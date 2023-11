„The Marvels“-Rezension – Verrückte kämpfen in einer Kaugummi-Fortsetzung um „Quantenbänder“ | Filme

Filme Im Nachgang zu „Captain Marvel“ treten Brie Larson, Teyonah Parris und Iman Vellanni gegen Zawe Ashton an, um die Kontrolle über mächtige „Sprungpunkte“ zu erlangen.

Hier ist eine Science-Fiction-Superhelden-Actionkomödie, die so süß und substanzlos knallt wie Kaugummi. Es handelt sich gewissermaßen um eine Fortsetzung von Captain Marvel aus dem Jahr 2019, das die Ursprünge von Brie Larsons gleichnamigem Superhelden skizziert, einer der wenigen MCU-Figuren, die die Ehre haben, die Franchise-Marke in ihrem tatsächlichen Namen zu tragen. Allerdings ist die Idee einer „Fortsetzung“ in dieser Welt, in der Konsequenzen modifiziert oder umgekehrt oder in Parallelwelten verschoben werden können oder sich im Post-Credits-Stich als null und nichtig erweisen können, etwas problematisch.

Zu Beginn der Geschichte lernen wir Captain Marvel, oder besser gesagt Carol Danvers, wieder kennen, die alleine in ihrem Raumschiff durch die Galaxie reist und sich mit den Ereignissen des vorherigen Films auseinandersetzt; Dazu gehörten dramatische Abhilfemaßnahmen ihrerseits zur Rettung des Universums, die zu einer Krise auf dem nahezu zerstörten Planeten Hala führten, der Heimat des Kree-Volkes, zu dem Danvers komplizierte persönliche Beziehungen hat. Nun soll sie auf den neuen Kree-Anführer treffen, den fanatischen Dar-Benn, eine Bösewicht-Rolle, an der Zawe Ashton viel Spaß hat. Dar-Benn hat auf einem abgelegenen Planeten eines von zwei MacGuffiny-Armreifen oder „Quantenbändern“ entdeckt, die ihr zusammengenommen enorme Kraft verleihen und es ihr ermöglichen könnten, „Sprungpunkte“ im Weltraum auseinanderzureißen.

Wenn wir an diesen Sprungpunkten herumspielen, bringen wir unsere drei Helden in wahnsinnig engen Kontakt. Danvers ist einer, ein anderer ist Monica Rambeau, gespielt von Teyonah Parris, ausgestattet mit Superkräften und inzwischen erwachsene Tochter von Carols bester Freundin und Kampfpilotenkameradin Maria Rambeau (Lashana Lynch) – obwohl zwischen Carol und Monica kein großer Generationenunterschied besteht. (Harris ist tatsächlich ein Jahr älter als Larson, obwohl die MCU-Zeit elastisch ist.) Die dritte ist Kamala Khan, die bald in Ms Marvel umbenannt wird und amüsant von Iman Vellani gespielt wird (wie in der TV-Miniserie Ms Marvel); Sie ist eine jugendliche Superheldin aus Jersey City, deren Familie zufällig das zweite Quantenband besitzt.

Kamala bleibt in ihrem Schlafzimmer und träumt viel, vermeidet Hausaufgaben, fantasiert über das Bild von Captain Marvel und streitet sich mit ihren Eltern (schöne Auftritte von Zenobia Shroff und Mohan Kapur). Jetzt stellen Carol, Monica und Kamala fest, dass sie durch das Universum huschen oder hüpfen und dabei immer dann den Platz wechseln, wenn sie ihre Kräfte einsetzen, was offensichtlich darauf zurückzuführen ist, dass Dar-Benn diese „Sprungpunkte“ manipuliert hat. Es ist eine Entwicklung, die Shield-Anführer Nick Fury, gespielt mit liebenswürdiger Distanziertheit von Samuel L. Jackson, verärgert. Doch ganz im Gegensatz zu Charlie und seinen Engeln ist Fury nun verwirrt, während er diesem dynamischen neuen Trio namens Marvels vorsteht, das sich Dar-Benn stellt.

Das ist natürlich alles völlig lächerlich, aber mit so sympathischem Humor und Elan präsentiert, insbesondere der Besuch der Marvels auf einem Planeten, auf dem jeder singt, anstatt zu sprechen. Auf diesem Planeten ist Carol eine Prinzessin, ein Versatzstück, das vermutlich nur in die Geschichte eingefügt wurde, damit Larson ein entzückendes „Prinzessin“-Outfit präsentieren kann, Teil der Bewerbung dieses Films für den Kundenstamm der Teenager-Übernachtungen. Larson, Harris und Vellani sind ein unterhaltsames intergalaktisches Ensemble.

• „The Marvels“ erscheint am 9. November in Australien und am 10. November in den USA und Großbritannien.