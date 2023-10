Beschriftung umschalten Mark Bourdillon/Love Productions/Channel 4

Ich denke letzte Staffel von Die große britische Backshow war die erste, die ich nicht sofort verschlungen habe (kein Wortspiel beabsichtigt), als die Folgen eingestellt wurden. Ich war des Gastgeberteams aus Noel Fielding und Matt Lucas überdrüssig geworden, frustriert über allzu komplizierte Backwaren, die fast unmöglich gut umzusetzen waren, und bestürzt über wiederholte und immer widerwärtiger werdende Interpretationen „ethnischer“ Essenswochen, die nicht einmal zu repräsentieren schienen gutgläubige Bemühungen, die Dinge richtig zu machen.

Was für eine Erleichterung, sich wieder darauf zu freuen, dass die Folgen am Freitagmorgen auf Netflix erscheinen.

Die Show hatte eine lange und holprige Fahrt; Ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass die beste und reinste Version immer die erste sein wird, die im öffentlichen Fernsehen, mit Mary Berry an der Seite von Paul Hollywood und mit Mel Giedroyc und Sue Perkins als Moderatoren. Aber auch die darauffolgende Ära, in der Prue Leith Marys Platz einnahm und Noel Fielding mit Sandi Toksvig moderierte, hatte auch ihre Reize. Dann ging Sandi und wurde durch Matt Lucas ersetzt, der viel zu nahe daran war, ein weiterer Noel zu sein, ein Blick-auf-mich-Gesicht, der weniger an den Teilnehmern interessiert zu sein schien als vielmehr daran, etwas zu tun und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie können etwas in dieser Show mitmachen – deshalb engagieren sie Komiker! – aber man muss sich zuerst um die Teilnehmer kümmern. Es wurde schief.

Lucas ist jetzt weg und wurde durch Alison Hammond ersetzt, eine ausgelassene, aber großzügige Begleiterin von Fielding, die dazu beigetragen hat, dass die Serie wieder ins Gleichgewicht kam. Sie ist albern, aber nicht ablenkend. Sie und Noel unterbrechen den Flow nicht, um Dinge zu tun, wie er es mit Lucas getan hat. Die Produktion hat die komplizierten Herausforderungen gemeistert und ist auf Herausforderungen zurückgekehrt, die die Bäcker gut meistern können. Der Clou dieser Woche ist zum Beispiel ein Kuchen in einer beliebigen Schokoladenschachtel, die Sie backen möchten. Ist es etwas Besonderes, eine Pralinenschachtel zu basteln? Sicher! Ist das unmöglich oder führt es nur zu einer Reihe von Misserfolgen? Nein. Und ja, sie haben die kluge Entscheidung getroffen, die „nationalen Wochen“, die für alle Beteiligten immer peinlicher wurden, zu stoppen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Show, insbesondere eine Wettbewerbsshow, versuchen kann, sich eine lange Lebensdauer zu sichern. Eine davon ist, die zu gehen Überlebende Der Weg wird immer komplizierter, führt zu neuen Wendungen und Eingriffen der Produzenten, die niemanden davon abhalten, eine verlässliche Strategie zu finden, damit das Ergebnis nicht vorhersehbar wird. Es ist schwer, mit einer Show, die sich in der 45. Staffel befindet, darüber zu streiten, ob man dabei bleibt, aber das Spiel selbst ist viel weniger intelligent und geschickt als früher, und es frisst sich durch die Besetzung seinen eigenen Schwanz auf Überlebende Für Superfans, die ihre Zeit in der Show damit verbringen, darüber zu reden, wie sehr sie die Show lieben, ist das immer weniger überzeugend.

Der andere Weg ist, was zu tun Backen (Ja, ja, in den USA nennen wir es technisch gesehen Die große britische Backshowaber es ist Backen in unseren Herzen) tut derzeit. Du vertraust deinem Format, du konzentrierst dich auf gutes Casting, du verlässt dich auf deine Grundlagen – kurzum, du beruhigst die Sache. Backen war schon immer beruhigend; das ist seine Natur. Es muss nicht jedes Mal brandneu sein, mit Dingen, die Sie noch nie zuvor gesehen haben. Eine technische Herausforderung in dieser Saison waren Vanillepuddingcremes, die vielen Amerikanern vielleicht unbekannt sind, in Großbritannien jedoch ein einfacher und sehr beliebter Sandwichkeks sind. Es sieht einem goldenen Oreo sehr ähnlich, obwohl es rechteckig ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Textur anders ist. Um es richtig zu machen, kommt es auf Details und Technik an. Es ist nicht auffällig; Aufregung um die Ausführung ist für Nerdsim besten Sinne.

Hier gibt es eine Lektion für andere Shows: Wenn Ihr Format eine gute Idee ist, müssen Sie es nicht ständig komplizieren. Die Menschen und die Ereignisse werden es frisch halten. Und wenn Sie das tun, können die Gastgeber aus dem Weg gehen, weil sie nicht das Hauptereignis sind. Das waren sie nie.

