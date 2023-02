‚The Last of Us‘ Episode 5 Zusammenfassung: Eine Geschichte von zwei Brüdern

Der Letzte von uns Episode 5 kam zu HBO und HBO Max am Freitagspringt zurück zu Ellie und Joel (Bella Ramsey und Pedro Pascal), nachdem ihr Schlaf von zwei Typen mit Waffen grob unterbrochen wurde.

Das Ereignis ereignete sich, als der Schmuggler und sein jugendlicher Kumpel versuchten, aus Kansas City zu fliehen, das von einer militanten Gruppe unter der Führung der rachsüchtigen Kathleen (Melanie Lynskey) übernommen wurde Gelbe Jacken). Ihr Bruder Michael wurde von der FEDRA (Federal Disaster Response Agency) getötet, die Quarantänezonen mit den Überresten des US-Militärs betreibt und einen der letzten verbleibenden Teile der Regierung darstellt.

Dies ist auch eine Unterbrechung der eigentlichen Aufgabe unserer Helden – Ellie zu den Glühwürmchen zu bringen, einer Rebellengruppe, die ihre Immunität gegen die Pilzinfektion replizieren will, die Milliarden von Menschen in Monster verwandelt hat.

Das Paar, das Ellie und Joel mit vorgehaltener Waffe hält, wird jedem bekannt sein, der es ist spielte das PlayStation-Spiel das hat die Show inspiriert, aber die Fans könnten überrascht sein, wie viel die Adaption zu ihrer Hintergrundgeschichte beiträgt. Zeit für SPOILER während wir in die Dunkelheit eintauchen Folge 5.

FEDRAs Untergang

Die Episode beginnt mit einem Rückblick, der zeigt, wie Kathleens zivile Miliztruppe FEDRA 10 Tage bevor Joel und Ellie in die Stadt kamen, stürzte – die Menschen erhoben sich gegen diese Unterdrückungstruppe und schlachteten ihre Mitglieder auf den Straßen ziemlich ab. Es ist anschaulich und schrecklich, und der 8-jährige Sam (Keivonn Woodard) wird Zeuge dieser Gewalt, als sein älterer Bruder Henry (Lamar Johnson) ihn dazu bringt, sich auf einem Dachboden zu verstecken.

Im Gespräch mit einer Gruppe gefangener FEDRA-Mitarbeiter bietet Kathleen ihnen Gnade im Austausch für Henrys Aufenthaltsort an. Eine der Personen spricht, aber sie befiehlt ihren Schlägern, die gesamte Gruppe trotzdem zu töten. Es scheint, als ob ihr Streben nach Rache sie barmherzig gemacht hat.

Kurz bevor sie ihr Versteck verlassen, tröstet Henry sein junges Geschwisterchen, indem er a malt Teenage Mutant Ninja Turtles Kopftuch (in Raphael-Rot) über seinem Gesicht. Es sieht fantastisch aus und es ist ein schöner Moment der Erleichterung von all der Intensität.

Anders als im Spiel ist Sam taub – das Gleiche gilt für den Schauspieler Keivonn Woodard im wirklichen Leben. Es ist eine faszinierende Veränderung und macht die Dynamik der Figur mit Henry und Ellie noch fesselnder.

Wege kreuzen

Henry sieht, wie Joel einen Haufen von Kathleens Plünderer-Crew ausschaltet, und er erkennt, dass unser Held ihm und Sam helfen kann, die Stadt zu verlassen. Trotz Joels „Arschlochstimme“ bilden sie ein schwaches Bündnis und betreten die unterirdischen Wartungstunnel.

FEDRA schaffte es, die Stadt von Infizierten zu säubern, indem sie sie in diese Tunnel zwang. Unbemerkt von Kathleen und Co. hat FEDRA offenbar die Monster aus dem Weg geräumt. Die Kameraarbeit und Beleuchtung, wenn unser Quartett die Tunnel betritt, ist auch ziemlich großartig.

Später erfahren wir, dass Henry mit FEDRA zusammengearbeitet hat, damit Sam eine Behandlung gegen Leukämie bekommen konnte. Dafür musste er Kathleens Widerstandsführer-Bruder aufgeben. Joel tut Henry zunächst als Ratte ab, gibt aber schließlich zu, dass er Recht hatte, alles zu tun, was nötig war, um Sam zu beschützen.

Eine herzzerreißende Nebengeschichte

Der Wohnraum in der Kanalisation, in dem Ellie, Joel, Henry und Sam kurz eine Verschnaufpause einlegen, ist leer, aber es war eindeutig ein Ort, an dem die Menschen lange Zeit überleben konnten. Joel entdeckt eine Kinderzeichnung von zwei Personen mit Waffen und der Überschrift „Danny, Ish, unsere Beschützer“.

Wenn dies Ihre Neugier geweckt hat, erfahren wir im Spiel durch Notizen, die verstreut sind, etwas über die Schicksale dieser Menschen. Diese Version der Ereignisse findet in Pittsburgh statt, aber die Namen und das Set der Show sind dieselben, daher ist es wahrscheinlich, dass die Ereignisse ähnlich ablaufen. Seien Sie jedoch gewarnt, es ist schrecklich.

