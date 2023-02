Een groot aantal spraakmakende namen, waaronder Babar Azam, Laura Wolvaardt en Shaheen Afridi, zullen worden aangeboden in The Hundred Draft voorafgaand aan het derde jaar van de competitie.

Teams hebben de keuze uit 881 spelers uit 28 landen wanneer ze hun selectie op donderdag 23 maart selecteren, waarbij 113 spelers zijn behouden in zowel de heren- als de damescompetitie, waardoor er 135 vacante plaatsen overblijven.

Onder de internationale sterren die ook beschikbaar zijn, zijn Jemimah Rodrigues, Mitchell Starc en Harmanpreet Kaur.

Engelse spelers zonder team zijn onder meer Ben Duckett, Danni Wyatt, Sophia Dunkley, Sarah Glenn en Reece Topley, terwijl Starc’s besluit om zich aan te melden hem vergezeld ziet gaan van mede-Australiërs in Marcus Stoinis, Adam Zampa, Mitchell Marsh, Grace Harris en Amanda-Jade Wellington .

Starc is een van de zes spelers die samen met Kieron Pollard, Shakib Al Hasan, landgenoten Stoinis en Zampa en Lancashire’s Tom Bailey een reserveprijs van £ 125.000 op zichzelf hebben geplaatst.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Een terugblik op de beste acties uit het tweede seizoen van The Hundred, waarin zowel buitenlandse als binnenlandse spelers de hoofdrol speelden.



Welsh Fire bezet de nummer 1 keuze in de mannentrekking na alle acht wedstrijden in 2022 te hebben verloren, terwijl hun damesteam ook als eerste zal worden geselecteerd door middel van hun 1-5 record aan de onderkant van de tafel.

Trent Rockets doet mee als regerend herenkampioen na hun overwinning op Manchester Originals in de finale van vorig seizoen.

“Het is echt geweldig dat de damescompetitie voor het eerst dit seizoen gastheer is van The Hundred Draft”, zei Wolvaardt, topscorer in de ICC Women’s T20 World Cup. “Het laat de voortdurende progressie van het vrouwenspel zien en je hoeft alleen maar naar de namen te kijken die al zijn behouden om te zien dat het een competitie van wereldklasse is. Ik heb erg veel zin in de dag zelf en om erachter te komen waar ik zal spelen. volgend seizoen. Het is een geweldige competitie, met veel publiek, en het wordt erg leuk om er deze zomer op uit te trekken.”

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Tammy Beaumont van Welsh Fire zegt dat The Hundred geweldig is voor de vrouwensport en bespreekt het nieuw aangekondigde derde seizoen van het evenement.



De Zuid-Afrikaanse snelheidsduivel Anrich Nortje behoort ook tot de kandidaten die voor het oprapen liggen met Dane van Niekerk en Shabnim Ismail, en Nieuw-Zeeland wordt vertegenwoordigd door Sophie Devine, Suzie Bates, Kane Williamson en Trent Boult. Muhammad Rizwan, Haris Rauf en Diana Baig uit Pakistan zullen ook beschikbaar zijn voor selectie, Kaur leidt een groep Indiase spelers waaronder Deepti Sharma en Shikha Pandey, Shakib Al Hasan voert de vlag voor Bangladesh, Pollard krijgt gezelschap van West-Indische landgenoot Andre Russell en Mujeeb Ur Rahman en Mohammad Nabi uit Afghanistan die zich beiden hebben aangemeld.

David Willey, winnaar van de ICC Men’s T20 World Cup, zei: “Het is altijd spannend als je naar een draft kijkt en wacht om te zien waar je heen gaat om te spelen. The Hundred is de afgelopen twee seizoenen erg leuk geweest om in te spelen. We Ik heb veel publiek gehad en ze hebben gezorgd voor een aantal echt goede sferen. Er gaat veel talent van wereldklasse naar de draft en ik kijk er naar uit om erachter te komen waar ik in de zomer zal spelen.”

Trent Rockers neemt het op tegen Southern Brave in een double-header om het nieuwe seizoen op dinsdag 1 augustus te openen