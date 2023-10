THE OLD OAK – een film van Ken Loach

27 oktober 2023.

Door Neptunus

Twee totaal tegenovergestelde films deze week – de eerste over fundamenteel fatsoen en menselijkheid, de andere over het koude leven van een huurmoordenaar. Maak uw keuze: ze zijn allebei van topregisseurs.

DE OUDE EIK ***

Je herkent altijd een film van Ken Loach. Er zijn gewone mensen, het zoute van de aarde, die worstelen voor hun levensonderhoud, vaak opkomen tegen sociaal onrecht en soms bezwijken onder de pijn en stress van dit alles, zoals in ‘I, Daniel Blake’ uit 2016, dat won meerdere prijzen, waaronder Cannes‘ Palme d’Or. Er zitten altijd diepe gevoelens en een goede, fundamentele menselijkheid in zijn verhalen. En soms zachte humor, plus sterke accenten die ondertitels nodig hebben om te ontcijferen, zoals in zijn amusante “The Angels‘ Share”, over een Schotse whiskyoverval. Elk van zijn talloze films heeft onvergetelijke karakters en weerspiegelt zijn linkse gevoelens over de oneerlijke behandeling van de arbeidersklasse.

Zijn laatste, die net als de meeste van zijn films in Cannes in première ging, gaat over het effect dat de komst van een vluchtelingenfamilie heeft in een klein stadje in Engeland. Ze zijn daar vanwege de oorlog in Syrië, en de bevolking van dit voormalige mijnstadje reageert op verschillende manieren op deze vreemdelingen in hun midden. Maar het hoofdverhaal is de relatie tussen de kindereigenaar van de pub, The Old Oak, en het jonge Syrische meisje dat goed Engels spreekt en haar best doet om erbij te horen. Op langzame, liefdevolle manieren laat Loach zien hoe elk van zijn personages hun problemen, die meestal voortkomen uit onwetendheid of armoede. Het is een ontroerende, noodzakelijke boodschap, maar hij had het te patserige einde kunnen afsnijden.

DE MOORDENAAR ***

Strak, gespannen en misschien te slim voor zijn eigen bestwil, deze thriller van David Fincher is prikkelend vanwege zijn ‘moordenaar’, Michael Fassbender. Hij is in bijna elk shot aanwezig: strak, gespannen en ongelooflijk cool. Zo cool als Steve McQueen tientallen jaren geleden was: hij bewoog zich als een katachtige en bedacht elke stap in zijn hoofd, als een schaakspel. En dan is er Tilda Swinton, die zoals altijd uiterst imposant is, zelfs in haar paar korte minuten op het scherm.

Het is een kat-en-muisspel waarbij verschillende personages over de hele wereld worden opgejaagd door de moordenaar in zijn meerdere identiteiten, en met zijn voortdurende verhaal, dat zenuwslopend kan worden. Hij heeft het allemaal zelf in de hand, zonder achtervolgingen of bombastische ontploffingen, alleen maar intense doelstellingen, aangespoord door wraak omdat ze zijn enige liefde pijn hebben gedaan.

Dit is nogal een venijnige rit, zoals veel van Fincher’s werken, zoals ‚Seven‘, ‚The Fight Club‘ of ‚Panic Room‘. Maar de moeite waard, vooral vanwege Fassbender en Swinton.

Fantastisch **** Zeer goed *** Goed ** Middelmatig * Miserabel – geen sterren

Neptune Ravar Ingwersen recenseert film uitgebreid voor publicaties in Zwitserland. Ze kijkt vier tot acht films per week en haar doel is om voor de lezers het kaf van het koren te scheiden.

Neptunus

