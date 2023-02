De laatste van ons aflevering 6 kwam naar HBO en HBO Max op zondagweer bij Ellie en Joel (Bella Ramsey en Pedro Pascal) nadat ze nieuwe vrienden Henry en Sam een ​​vreselijk lot zagen ondergaan.

HANDEL LINK

Ze wisten echter te ontsnappen aan de plunderaars van Kansas City en besmetten. In deze aflevering gaan ze terug op hun echte zoektocht: opnieuw contact maken met Joel’s vervreemde broer Tommy (Gabriël Luna).

Hij is degene die Ellie kan verbinden met de Fireflies, een rebellengroep die haar immuniteit tegen de schimmelinfectie wil repliceren die miljarden mensen in monsters heeft veranderd en mogelijk deze gebroken wereld wil herstellen. Laten we eens kijken hoe succesvol ze zijn door in SPOILERS te duiken.

Rivier van de dood

Drie maanden na het verlies van Henry en Sam zijn Ellie en Joel ver naar het westen getrokken en zijn ze verdwaald in de wildernis van Wyoming. Daar stuiten ze op Florence en Marlon (Elaine Miles en Graham Greene, acteurs van respectievelijk Native American en First Nation-afkomst), een duister charmant ouder echtpaar dat de uitbraak overleefde omdat ze geïsoleerd leefden.

Ondanks de dreiging van onze helden om het paar neer te schieten, geeft Florence ze soep vanwege het koude weer en Marlon waarschuwt ze om de Yellowstone River niet te passeren (de kaart laat zien dat ze in het Yellowstone National Park zijn) — alleen de “dood” ligt op die manier .

Terug op de weg stopt het paar voor de nacht en spreekt hun hoop uit voor de toekomst als Ellie’s bloed de wereld inderdaad terugstuurt naar een samenleving van vóór de uitbraak. Joel wil zich vestigen op een boerderij en schapen houden omdat ‘ze stil zijn, doen wat ze wordt opgedragen’.

HBO



Ellie is een beetje ambitieuzer en verklaart haar verlangen om astronaut te worden, net als wijlen Sally Ride (die de eerste Amerikaanse vrouw die in 1983 naar de ruimte vloog). Er is echter een vleugje melancholie nadat Ellie het zegt, wat suggereert dat ze er niet van overtuigd is dat het ooit kan gebeuren. Joel spreekt een ongewoon vertrouwen uit dat de remedie zal werken, waardoor hij onbewust een geruststellende vadermodus verlaat.

Deze momenten verwijzen naar elementen die erin worden gezien De laatste van ons deel 2 spel, maar daar zullen we hier niet op ingaan, aangezien het waarschijnlijk in seizoen 2 van de show zal verschijnen.

Gespannen ontmoeting

Ellie en Joel steken de rivier over en komen een groep mensen tegen die een speurhond op hen afzetten om te bepalen of ze besmet zijn. De pup geeft Joel de all-clear, dan lijkt het erop dat Ellie niet zo gelukkig zal zijn – we weten dat ze gebeten is, dus de hond zou haar aan flarden kunnen scheuren. Joel bereidt zich voor op het ergste, maar de doggo blijft vriendelijk tegen Ellie. Opluchting.

Een vrouw in de groep (Rutina Wesley, die je misschien kent van True Blood) blijkt Tommy’s vrouw, Maria, te zijn en brengt ze naar hun mooie nederzetting voor een reünie. Joel is een beetje raar door het feit dat zijn kleine broertje is getrouwd zonder dat hij het wist, maar Ellie helpt hem zijn felicitaties te uiten. Ongemakkelijk.

Dit speelt zich heel anders af in het spel, waar Ellie en Joel de nederzetting van Maria en Tommy tegenkomen. Er is ook een groot decorstuk bij de hydro-elektrische dam, waarvan we slechts een glimp opvangen in de show.

Maria en Tommy onthullen dat ze een ‘rivier des doods’-reputatie hebben opgebouwd door het gebied te bezaaien met de lichamen van vervelende plunderaars die probeerden de stad binnen te komen – het soort mensen we zagen Bill afweren.

HBO



Het wordt spannend tussen Tommy en Joel, aangezien hun beschermende maatregelen ertoe hebben geleid dat hij het radiocontact met Joel heeft verbroken. Maria is ook zwanger, waardoor Tommy minder geneigd is om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het hoeden van Ellie naar de Fireflies. En Joel’s trauma over de dood van zijn dochter Sarah maakt het moeilijk om zijn broer verder te zien gaan met zijn leven.

“Alleen omdat het leven voor jou is gestopt, wil nog niet zeggen dat het voor mij moet stoppen”, zegt Tommy, voordat Joel naar buiten stormt.

Au. Op straat lijkt Joel een paniekaanval te krijgen als hij een vrouw ziet met hetzelfde haar als Sarah, wat suggereert dat zijn band met Ellie en het gesprek met Tommy een begraven trauma weer aan het licht brengen.

HBO



Een vleugje veiligheid

Ellie hoort over Sarah van Maria, waardoor ze een nieuw inzicht krijgt in haar vaderfiguur. Ze wordt ook getrakteerd op een vertoning van The Goodbye Girl, een film uit 1977 over een stekelige man die een band krijgt met een vroegrijp meisje. Richard Dreyfuss won een Oscar voor zijn optreden in deze, dus het lijkt een solide keuze (zij het een beetje meta).

Tommy verontschuldigt zich uiteindelijk voor zijn opmerking, en Joel bekent de diepte van zijn trauma en de pijn veroorzaakt door zijn gehechtheid aan Ellie. Tommy hoort van Ellie’s immuniteit en stemt ermee in om Ellie naar de Fireflies te brengen … maar Ellie heeft er geen zin in.

Ze maken kort ruzie over Joel’s poging om de verantwoordelijkheid op Tommy af te schuiven, maar Joel besluit uiteindelijk Ellie te laten kiezen aan welke broer ze de voorkeur geeft. Zoals te verwachten, kiest ze Joel en gaat het dreamteam naar I-25.

Post-apocalyptische universiteitservaring

Aangekomen bij de Universiteit van Oost-Colorado (dezelfde fictieve instelling die in het spel te zien is), vinden ze het oude laboratorium van de Fireflies verlaten, op een paar apen na die bijdragen aan de puinhoop. Nadat ze hebben vastgesteld dat de rebellengroep waarschijnlijk in Salt Lake City is, worden ze gedwongen te ontsnappen als een groep plunderaars arriveert.

Joel worstelt met een van hen en breekt uiteindelijk zijn nek, maar ontdekt dat hij met een stuk hout in zijn maag is gestoken. Het paar vlucht te paard en lijkt vrij te zijn gekomen, dan valt Joel van hun rijdier en raakt bewusteloos in de sneeuw.

Dit gedeelte speelt zich op dezelfde manier af als het spel, hoewel de benadering van het lab ervoor zorgt dat je het opneemt tegen Clickers en grondiger onderzoekt. Beide versies eindigen met Joel zwaargewond en Ellie verantwoordelijk voor hun lot, maar de show geeft ons een vrij uitstekende cover van Depeche Mode’s Never Let Me Down Again – hetzelfde nummer dat aan het einde van aflevering 1 speelde.

Aflevering 7 van The Last of Us komt uit op HBO Max aanstaande zondag 26 februari.