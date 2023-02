De laatste van ons aflevering 5 kwam naar HBO Max op vrijdag — twee dagen eerder dat normaal, waarschijnlijk te vermijden Zondag Super Bowl. Het springt terug naar Ellie en Joel (Bella Ramsey en Pedro Pascal) nadat ze hadden geslapen brutaal onderbroken door twee mannen met geweren. Deze ontmoeting kwam toen de smokkelaar en zijn tienermaatje Kansas City probeerden te ontvluchten.

De stad in het middenwesten is overgenomen door een militante groep onder leiding van de wraakzuchtige Kathleen (Melanie Lynskey uit Gele jassen). Haar broer Michael werd vermoord door FEDRA (de Federal Disaster Response Agency), die quarantainezones beheert met de overblijfselen van het Amerikaanse leger en een van de laatst overgebleven delen van de regering vertegenwoordigt.

Dit is ook een onderbreking van de echte zoektocht van onze helden: Ellie naar de Fireflies brengen, een rebellengroep die haar immuniteit wil repliceren tegen de schimmelinfectie die miljarden mensen in monsters heeft veranderd.

Het paar dat Ellie en Joel onder schot houdt, zal iedereen bekend voorkomen speelde de PlayStation-game dat inspireerde de show, maar fans zullen misschien verrast zijn door hoeveel de aanpassing toevoegt aan hun achtergrondverhaal. Tijd voor SPOILERS als we in het donker duiken aflevering 5.

FEDRA’s val

De aflevering begint met een flashback die laat zien hoe de burgermilitie van Kathleen FEDRA omver wierp 10 dagen voordat Joel en Ellie de stad binnenkwamen — de mensen kwamen in opstand tegen deze onderdrukkende macht en slachtten haar leden vrijwel af op straat. Het is grafisch en afschuwelijk, en de 8-jarige Sam (Keivonn Woodard) is getuige van een deel van dit geweld terwijl zijn oudere broer Henry (Lamar Johnson) hem haastig onderduikt op een zolder.

Kathleen praat met een groep gevangen FEDRA-medewerkers en biedt hen genade aan in ruil voor Henry’s locatie. Een van de mensen praat, maar ze beveelt haar handlangers om toch de hele groep te doden. Het lijkt erop dat haar zoektocht naar wraak haar verstoken heeft van genade.

Kort voordat ze hun schuilplaats verlaten, troost Henry zijn jonge broer of zus door een schilderij te maken Teenage Mutant Ninja Turtles bandana (in Raphael-rood) over zijn gezicht. Het ziet er geweldig uit, en het is een mooi moment van opluchting van alle intensiteit.

Anders dan in de game is Sam doof – hetzelfde geldt voor acteur Keivonn Woodard in het echte leven. Het is een fascinerende verandering en het maakt de dynamiek van het personage met Henry en Ellie nog boeiender.

Paden kruisen

Henry ziet dat Joel een stel aaseters van Kathleen uitschakelt, en hij realiseert zich dat onze held hem en Sam kan helpen de stad uit te komen. Ondanks de “klootzakstem” van Joel vormen ze een zwakke alliantie en gaan ze de ondergrondse onderhoudstunnels in.

FEDRA slaagde erin de stad van geïnfecteerden te ontdoen door ze deze tunnels in te dwingen. Zonder dat Kathleen en zijn gezelschap het wisten, heeft FEDRA de monsters blijkbaar opgeruimd. Ook het camerawerk en de belichting als ons kwartet de tunnels binnenkomt is behoorlijk subliem.

We vernemen later dat Henry samenwerkte met FEDRA zodat Sam een ​​behandeling voor leukemie kon krijgen. Hiervoor moest hij de broer van de verzetsleider van Kathleen opgeven. Joel wijst Henry aanvankelijk af als een rat, maar erkent uiteindelijk dat hij gelijk had om te doen wat nodig was om Sam veilig te houden.

Een hartverscheurend zijverhaal

De rioolwoonruimte waar Ellie, Joel, Henry en Sam even een adempauze nemen is leeg, maar het was duidelijk een plek waar mensen zich lange tijd wisten te redden. Joel ziet een kindertekening van twee mensen die wapens vasthouden, met het onderschrift “Danny, Ish, onze beschermers.”

Als dit je nieuwsgierigheid heeft gewekt, leren we over het lot van deze mensen in het spel door middel van overal verspreide notities. Die versie van evenementen vindt plaats in Pittsburgh, maar de namen en de set van de show zijn hetzelfde, dus het is waarschijnlijk dat evenementen op dezelfde manier worden gespeeld. Maar wees gewaarschuwd, het is verschrikkelijk.

In de nasleep van de uitbraak kwamen Susan, Kyle en hun kinderen een overlevende tegen, Ish genaamd, die hen naar zijn schuilplaats in het riool van de stad bracht. Hun overlevende gemeenschap groeide uit tot bijna 50 mensen (waaronder een man genaamd Danny), en ze creëerden een klein toevluchtsoord onder de post-apocalyptische hel erboven.

