matthew Jordan machte am zweiten Loch im Royal Liverpool einen Birdie und legte damit einen schnellen Start in die 151. Open Championship in Hoylake hin.

„Ich denke, vielleicht habe ich schon früh ein bisschen Unterstützung erfahren, weil immer mehr Leute das gemerkt haben und sich dann selbst unterstützen wollen. Ich weiß nicht, ob ich gemocht werde oder nicht, aber ich freue mich natürlich sehr, dass alle weiterkommen.“

Noch wichtiger ist jedoch, dass Jordan hofft, dass er, was auch immer am Samstag und Sonntag passiert, eine Inspiration für angehende Golfer in der Region sein kann.

„Ich hoffe, dass das, was ich mit jungen Burschen und jungen Mädchen mache, ihnen bewusst wird, wie gut Golf sein kann und wie lohnend es sein kann, und dass sie sehen, was vor sich geht“, fügte Jordan hinzu. „Das kann zum Beispiel die Region inspirieren, und das ist natürlich ein zusätzlicher Bonus für das, was vor sich geht.“

Sportliche Welten prallen aufeinander

Billy Horschel ist dafür bekannt, auf dem Platz seine Unterstützung für sein altes College-Team Florida Gators zu zeigen, aber diese Woche ist der Amerikaner erneut mit einer weinrot-blauen Tasche mit dem Abzeichen seiner anderen Sportliebe, West Ham United, durch die Links gewandert.

Billy Horschels West Ham-Golftasche war diese Woche erneut bei The Open zu sehen

Anders als letztes Jahr bei der PGA Championship in Wentworth ist es fraglich, ob Horschel in einem Teil des Landes, in dem Liverpool und Everton in der Premier League dominieren, große Unterstützung für seine Treue gefunden hat.

Abseits des Platzes genossen Spieler der Rugby-League-Klubs Warrington Wolves und Salford Red Devils an den ersten beiden Tagen einer Woche ohne Spiele in der Betfred Super League die Aussicht auf Royal Liverpool.

Wolves-Kapitän Stefan Ratchford und seine Teamkollegen Matty Ashton und Peter Mata’utia waren am Donnerstag anwesend. Es folgten am Freitag der amtierende Super League Man of Steel Brodie Croft, die englischen Nationalspieler Andy Ackers und Tyler Dupree sowie Ryan Brierley und Sam Stone, die alle die Red Devils vertraten.

Ein Tag bei The Open hat wahrscheinlich dazu beigetragen, die Enttäuschung darüber auszugleichen, dass keines ihrer Teams auch am Halbfinale des Betfred Challenge Cups an diesem Wochenende teilnehmen wird.

Oh Bruder, wo bist du?

Dass Brüder bei The Open spielen, ist kein ungewöhnliches Ereignis. Tatsächlich war Harry Vardons nächster Herausforderer, als er 1903 in Prestwick den Rotweinkrug in die Höhe hob, sein jüngerer Bruder Tom.

Aber 2023 ist mit dem dänischen Duo Rasmus und Nicolai Hojgaard das erste Mal, dass Zwillinge im selben Turnier auftreten.

Ihre Golfkarrieren waren ebenso eng miteinander verbunden wie ihr Leben. Beide wurden 2019 Profi und zwei Jahre später waren sie die ersten Brüder in der Geschichte der DP World Tour, die in aufeinanderfolgenden Wochen gewannen.

Aber genau wie damals, als beide Anfang des Jahres bei der PGA Championship antraten, war es Nicolai, der den Cut schaffte, während Rasmus es am Wochenende nicht schaffte, nachdem er nach zwei Runden mit sieben Overs ins Ziel kam. Ersterer weiß jedoch, dass er am Samstag und Sonntag auf die Unterstützung des Letzteren zählen kann.

Die Zwillinge Nicolai Hojgaard und Rasmus Hojgaard trainieren gemeinsam vor den Open

„Wir versuchen jedes Mal, gegeneinander zu gewinnen, wenn wir spielen, aber gleichzeitig feuern wir uns gegenseitig an, wenn einer von uns wirklich gute Leistungen erbringt“, sagte Nicolai.

Dieses Jahr war es das erste Mal seit 1985, als Seve und Manuel Ballesteros sowie Tateo und Naomichi Ozaki im Feld waren, dass zwei Brüderpaare gegeneinander antraten, dank der Qualifikation von Matt und Alex Fitzpatrick.

Im Gegensatz zu den Hojgaard-Zwillingen schafften es die englischen Geschwister jedoch beide, nachdem sie zwei Runden lang jeweils zwei Overs erzielt hatten.

Große Namen verpassen den Cut

Man hörte, wie ein Witzbold im Publikum sarkastisch sagte: „Das ist LIV-Golf für Sie“, nachdem Dustin Johnson am Freitag in einer 81er-Runde den 12. Platz verpasst hatte, was ihm den 13. Platz für das Turnier einbrachte, aber der vierfache Major-Gewinner war nicht der einzige große Name, der das Wochenende verpasste.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Die erste Runde von Justin Thomas bei The Open war eine zum Vergessen und nichts fasste es besser zusammen als die neun Schläge, die er am 18. Loch machte. Die erste Runde von Justin Thomas bei The Open war eine zum Vergessen und nichts fasste es besser zusammen als die neun Schläge, die er am 18. Loch machte.

Zum zweiten Mal in Folge fiel der Champion von 2021, Collin Morikawa (+4), aus. Das gilt auch für den Sieger von 2018, Francesco Molinari (+6). Justin Rose, Shane Lowry (beide +6) und Justin Thomas (+11) blieben ebenfalls auf der Strecke.

In der Zwischenzeit schlich sich der amtierende Champion Cameron Smith (+2) knapp unter die Cut-Line von drei Overs. Beim Linksgolf geht es ganz gewiss nicht um den Ruf.

