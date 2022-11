„The Masked Singer“-Finale: Der Maulwurf trällert zum Sieg

Im plüschigen „The Masked Singer“-Finale ziehen die Zahnfee, der Werwolf, ein Roboter namens Rosty und der Maulwurf noch einmal alle Register. Die letzten beiden versuchen, das Publikum mit rockigem Chaos und Boygroup-Pop zu überzeugen. Am Ende gewinnt derjenige mit den größten Pfoten.

„Es ist ein schöner Tag!“ hallt durch deutsche Primetime-Wohnzimmer. Nach der Krönung des „Team Forster“ bei „The Voice Of Germany“ wenden sich die vier verbliebenen kostümierten „The Masked Singer“ der Zielgeraden zu. Von der ersten Sekunde an ist das Studiopublikum nebensächlich. Es wird in Dauerschleife geklatscht, auch wenn die Musik einen ganz anderen Takt vorgibt. Showmoderator Matthias Opdenhövel lässt sich vom gruseligen Rhythmusgefühl der Menge nicht die Laune verderben. Auch das Rateteam um Quasselstrippe Ruth Moschner ist begeistert von der trendigen Eröffnung.

Entertainer Riccardo Simonetti und „Löwin“ Judith Williams sind mindestens genauso begeistert wie Ratenchefin Ruth Moschner, die sich im Finale mit Glitzerschuhen und Regenbogen-Lidschatten präsentiert. Doch das Rateteam darf schnattern und gackern wie es will – das Rampenlicht gehört den eigentlichen Protagonisten des Abends. Und sie heißen: Mole, Tooth Fairy, Rosty und Werewolf.

Bergmannshelm und Feenstab

Die wieder grandios und mit filigraner Detailarbeit zum Leben erweckten Kostüme sorgen nicht nur im Studio, sondern auch vor dem heimischen Sofa für große Augen. Den lustigen Maulwurf mit Bergmannshelm und flatterndem Flanellhemd möchte man ebenso in den Arm nehmen wie die eckige Zahnfee, die mit ihrem funkelnden Feenstab und den filigranen Flügeln jedem Fabelwesen-Fan ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert .

Aber auch der mobile Roboter namens Rosty und der stets grummelnde und heulende Werwolf sorgen nicht nur in Kostümbildnerkreisen für staunende Blicke und anerkennendes Dauernicken. Jeder Charakter hat etwas Besonderes an sich. Nicht jeder hat musikalisches Talent. Während die Zahnfee und der Maulwurf solide Karaoke-Kost abliefern und ihre Auftritte zwischen Chartspektakel und Powerpop-Ekstase hin und her pendeln, hat man bei Rosty und seinem tieftonigen Zottelkollegen aus der Klanghölle, der das Gesangstempo ordentlich pusht, lieber die Ohren bedecken. Egal ob Will Smith, Johnny Cash oder Linkin Park: Weder Rosty noch der Werwolf können auch nur annähernd mit ihren musikalischen „Gefährten“ mithalten.

Rock-Chaos versus Boyband-Pop

Nach der vorübergehenden Entlarvung der Zahnfee (Leslie Clio) und des rostigen Roboters (Rick Cavanian) schafft es ein musikalischer Fünftligist noch ins große Endduell. Hier steht der brüllende Werwolf dem lebhaften Maulwurf gegenüber. Wieder einmal können die beiden Finalisten ihren Lieblingssong der Saison vortragen. Während der Werwolf auf rockiges Chaos setzt („Hard Rock Hallelujah“), zieht der Maulwurf seinen Boygroup-Trumpf („Larger Than Life“).

Eine letzte telefonische Abstimmung, dann gibt Matthias Opdenhövel endlich das offizielle Endergebnis bekannt. Der Maulwurf kann den gläsernen Maskentopf mit nach Hause nehmen! Der flauschige Kopf ist im Handumdrehen entfernt und das Gesicht von Schauspieler, Regisseur, Produzent und Musiker Daniel Donskoy kommt zum Vorschein. Herzliche Glückwünsche! Oh, da ist noch einer im zotteligen Werwolfkostüm. Der Mitte der Neunziger recht erfolgreiche Rapper Bürger Lars Dietrich streckt seinen verschwitzten Kopf aus seinem Werwolftorso. Ein zweiter Platz soll und darf gebührend gefeiert werden. Der gute Lars muss nicht unbedingt nochmal singen.