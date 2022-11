The Masked Singer enthüllt Boxchampion und Funkmusik-Ikone

Hall of Fame Night warf ein paar Mitglieder aus der Klasse.

In der Folge vom 9. November von Der maskierte Sängerbetraten drei neue Mystery-Sänger die Bühne, die alle als die Besten auf ihrem jeweiligen Gebiet angepriesen wurden.

Zuerst, Die Braut– ein riesiger rosa Dinosaurier in einem Hochzeitskleid – sang eine Version von Gehen Sie den Mond’s „Shut Up and Dance“, dem ein Hinweispaket mit einer Rose, einer Schlange und einem Globus mit Krone vorausging.

Nächste, Der Gopher’s Hinweispaket enthielt ein Raumschiff, einen Corgi, lila Haare und einen Hinweis auf das Smithsonian. Es folgte eine Aufführung von Die Isley-Brüder‚ „It’s Your Thing“, das besonders von den Verstorbenen gelobt wurde Leslie Jordander als Diskussionsteilnehmer für einen Abwesenden einsprang Ken Jeong.

Endlich, Venusfliegenfalle durchgeführt „Get Ready“ von Die Versuchungen nach einem Hinweispaket, das eine Goldmedaille, ein Hufeisen und das Sternbild Orion’s Belt enthielt.