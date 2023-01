„The Last of Us“-Veröffentlichungsplan: Wann erscheint Episode 3 auf HBO Max?

Joel und Ellie haben die ersten Schritte ihrer dunklen Reise unternommen mit Folgen 1 und 2 von Der Letzte von uns jetzt beim Streamingdienst verfügbar. Folge 3 erscheint am Sonntag, den 29. Januar.

Die Show adaptiert die legendäre PlayStation-Videospielserie vom Entwickler Naughty Dog, wobei sich die neunteilige Staffel 1 auf den ersten Eintrag in der Franchise konzentriert. Es war auch um eine zweite Staffel verlängertsagte HBO am Freitag.

Die Show wurde am 15. Januar uraufgeführt. zog in den ersten zwei Tagen ein Publikum von 10 Millionen anmit Episoden, die jede Woche bis zum 12. März erscheinen.

Die Veröffentlichungsdaten und -zeiten von The Last of Us

Hier ist der vollständige Veröffentlichungsplan für The Last of Us auf HBO Max. Wir werden dies anpassen, wenn das Unternehmen Änderungen oder Unterbrechungen ankündigt. Neue Folgen werden um 18:00 Uhr PT (21:00 Uhr ET) eintreffen, an die Sie sich vielleicht als das von besetzte Zeitfenster erinnern Haus des Drachen vergangenes Jahr.

Folge 1: Jetzt verfügbar

Folge 2: Jetzt verfügbar

Folge 3: Sonntag, 29. Januar

Folge 4: Sonntag, 5. Februar

Folge 5: Sonntag, 12. Februar

Folge 6: Sonntag, 19. Februar

Folge 7: Sonntag, 26. Februar

Folge 8: Sonntag, 5. März

Folge 9: Sonntag, 12. März

Wo ist The Last of Us außerhalb der USA erhältlich?

Die Show fällt global gleichzeitig aus, daher gibt es die Zeiten für mehrere Regionen:

Kanada, Crave am Sonntag um 21 Uhr

Großbritannien und Irland: Sky Atlantic und Now um 2 Uhr morgens Montag

Australien: Binge und Foxtel um 13 Uhr AEDT Montag

Neuseeland: Neon Montag um 15 Uhr

Was ist Der Letzte von uns?

Die Spiele spielen in einer Welt, in der eine nervtötend glaubwürdige Gehirnpilzinfektion den größten Teil der Weltbevölkerung in gewalttätige Kannibalen verwandelt, und folgen dem mürrischen Schmuggler Joel und seiner optimistischen jugendlichen Freundin Ellie auf ihrer Reise durch die zerstörten USA.

HBO



Wer ist da drin?

In der Serie sind Pedro Pascal von „The Mandalorian“ als Joel und seine ehemalige Game of Thrones-Kollegin Bella Ramsey als Ellie zu sehen. Parks and Recreation-Schauspieler Nick Offerman, Anna Torv von Fringe and Gelbe Jacken‚ Melanie Lynskey taucht auch auf.

Gibt es Anhänger?

HBO gab uns ein paar Kostproben der Show. Der neueste Trailer kam im Dezember an, und das Unternehmen hat vor jeder neuen Folge Episodenvorschauen veröffentlicht.

Wie beängstigend ist es?

Es ist mehr Thriller als Horror, mit vielen intensiven Momenten. Die Infizierten tauchen nicht oft auf – Joel und Ellie haben es mit mehr menschlichen Überlebenden als Monstern zu tun – aber sie sind an große Wirkung gewöhnt, wenn sie es tun.

Muss ich die Spiele gespielt haben?

Nein. Die Show erzählt die Ereignisse des ersten Spiels nach, das 2013 herauskam, wobei einige Handlungsstränge und Hintergrundelemente erweitert wurden.

Die Autoren Craig Mazin (Schöpfer von HBOs Chernobyl) und Neil Druckmann (Creative Director der Spieleserie) fügten eine Flashback-Szene hinzu, um Neulingen eine solide Grundlage für die Ursprünge der Geschichte zu geben.

Aber The Last of Us und seine Fortsetzung 2020 gehören zu den fesselndsten Spielen, die je gemacht wurden. Sie sollten auf jeden Fall eintauchen, wenn die Show Sie fasziniert. Das Originalspiel ist für PS3, PS4 und PS5 verfügbar (eine PC-Version erscheint am 3. März), während das zweite derzeit nur für PS4 verfügbar ist.