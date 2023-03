Lily-Rose Depp staat klaar Sam Levinson’s kant.

Te midden van een rapport van Rollende steen beweren dat de productie van de komende HBO-serie Het idool is “ontspoord” en overgegaan in “martelporno” nadat Levinson het roer overnam als regisseur, duwt de ster van de serie terug.

“Sam is om zoveel redenen de beste regisseur waarmee ik ooit heb gewerkt”, deelde Depp in een verklaring verkregen door E! Nieuws. “Nooit heb ik me meer gesteund of gerespecteerd gevoeld in een creatieve ruimte, mijn inbreng en meningen meer gewaardeerd. Werken met Sam is in alle opzichten een echte samenwerking – het is voor hem belangrijker dan wat dan ook, niet alleen wat zijn acteurs van het werk vinden.” , maar hoe we ons voelen als we het uitvoeren.

Voortbordurend op haar lof, merkte de 23-jarige op dat de Euforie creator “neemt mensen aan wiens werk hij waardeert en heeft altijd een omgeving gecreëerd waarin ik me gezien, gehoord en gewaardeerd voelde.”

Depp schittert naast Het weekend– die samen met Levinson de serie creëerde – in het zesdelige muziekindustriedrama. De productie begon aanvankelijk in november 2021 met Amy Seimetz aansturen van het project. echter, de Vriendin ervaring regisseur verliet de serie in april 2022 vanwege een nieuwe creatieve richting, waardoor Levinson het over kon nemen.