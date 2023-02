Opmerking van de uitgever: Het volgende bevat spoilers voor aflevering 7 van “The Last of Us”, “Left Behind”, die op 26 februari in première ging op HBO.





We onderbreken je regelmatig geplande zombiedrama opnieuw met een ontroerend liefdesverhaal, dit keer in de vorm van een uitgebreide flashback tijdens een andere levensfase.

“The Last of Us” blijft zijn formule uitrekken, terwijl Joel (Pedro Pascal) ernstig gewond bleef door gebeurtenissen aan het einde van de zesde aflevering, en Ellie (Bella Ramsey) achterliet om voor hem te zorgen in de zevende, met als ondertitel “Left Behind”. ”

Het vlees van het uur flitste echter terug naar Ellie als de ontvanger van militaire training met een slechte houding, die door haar AWOL-vriend Riley (“Euphoria’s” Storm Reid) naar een verlaten winkelcentrum werd gesleept, wat niet bleek te zijn. net zo verlaten als geadverteerd.

De reis is ogenschijnlijk Riley’s manier om afscheid te nemen, aangezien ze heeft besloten zich aan te sluiten bij de verzetsgroep de Fireflies. Maar naarmate het uur vordert, wordt het vrij duidelijk wat neerkomt op een eerste date, waarbij Riley de Ellie met grote ogen blootstelt aan een groot aantal wonderen – roltrappen, arcadespellen, fotohokjes, een draaimolen – voordat een spontane kus begint. dat brengt hun relatie in een nieuwe en meer romantische richting. Onderweg identificeerde de show zelfs de bron van Ellie’s boek met domme grappen.

Omdat dit “The Last of Us” is, kan niets goeds lang duren, en een zombie drong hun moment samen binnen en verwondde hen beiden. De ontmoeting zal ertoe leiden dat Ellie beseft dat ze immuun is voor de zombieplaag, terwijl Riley’s verschrikkelijke lot plaatsmaakte voor een terugkeer naar de situatie van Joel en Ellie een naald en draad vond om zijn wond te sluiten.

Hoewel “Left Behind” een beetje bijdroeg aan de voortdurende Joel-Ellie-dynamiek, met haar weigering om hem in de steek te laten, riep de verkenning van liefde en verlies in deze grimmige wereld zowel de derde aflevering op, met zijn door Linda Ronstadt gescoorde omweg met Frank en Bill ; en de vijfde, in die mate dat tijdens een zombie-apocalyps zelfs de goeden jong sterven.

“Zo eindigt het voor iedereen vroeg of laat toch?” Riley zegt, bij wijze van acceptatie van haar wrede lot. (Als een voetnoot zijn beide acteurs eigenlijk 19, ook al spelen ze jonger, waardoor hun scènes samen waarschijnlijk meer impact maakten.)

“The Last of Us” heeft nog twee afleveringen te gaan om met Joel’s toestand om te gaan en terug te keren naar zijn ogenschijnlijke missie om vast te stellen wat Ellie speciaal maakt, terwijl de groeiende populariteit ervoor zorgt dat fans geobsedeerd raken door – en af ​​​​en toe muggenziften – elke rimpel, naar beneden tot kleine details.

Even bood de serie echter een onderbreking daarvan, terwijl ze de duizelingwekkende effecten van jonge liefde verbeeldde, onderstreepte hoe “The Last of Us” de verwachtingen blijft tarten, en waarom zoveel kijkers niet uit deze draaimolen kunnen komen. .

