„The Last of Us“-Rückblick auf Folge 4: Ein furchteinflößender neuer Bösewicht betritt die Bühne

Der Letzte von uns Folge 4 kam bei HBO und HBO Max an Sonntagmit Ellie und Joel (Bella Ramsey und Pedro Pascal) nach der herzzerreißenden Ablenkung der letzten Woche wieder auf der Straße. Sie sind auf dem besten Weg, Ellie mit den Glühwürmchen in Verbindung zu bringen, da die Rebellengruppe ihre Immunität gegen die Pilzinfektion replizieren will, die Milliarden von Menschen in Monster verwandelt hat.

Diese Episode weist auch eine große Abweichung vom Spiel auf, indem sie einen unglaublichen neuen Bösewicht vorstellt. Mal sehen, wie das ankommt, indem wir in Folge 4 eintauchen SPOILER.

Ein rücksichtsloser Anführer

Die Plünderer in dieser Episode sind genauso furchterregend wie im PlayStation-Spiel, wobei die anfängliche Konfrontation mit ihnen ähnlich wie im Ausgangsmaterial abläuft. (Bill lebt auch im Spiel, trennt sich aber von Joel und Ellie, bevor dies passiert.) Der Vorfall spielt sich in Kansas City ab, aber im Spiel passierte er in Pittsburgh.

Die HBO-Adaption gibt diesen Plünderern auch eine Anführerin – die leise bedrohliche Kathleen (Melanie Lynskey aus Showtimes „Unglaublich Gelbe Jacken). Diese neue Figur ist auf einem blutigen Rachefeldzug, nachdem ihr Bruder von der FEDRA (Federal Disaster Response Agency), die Quarantänezonen mit den Überresten des US-Militärs unterhielt, zu Tode geprügelt wurde. Sie ist im Wesentlichen einer der letzten Überbleibsel der Regierung, aber ihre Macht ist nicht absolut – Guerillagruppen wie die von Kathleen haben sie in einigen Städten gestürzt.

Nachdem sie sich mit Fedra befasst hat, jagt ihre Gruppe Leute, die mit Fedra zusammengearbeitet haben – die Namen Henry und Sam werden wahrscheinlich Erinnerungen wecken, wenn Sie das Spiel gespielt haben. Kathleen wird ein Loft gezeigt, in dem sie sich versteckt hatten, und es ist gefüllt mit der Superman-Kunst eines Kindes. (HBO-Muttergesellschaft Warner Bros Discovery auch besitzt DC Comicshurra für die Markensynergie.)

HBO



Die Schrecken, die durch den Kreislauf der Rache entstehen, werden jedem bekannt sein, der The Last of Us-Spiele gespielt hat und besonders deutlich in Teil 2. Es ist, als ob die Kathleen-Storyline zur Show hinzugefügt wurde, also ist Rache eine klarere thematische durchgehende Linie der Rache zwischen dieser Staffel und der Zweite.

Kathleens bärtiger Idiot Perry wird von Jeffrey Pierce gespielt, der Joels Bruder Tommy in den Spielen geäußert hat (er wird gespielt von Gabriel Luna in der Show). Wie wäre es mit: Er warnt sie vor einem Dolinenloch, das durch Infizierte unter einem Gebäude entsteht, aber sie befiehlt ihm nur, es abzudichten. Es scheint, als würde Kathleen sich von ihrem Groll von einem unmittelbareren Problem ablenken lassen.

Ellie, hol deine Waffe

Joel ist von Schuldgefühlen geplagt, weil Ellie gezwungen war, Bryan zu erschießen, aber sie verrät, dass es nicht ihr erstes Mal war. Er akzeptiert, dass es keine Hoffnung gibt, die Unschuld seiner jugendlichen Verbündeten in dieser höllischen Welt zu bewahren, und bringt ihr bei, eine Waffe richtig zu benutzen.

HBO



Es spiegelt eine Situation im Spiel in dem Joel Ellie eine Pistole gibt, nachdem sie ihre Fähigkeiten mit einer Schusswaffe bewiesen hat, indem sie Joel mit einem Gewehr bedeckt, während er einen Haufen Banditen tötet. Es ist ein subtil bestimmender Moment in ihrer Geschichte in diesem Medium und wird sich in der Show als ähnlich erweisen.

Explosionen aus der Vergangenheit

Auf ihrem Roadtrip bekommen sie etwas Retro-Popkultur in Form einer Hank-Williams-Kassette. Das Lied stammt aus den 1955er Jahren das im Spiel auf ähnliche Weise verwendet wird.

Während sie durch die Straßen von Kansas City fahren, erhaschen wir auch einen Blick auf ein verlassenes Kino, in dem zwei Artefakte des Kinos von 2003 gespielt wurden – Kate Beckinsales Vampir-Werwolf-Fantasie Underworld und Nicholas Cages dunkle Komödie Matchstick Men – als der Ausbruch stattfand geschah.

Der Song, der über den Abspann läuft, ist Lotte Keshners Coverversion von New Order aus dem Jahr 1987 das in The Last of Us Part 2 vorgestellt wurde. Der Musiker wurde für diese Verwendung zunächst nicht im Abspann genannt, aber Game Director Neil Druckmann räumte dies ein und entschuldigte sich in einem Tweet. Keshner wurde anschließend entsprechend gutgeschrieben, berichtete Polygon im Jahr 2020.

Großes Wortspielbuch

Auf einer leichteren Note findet Ellie ein Buch mit Wortspielen, mit denen sie die düstere Stimmung ihrer Reise aufhellt. Falls Sie Lust haben, sie in Ihrem Alltag auszubrechen, hier sind die Witze, mit denen sie Joel schlägt:

Es spielt keine Rolle, wie sehr Sie den Umschlag drücken. Es wird immer noch stationär sein.

Was trug die Meerjungfrau zu ihrem Matheunterricht? Ein Algen-BH.

Ich blieb die ganze Nacht wach und fragte mich, wo die Sonne hinging. Und dann dämmerte es mir.

Warum hat die Vogelscheuche einen Preis bekommen? Weil er auf seinem Gebiet herausragend war.

Wussten Sie, dass Durchfall erblich ist? Es läuft in deiner Jeans.

Joel kennt die Antwort auf die Vogelscheuche und lacht über die Durchfall, was darauf hindeutet, dass sich das Paar verbindet. Scheint gefährlich zu sein, Ihre „Fracht“ Joel zu sehr zu mögen.

Nachdem sie Kathleens Gruppe entkommen sind, schlafen sie in der scheinbaren Sicherheit eines Zimmers im 33. Stock eines Gebäudes. Trotz Joels Sicherheitsmaßnahmen wachen sie auf und finden Waffen, die auf ihre Gesichter gerichtet sind – sie wurden von Henry und Sam (Lamar Johnson und Keivonn Woodard) entdeckt.

Folge 5 von The Last of Us kommt auf HBO Max nächsten Freitag, 10. Februar.