The Great Air Race: Billy Mitchells Suche nach einem amerikanischen Himmel

Die traurige Bilanz der First Aero Squadron in Mexiko bestätigte die Ansicht vieler in den oberen Rängen der Armee, dass Flugzeuge gefährlich und unzuverlässig seien. Da der Kongress diese voreingenommene Haltung teilte, blieb die Luftfahrt ein nachträglicher Einfall in den Militärbudgets. Als die Vereinigten Staaten am 6. April 1917 offiziell in den Krieg eintraten, konnte die Luftkomponente der Armee – immer noch innerhalb des Signal Corps, aber bald zum eigenständigen Armeezweig, bekannt als Air Service – nur 35 Piloten und 55 Flugzeuge aufbieten von denen „51 veraltet und vier veraltet waren“, wie Pershing später witzelte.

Billy Mitchell hatte gelernt 1916 zum Fliegen, bezahlte Flugstunden aus eigener Tasche, weil die Armee ihn mit 36 ​​Jahren für zu alt für einen Piloten hielt. Er war einer der ersten, der begriff, wie weit die Vereinigten Staaten in der Luftfahrt zurückgefallen waren. Im März 1917, einen Monat bevor das Land Deutschland den Krieg erklärte, schickte ihn das Kriegsministerium nach Frankreich, um über die Entwicklungen beim militärischen Einsatz von Flugzeugen zu berichten. Zu diesem Zweck unternahm er wiederholt Flüge über die Westfront, zuerst als Passagier in französischen Aufklärungsflugzeugen, dann als Pilot eines einsitzigen Spad, der mit seinem persönlichen Siegel verziert war – einem silbernen Adler auf einer scharlachroten Scheibe, die sein Mechaniker kopiert hatte von einem Dollarschein. Seine Beobachtungen aus erster Hand flossen in die detaillierten Berichte ein, die er nach Washington zurückschickte, und prägten die Luftmachttheorien, die er 1918 testen sollte, als es die Staffeln des US Air Service endlich in den Kampf schafften.

Mitchells Besorgnis über den Zustand der amerikanischen Luftfahrt wurde von einer neuen Bundesbehörde, dem Aircraft Production Board, sowie von einigen im Kongress geteilt. Der Wendepunkt kam Ende Mai 1917, als die französische Regierung einen dringenden Aufruf für Flugzeuge und Motoren telegrafierte. Nachdem der Vorstand dem Antrag zugestimmt hatte, entwarfen die Militärführer schnell Pläne für die Herstellung von 20.474 neuen Flugzeugen in nur 12 Monaten. Der Kongress unterstützte das Programm mit der bis zu diesem Zeitpunkt größten Mittelzuweisung für einen einzigen Zweck – 640 Millionen Dollar – in der Geschichte der USA.

Innerhalb weniger Tage nach dem französischen Einspruch beauftragte der Produktionsausschuss zwei der führenden Automobilingenieure des Landes, Elbert J. Hall und Jesse Vincent, mit der Konstruktion eines neuen Flugzeugtriebwerks, das in einer Reihe von Flugzeugzellen eingesetzt werden konnte. Die Männer zogen sich in eine Suite im Willard Hotel in der Innenstadt von Washington zurück und entwarfen das grundlegende Design in weniger als einer Woche. Ihr Design stützte sich stark auf Konzepte, die von französischen, britischen und deutschen Herstellern entwickelt wurden. Dennoch war der Liberty-Motor revolutionär und wurde weithin als der wichtigste amerikanische Luftfahrtfortschritt des Krieges angesehen. Im Gegensatz zu den meisten Flugzeugtriebwerken, die wie feine Schweizer Uhren von Hand gebaut wurden, wurde der Zwölfzylinder-Liberty mit 400 PS ausdrücklich für die Massenproduktion entwickelt, mit austauschbaren Teilen, die die Reparatur erleichtern würden. Fast 5.000 wurden von Packard und anderen Automobilunternehmen hergestellt, bevor das Kriegsministerium die Produktion im März 1919 einstellte.

Aber das Gelübde des Kriegsministeriums, „den Himmel über Deutschland mit Flugzeugen zu verdunkeln“, würde sich letztendlich als hohl erweisen. Der Liberty-Motor war eine seltene Erfolgsgeschichte. Industriepolitik hin oder her, die winzige Flugzeugindustrie des Landes hatte einfach nicht die Kapazität, den über Nacht gestiegenen Bedarf zu decken.