Nach dem Ausbruch trafen Susan, Kyle und ihre Kinder auf einen Überlebenden namens Ish, der sie zu seinem Versteck in der Kanalisation der Stadt brachte. Ihre Überlebensgemeinschaft wuchs auf fast 50 Personen an (darunter ein Typ namens Danny), und sie schufen sich einen kleinen Zufluchtsort unter der postapokalyptischen Hölle.

Leider sind die Infizierten trotz Ish, Kyle und Dannys bester Bemühungen, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, letztendlich durch „eine offene Tür“ eingedrungen und haben die ganze Sache verdorben.

Kyle verbarrikadierte sich und einige Kinder in einem Raum und hielt sie versehentlich alle gefangen. Anstatt diese Kinder verhungern oder infizieren zu lassen, erschoss er sie alle, deckte sie mit einem Laken zu und kritzelte „Sie haben nicht gelitten“ auf den Boden. Dann nahm er sich das Leben.

„Jesus Christus“, sagt Joel, als er die Überreste sieht. Es ist wirklich düsteres Zeug.

Kyles Frau Susan gelang es, mit Ish und einigen anderen Kindern herauszukommen, aber sie war am Boden zerstört über den Verlust ihrer Familie und versuchte, in die Kanalisation zurückzukehren. Ish schaffte es, sie aufzuhalten.

„Jeder Teil meines Wesens möchte einfach aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber das kann ich nicht. Ich habe zu viel Vertrauen in die Menschheit“, heißt es in seiner letzten Notiz. „Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu Gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben … für sie.“

Es ist nicht bekannt, was nach diesem Zeitpunkt mit ihnen passiert ist, aber nehmen wir an, sie haben einen sicheren Ort gefunden und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das scheint in dieser höllischen fiktiven Welt wahrscheinlich, oder?

Die andere Seite

In einer Sequenz, die ähnlich wie ein Abschnitt des Spiels abläuft, führen die Tunnel unsere Helden in die Vorstadt, wo die Kugel eines Scharfschützen ihre fröhliche Atmosphäre durchschneidet. Joel schafft es, sich anzuschleichen und den Kerl auszuschalten, aber nicht bevor er Verstärkung ruft. Kathleen und ihr Handlanger Perry führen eine gewaltige Truppe zu ihrem Standort und fangen Ellie, Henry und Sam ein.

Sie versteht, dass Henry ihren Bruder verraten hat, um Sam zu retten, aber sie macht klar, dass die Kinder nicht leben dürfen.

„Haben Sie jemals daran gedacht, dass er vielleicht sterben sollte?“ Sie sagt. „Das passiert, wenn man mit dem Schicksal fickt.“

Gerade als sie sich darauf vorbereitet, Henry zu erschießen, klettert eine Masse Infizierter aus dem Untergrund und schlachtet Kathleens Truppen ab. Der Große ist in den Spielen als Bloater bekannt – diese Jungs sind super hart und stark, wie bewiesen wird, wenn dieser Perry den Kopf abreißt. Kathleen wird von einem Clicker getötet, der auf sie springt und sie in Stücke reißt.

Eine dunkle Wendung

Ellie, Joel, Sam und Henry entkommen scheinbar unversehrt und finden ein altes Motel, in dem sie sich ausruhen können (das passiert auch im Spiel auf die gleiche Weise). Ellie liest theatralisch Comics mit Sam, während die beiden Männer im Nebenzimmer schlafen, aber der junge Kerl ist eindeutig abgelenkt.

„Wenn du dich in ein Monster verwandelst, bist du dann immer noch drin?“ schreibt er in einer Notiz und bereitet Ellie und uns auf einen emotionalen Bauchschlag vor.

Er verrät seinem neuen Kumpel, dass er in der Aufregung gebissen wurde, was im Grunde ein Todesurteil ist. Sie offenbart Sam ihre Immunität und schmiert etwas von ihrem Blut auf seine Wunde. Das scheint eine gute Idee zu sein, aber keiner von ihnen scheint überzeugt zu sein.

Ellie stimmt auch zu, mit dem nervösen Sam aufzubleiben, aber sie döst ein. Als sie aufwacht, findet er ihn aufrecht sitzend und von ihr abgewandt vor und entdeckt bald, dass die Infektion Einzug gehalten hat. Sam ist weg, ersetzt durch ein wildes Monster, das sie angreift.

Ihre Rangelei bringt sie mit den Erwachsenen in den Raum, wo Henry eine Waffe nimmt und den kleinen Bruder erschießt, für den er sich so sehr geopfert hat. Er zielt kurz mit der Waffe auf Joel, bevor er sie auf sich selbst richtet und abdrückt.

„Oh Gott“, sagt Joel, während er, Ellie und alle Zuschauer versuchen, diese schreckliche Szene zu verarbeiten.

Verabschieden

Ellie und Joel begraben ihre verlorenen Freunde in der Nähe und der Teenager legt den wiederverwendbaren Notizblock, den sie verwendet hatte, um mit Sam zu sprechen, auf das Grab des Jungen.

„Es tut mir leid“, heißt es.

Obwohl sie emotional verstört sind, setzen die beiden ihre Reise nach Westen fort, um Joels Bruder Tommy und die Fireflies zu finden. Ja, das war hart.

Folge 6 von The Last of Us kommt auf HBO Max nächsten Sonntag, 19.02.