Helaas, ondanks de inspanningen van Ish, Kyle en Danny om de veiligheid te handhaven, kwamen de geïnfecteerden uiteindelijk binnen door “één open deur” en verpestten ze de hele zaak.

Kyle barricadeerde zichzelf en enkele kinderen in een kamer, waardoor ze per ongeluk allemaal in de val zaten. In plaats van deze kinderen te laten verhongeren of besmet te laten raken, schoot hij ze allemaal neer, bedekte ze met een laken en krabbelde: “Ze hebben niet geleden” op de vloer. Daarna maakte hij een einde aan zijn leven.

“Jezus Christus”, zegt Joel bij het zien van de overblijfselen. Het is inderdaad grimmig spul.

Kyle’s vrouw Susan slaagde erin weg te komen met Ish en enkele andere kinderen, maar ze was er kapot van door het verlies van haar familie en probeerde terug te keren naar het riool. Ish slaagde erin haar tegen te houden.

“Elk deel van mijn wezen wil gewoon opgeven. Het zou zo gemakkelijk zijn om me over te geven aan deze wereld. Maar dat kan ik niet. Ik heb te veel vertrouwen in de mensheid”, luidt zijn laatste opmerking. “Ik heb gezien dat we nog steeds in staat zijn tot goed. We kunnen het redden. Ik moet sterk blijven… voor haar.”

Het is niet bekend wat er daarna met hen is gebeurd, maar laten we aannemen dat ze een veilige plek hebben bereikt en nog lang en gelukkig leefden. Dat lijkt waarschijnlijk in deze helse fictieve wereld, toch?

De andere kant

In een reeks die vergelijkbaar is met een deel van het spel, leiden de tunnels onze helden naar buitenwijken, waar een sluipschutterskogel door hun gemoedelijke sfeer snijdt. Joel slaagt erin te besluipen en de man uit te schakelen, maar niet voordat hij om hulp roept. Kathleen en haar handlanger Perry leiden een enorme troepenmacht naar hun locatie en ze zetten Ellie, Henry en Sam in de val.

Ze begrijpt dat Henry haar broer heeft verraden om Sam te redden, maar ze maakt duidelijk dat de kinderen niet mogen leven.

‘Heb je er ooit bij stilgestaan ​​dat hij misschien dood zou moeten gaan?’ ze zegt. “Dit is wat er gebeurt als je het lot verkloot.”

Net als ze zich voorbereidt om Henry neer te schieten, klimt een massa geïnfecteerde mensen uit de ondergrond omhoog en slacht Kathleens troepen af. De grote staat bekend als een Bloater in de games – deze geïnfecteerden in een laat stadium zijn supersterk en sterk, zoals blijkt wanneer deze Perry’s hoofd eraf scheurt. Kathleen wordt gedood door een kind dat is veranderd in een Clicker, die op haar springt en haar aan flarden scheurt.

Een donkere wending

Ellie, Joel, Sam en Henry ontsnappen schijnbaar ongedeerd en vinden een oud motel om uit te rusten (dit gebeurt ook op vrijwel dezelfde manier in het spel). Ellie leest theatraal strips met Sam terwijl de twee mannen in de kamer ernaast slapen, maar de jonge kerel is duidelijk afgeleid.

“Als je in een monster verandert, ben jij het dan nog steeds vanbinnen?” schrijft hij in een briefje, waarin hij Ellie en ons voorbereidt op een emotionele onderbuik.

Hij onthult aan zijn nieuwe maatje dat hij gebeten is in de commotie, wat eigenlijk een doodvonnis is. Ze onthult haar immuniteit aan Sam en smeert wat van haar bloed op zijn wond. Dat lijkt een goed idee, maar geen van beiden lijkt overtuigd. Geen van beiden maakt deze bekentenissen in het spel.

Ellie stemt er ook mee in om bij de nerveuze Sam te blijven, maar ze dommelt in. Ze wordt wakker en ziet hem rechtop zitten en van haar af kijken, en ontdekt al snel dat de infectie de kop opsteekt. Sam is weg – hoewel zijn voortdurende doofheid suggereert dat er overblijfselen van zijn menselijke zelf overblijven – vervangen door een woest monster dat haar aanvalt.

Hun strijd brengt hen in de kamer met de volwassenen, waar Henry een pistool oppakt en het kleine broertje neerschiet waarvoor hij zoveel heeft opgeofferd. Hij richt het wapen kort op Joel voordat hij het op zichzelf richt en de trekker overhaalt.

“Oh God”, zegt Joel terwijl hij, Ellie en elk publiekslid deze vreselijke scène proberen te verwerken.

Afscheid nemen

Ellie en Joel begraven hun verloren vrienden in de buurt, en de tiener legt het herbruikbare notitieblok van Magic Slate dat ze had gebruikt om met Sam te praten op het graf van de jongen.

“Het spijt me”, staat er.

Ondanks dat ze emotioneel van streek zijn, zetten de twee hun reis naar het westen voort om Joel’s broer Tommy and the Fireflies te vinden. Dat was ruw.

Aflevering 6 van The Last of Us komt uit op HBO Max aanstaande zondag 19 februari.