Um fair zu sein, die Industrie würde den Krieg in viel besserer Verfassung beenden, als sie begonnen hatte – die Produktion stieg von 1917 bis 1918 ungefähr um das 18-fache, was zu schnellen Verbesserungen im Flugzeugrahmendesign, bei Motoren, Instrumenten und Herstellungstechniken führte. Aber die Gewinne würden zu spät kommen, um einen bedeutenden Unterschied im Luftkrieg zu machen. Am Ende würden es nur ein paar hundert amerikanische Flugzeuge – zweisitzige DH-4 nach britischem Design – in den Kampf über der Westfront schaffen.

Der Waffenstillstand vom 11. November 1918 hatte verheerende Auswirkungen auf die amerikanischen Flugzeughersteller. Innerhalb weniger Monate hatten einige ihre Türen geschlossen, während andere ums Überleben kämpften. In Seattle begann die Boeing Airplane Co. mit der Herstellung von Möbeln und Schnellbooten. Glenn L. Curtiss und einige andere Flugzeugkonstrukteure führten Prototypen für kommerzielle Passagierflugzeuge ein, in der optimistischen Überzeugung, dass der Linienflugdienst bald folgen würde. Das tat es, aber nicht in den Vereinigten Staaten. Ende 1919 operierten mehrere kommerzielle Fluggesellschaften in Europa, darunter eine, die Passagiere in umgebauten Farman F-60-Bombern zwischen London und Paris flog (eine andere war KLM, die niederländische Fluggesellschaft, die noch heute fliegt). In den Monaten nach dem Krieg war die Bedrohung durch Fremdherrschaft ein wiederkehrendes Thema in Luftfahrtpublikationen wie z Fliegend und Air Service Journaldie im Januar 1919 eine Titelgeschichte mit der Überschrift „Die USA hinken Europa bei den Vorbereitungen für den Lufttransport weit hinterher“ veröffentlichte.

Billy Mitchells transkontinentales Luftrennen, ein mehrwöchiger Wettbewerb im Oktober 1919, blieb seiner kühnen, manchmal leichtsinnigen Persönlichkeit treu. | US-Luftwaffe über Wikimedia Commons

Niemand war mehr beunruhigt über den düsteren Zustand der Nachkriegsluftfahrt in den Vereinigten Staaten als Mitchell und die „luftgesinnten“ Akolythen, die ihm gefolgt waren, um Stellen in Washington zu besetzen. Zu Mitchells Frustration trug noch bei, dass der Spitzenposten im Air Service der Nachkriegszeit nicht an ihn, sondern an Generalmajor Charles T. Menoher gegangen war, einen nüchternen Artilleristen ohne Flugerfahrung; Mitchell würde als sein Stellvertreter fungieren. Dennoch war Menoher ein fähiger Führer, dessen Erfahrung als Divisionskommandant an der Westfront ihm die Augen für die Möglichkeiten der Luftwaffe geöffnet hatte. Vielleicht fehlte ihm Mitchells messianischer Eifer, aber er teilte seine Besorgnis über den Beinahe-Zusammenbruch der amerikanischen Flugzeugindustrie. „Die Regierung ist praktisch der einzige Markt für die Flugzeughersteller“, sagte Menoher am 11. Juli 1919 in einer Erklärung vor dem Kongress, in der er um Hilfe bat, um sie über Wasser zu halten. Andernfalls, warnte er, „werden alle Flugzeughersteller innerhalb von sechs Monaten aus dem Flugzeuggeschäft ausgestiegen sein, und die Regierung wird keine Bezugsquelle für ihre Flugzeuge und Flugzeugmotoren haben.“

Menoher hat übertrieben, aber seine größere Aussage war nicht zu leugnen. Die skandalösen Misserfolge bei der Beschaffung von Flugzeugen während des Krieges hatten die Begeisterung der Öffentlichkeit und des Kongresses für Regierungsausgaben für neue Flugzeuge gedämpft, insbesondere jetzt, wo die Kämpfe beendet waren. Am Ende genehmigte der Kongress nur 25 Millionen Dollar für das Budget des Air Service für 1920, weniger als ein Drittel dessen, was Mitchell und Menoher gefordert hatten (und etwa 5 Prozent seines Spitzenwerts während des Krieges).

