Tussen De Mandaloriaan’s tweede seizoen en de manier waarop het speelde Het boek van Boba Fett, zou het niet verrassend zijn geweest als Mando’s en Grogu’s seizoen 3-returns waren doorgeschoten met een ernst die sprak over hoe hoog de inzet van hun avonturen is geworden. Maar in plaats daarvan, De MandaloriaanDe première van seizoen 3 voelde veel meer als een doelbewuste terugkeer naar wat de show was toen deze voor het eerst in première ging: een grote en soms nogal gekke joyride door de ruimte die gericht is op het smeden van de volgende generatie jonge Star Wars trouw.

Hoewel Disney en Lucasfilm misschien willen dat al hun Disney Plus-series toegankelijk genoeg zijn voor kijkers om er op elk moment in te kunnen springen, De MandaloriaanDe première van seizoen 3 laat zien hoe ingewikkeld en gecompliceerd de show werd in de aanloop naar Din Djarin (Pedro Pascal) die zichzelf gewillig ontmaskerde voor zijn adoptiezoon Grogu. “Chapter 17: The Apostate” van regisseur Rick Famuyiwa en schrijver Jon Favreau betrapt het duo premiejager vader / Force-gevoelige zoon herenigd en voelt zich goed terwijl ze aan een nieuwe reis beginnen op zoek naar een manier om Mando te verlossen voor het blootleggen van zijn oog in oog met iemand anders – een schending van de Mandaloriaanse code.

Na twee seizoenen van nieuwe facetten van de Mandaloriaanse cultuur in stukjes en beetjes te hebben geplaagd, voelt de manier waarop ‘The Apostate’ begint over de Armorer (Emily Swallow) die toezicht houdt op de introductieceremonie van een jonge Mandalorian, als een teken van hoe de show een nieuw hoofdstuk van zijn bestaan, bepaald door meer informatie te verstrekken in plaats van te leiden met intriges. Vergelijkbaar met hoe het een beetje wild was om een ​​baby van Yoda’s soort te zien, is het interessant om te zien hoe jonge Mandalorians in de schaapskooi worden gebracht en hun eerste beskar-helmen voor kinderen krijgen (die ze vermoedelijk opnieuw moeten smeden naarmate hun hoofden groter worden met leeftijd).

Wat echter nog fascinerender is aan ‘The Apostate’, is hoe de aflevering zijn korte glimpen van andere Mandalorians en zijn actiescènes gebruikt om belangrijke stukken van de Mandaloriaanse culturele identiteit te illustreren die op Din en anderen zoals Bo-Katan Kryze hebben gedrukt ( Katee Sackhoff).

Op hetzelfde moment dat Din worstelt met de mogelijkheid om uit de ene familie te worden gezet vanwege zijn toewijding aan een andere, maakt “The Apostate” ook duidelijk dat de Mandalorianen als volk meer waarde hechten aan hun tradities dan aan hun leden. – zelfs als het lijkt alsof ze niet als individuen toegewijd zijn aan De Weg. Hoe overtuigend de motivatie achter Dins zoektocht om zichzelf te vinden en vervolgens te zuiveren in de levende wateren van Mandalore ook is, “The Apostate” maakt korte metten met het gebruik van de plotbeat als een reden om Mando en Grogu op weer een reeks ruimteboodschappen te sturen die allemaal voel je alsof de show bekend terrein vernieuwt om in te checken met figuren als Greef Karga (Carl Weathers) en Peli Motto (Amy Sedaris).

Terwijl het Mando volgt naar plaatsen zoals de nieuwe en verbeterde — en grotendeels piratenvrije — planeet Nevarro, voel je De Mandaloriaan proberen aan te boren in die klassieke doorleefde en praktisch gecreëerde Star Wars magie. Vooral op momenten waarop “The Apostate” gericht is op Grogu, of een van zijn andere kleine buitenaardse wezens die met poppenspel tot leven zijn gebracht, is het gemakkelijk om herinnerd te worden aan wat het eerst maakte De Mandaloriaan voel je onderscheidend in dit tijdperk van groter dan het leven Star Wars verhalen. Maar “de afvallige” beweegt zo snel door het verhaal dat je nooit echt de kans krijgt om alle rijke details te waarderen, waardoor het soms voelt alsof de aflevering eigenlijk alleen maar een reeks algemene scène-instellingen afvinkt in plaats van te proberen dit universum dieper te verkennen .

Vergeleken met zoiets als Andoral die creatieve keuzes zouden kunnen maken De Mandaloriaan het lijkt erop dat het niet hard genoeg probeert om te voldoen aan de prestige-aangrenzende hype die Disney rond de show wil handhaven. Maar de realiteit is meer dat De MandaloriaanHet is een serie van een half uur die zijn derde seizoen ingaat, en Disney is erg geïnteresseerd om het zo lang mogelijk aan de gang te houden.

Het voelt niet helemaal eerlijk om aan te nemen dat “The Apostate” alleen spreekt hoe De Mandaloriaanhet hele derde seizoen gaat blijken. Maar in zaken als de te lange, op herhaling gebaseerde grappen en actiestukken van de aflevering die aanvoelen als pitches voor toekomstige pretparkattracties, krijg je het gevoel dat De Mandaloriaangaat voor snelle, gemakkelijke spanning en vertelt op dit moment niet noodzakelijkerwijs het meest meeslepende verhaal.