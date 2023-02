CNN

“The Last of Us” heeft zijn fans, en natuurlijk zijn critici.

Actrice Storm Reid heeft haar gedachten gedeeld over één ding dat woede heeft gewekt bij sommige kijkers van het HBO-drama: de weergave van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.

De 19-jarige ster sprak met EW over de homofobe terugslag na aflevering 3, die zich concentreerde op het liefdesverhaal tussen de personages Bill, gespeeld door Nick Offerman, en Frank, gespeeld door Murray Bartlett.

Reid is te zien in aflevering 7 als Riley, die haar eigen vreemde liefdesverhaal heeft in de show met costar Bella Ramsey.

“Zoals Bella zei toen aflevering 3 uitkwam: als je het niet leuk vindt, kijk dan niet”, zei Reid tegen EW. “We vertellen belangrijke verhalen. We vertellen verhalen over de ervaringen van mensen, en daar leef ik voor. Dat is wat verhalen vertellen goed maakt, want we vertellen verhalen van mensen die ruimte innemen in de wereld.”

Wat haar eigen verhaallijn in de show betreft, zei Reid: “Het is 2023. Als je je zorgen maakt over van wie ik hou, dan wil ik dat je je prioriteiten op een rijtje zet.”

“Er zijn zo veel andere dingen om je zorgen over te maken in het leven,” zei ze. ‘Waarom maak je je zorgen dat deze jonge mensen – of wie dan ook – van elkaar houden? Liefde is mooi, en het feit dat mensen er dingen over te zeggen hebben, is gewoon onzin.”

“The Last of Us” is gebaseerd op een populaire videogame met dezelfde naam. HBO en CNN maken beide deel uit van Warner Bros. Discovery.