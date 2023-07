Jon Rahms Gesamtzahl in der dritten Runde war die niedrigste Open-Runde, die jemals bei Royal Liverpool verzeichnet wurde, und die beste seiner großen Karriere; Der Spanier schaffte eine bogeyfreie 63 und lag damit vor dem letzten Spieltag bei sechs unter Null. Sehen Sie es am Sonntag ab 8 Uhr live auf Sky Sports Golf

Ein Rückblick auf das Beste von Jon Rahms spannender dritter Runde mit acht unter Par, die ihn in den Wettbewerb bei The Open brachte

Jon Rahm stürmte bei den 151st Open ins Rennen und machte nach einer atemberaubenden dritten Runde bei Royal Liverpool eine späte Chance auf einen unwahrscheinlichen dritten Major-Titel.

Der Spanier lag nach 74 Punkten in der Eröffnungsrunde auf dem 89. Platz und humpelte mit zwei Overs ins Wochenende, nachdem er am Freitag mit einem Bogey in der zweiten Runde 70 Punkte erzielt hatte, nur um am Samstagmorgen auf dem Weg zur Festlegung des Clubhaus-Ziels die große Geschichte zu gefährden.

Rahm schoss acht Birdies in einer 63er-Runde ohne Bogey und kam auf sechs unter, ein Schuss außerhalb der niedrigsten Runde, die jemals bei einem Major-Turnier der Männer aufgezeichnet wurde, wobei die Nummer 3 der Welt die ruhigen Bedingungen ausnutzte, um die Bestenliste zu übertreffen.

„Das ist die beste Runde, die ich je auf einem Links-Golfplatz gespielt habe“, sagte Rahm. „Das ist ziemlich offensichtlich. Es ist meine niedrigste Runde auf einem Links-Platz und es ist eine Open Championship, oder? Auch die niedrigste Runde auf diesem Platz. Ja, es fühlt sich wirklich gut an, aber es gibt morgen eine Menge Arbeit.“

„Die Aufgabe heute bestand darin, herauszukommen und mir die bestmögliche Chance zu geben. Wann immer man einen Birdie bekommt, muss man einfach an einen weiteren denken. Das ist einfach alles, was man tun kann.“

Rahm verpasste beim zweiten Schlag eine 10-Fuß-Chance, als er mit vier Pars in Folge eröffnete, erholte sich dann aber von der Suche nach einem Fairway-Bunker am fünften Par-Fünf-Abschlag, legte sich auf und machte einen 10-Fuß-Birdie.

Der Masters-Champion rollte am neunten Loch aus einer Entfernung von 20 Fuß ins Loch, um die Wende in 33 Minuten zu erreichen, und fügte am zehnten Loch einen weiteren Treffer aus 15 Fuß Höhe hinzu, bevor er bei seinen beiden nächsten beiden Löchern im Rahmen einer Serie von vier Birdies in Folge aus kurzer Distanz verwandelte.

Der Spanier fügte am 15. aus einer Höhe von acht Fuß einen weiteren Treffer hinzu und schob sich am 16. aus einer Höhe von über 30 Fuß ins Tor, um in dieser Runde einen Seven Under zu erzielen. Dann sorgte er auf der 18. Tribüne für lautes Gebrüll, nachdem er ein 12-Fuß-Birdie gemacht hatte.

„Ich habe gutes Golf gespielt und wusste, wozu ich fähig bin“, fügte Rahm hinzu. „Ich war frustriert, weil es im Grunde Fehler waren, die ich gemacht habe. Das war’s. Ich habe auf die Schüsse bei großen Meisterschaften verzichtet, die sehr kostspielig sind, und das ist es hauptsächlich. Das habe ich gespürt.“

Die 151. Open – 20. bis 23. Juli – LIVE auf Sky Sports Golf

„Ich wusste, dass ich besser spiele, und ich wusste, dass sich mein Schwung und mein Spiel besser anfühlten als die Punkte, die ich geschossen habe. Wenn das gestrige Finish kein Beispiel ist, oder? Ich habe zwei Under, treffe das Fairway mit 18 und habe die Chance, drei Under zu beenden, und mache dann aus 30 Yards Entfernung ein dummes Bogey.“

„Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen viel gute Arbeit geleistet habe, und auch diese Woche habe ich viel gute Arbeit geleistet. Ich habe getan, was ich brauchte, nämlich mir selbst eine Chance zu geben.“

Jon Rahm startete mit zwölf Schlägen Rückstand auf die Führung ins Wochenende

Kein Spieler hat in den letzten 100 Jahren mehr als acht Schläge Rückstand zur Halbzeit zurückgelegt, um eine Open Championship zu gewinnen. Rahm versucht, diesem Trend entgegenzuwirken, nachdem er mit zwölf Schlägen Rückstand ins Wochenende gegangen ist.

Seine Gesamtzahl in der dritten Runde war die niedrigste Open-Runde, die jemals bei Royal Liverpool verzeichnet wurde, und die 14. von 63 oder weniger in der Open-Geschichte. Diese Leistung bestärkte Rahms Hoffnungen, den Claret Jug zu gewinnen und die dritte Etappe des Grand Slam seiner Karriere zu beenden.

Verfolgen Sie die 151. Open die ganze Woche über exklusiv live auf Sky Sports. Die Live-Berichterstattung wird am Sonntag ab 8 Uhr auf Sky Sports Golf fortgesetzt.