Mitchell und seine Air Service-Kollegen suchten verzweifelt nach Möglichkeiten, den Wert des Flugzeugs in Friedenszeiten zu beweisen. Im Frühjahr begannen Piloten der Armee, in Kalifornien nach Waldbränden zu patrouillieren, eine Aktion, die bald auf Oregon ausgeweitet wurde. Luftbildkameras und Fototechniken, die für die Aufklärung auf dem Schlachtfeld entwickelt wurden, wurden für kommerzielle Zwecke beworben, z. B. für die Kartierung von Städten und die Werbung für Immobilien. Und im Juni begannen Militärpiloten nach mehreren Überfällen im Zusammenhang mit Pancho Villa, der mehr als drei Jahre nach Pershings unglücklicher Invasion in Nordmexiko immer noch auf freiem Fuß war, mit Grenzpatrouillen in Texas.

Aber Mitchell, ein natürlicher Showman, wollte noch mehr Aufsehen erregen. Und im September 1919 kündigte er seinen Plan an, genau das zu tun: Ein transkontinentales Flugzeugrennen. Der „Ausdauer- und Zuverlässigkeitstest“ wurde als „Feldübung“ an höhere Stellen verkauft und war auf Militärpiloten beschränkt, die auf freiwilliger Basis und nur dann antreten würden, wenn ihre Kommandeure glaubten, der Herausforderung gewachsen zu sein. Geldpreise wurden verboten. Aber niemand ließ sich von seiner Fassade aus militärischem Zweck täuschen. Das transkontinentale Rennen war ein Werbegag. Mitchell hoffte, dass ein erfolgreiches Ergebnis die Öffentlichkeit hinter seine Ziele in Washington und auch auf lokaler Ebene bringen würde, wo der Air Service Städte dazu drängte, Flugplätze – oder „Flugplätze“ – als einen wesentlichen ersten Schritt in Richtung eines kommerziellen Flugdienstes zu bauen. Das war billige Industriepolitik.

Das „Luftderby“ wie es manchmal in der Presse hieß, war ein kühnes und riskantes Unterfangen. Mehr als 60 Flugzeuge, aufgeteilt in zwei Gruppen – eine auf Long Island, die andere in San Francisco – würden zur gegenüberliegenden Küste in etwa 2.700 Meilen Entfernung starten, in der Mitte kreuzen und um die schnellsten Flüge und verstrichenen Zeiten konkurrieren.

Piloten im Wettbewerb, viele von ihnen Kriegsveteranen, hatten noch nie eine Reise von solch unwahrscheinlicher Länge unternommen, und das aus gutem Grund. Wie alle Flugzeuge der damaligen Zeit waren die überschüssigen DH-4 und einsitzigen Jäger, die sie fliegen würden, fast komischerweise für Langstreckenreisen – oder wohl für überhaupt Reisen – ungeeignet. Offene Cockpits boten kaum Schutz vor Wind und Kälte. Motoren waren ohrenbetäubend laut und gerieten gelegentlich im Flug in Brand. Primitive Fluginstrumente waren für Piloten, die versuchten, sich in Wolken und Nebel zu orientieren, von geringem Wert. Aber das war nur ein Teil der Herausforderung. Auf der Route durch das Land fehlten fast vollständig permanente Flugplätze – oder jegliche Form von Luftfahrtinfrastruktur. Es gab kein Radar, Flugsicherungssystem oder Funknetz. Wettervorhersagen waren rudimentär und oft falsch.

In Ermangelung elektronischer Baken oder offizieller Luftfahrtkarten würden Piloten Eisenbahnschienen oder Kompasskursen folgen, die betrunken mit jeder Kurve wanderten. Sie hofften, dass sie alle ein bis zwei Stunden an einem von 20 Tankstopps zwischen den Küsten landen würden. Die meisten dieser „Kontrollstopps“ waren provisorische Gras- oder Erdflugplätze, die hastig abgegrenzt und mit Treibstoff, Ersatzteilen und anderen Vorräten ausgestattet worden waren, manchmal nur Stunden vor dem Start des Rennens.