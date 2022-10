The Gold Flyer: Die Geschichte des legendären Sikorsky S-38 „von Krohn“

Das Gold sollte in Medellín geprägt werden. Doch dazu kam es nicht. Das Amphibienflugzeug stürzte an einem der Hänge der Serranía de los Paraguas an der Grenze zwischen dem Departement Valle del Cauca und dem damaligen Departement Chocó ab. Inmitten der Weiten des kolumbianischen Dschungels, in der Nähe des Flusses Sipí.

An Bord der „von Krohn“ befand sich die Besatzung des deutschen Piloten Hans Walther Geck und des deutschen Mechanikers und Funktelegrafen Ernest Jahnke. Drei weitere Passagiere befanden sich im Flugzeug: Alexander Notz, ein Flugzeugmechaniker aus Deutschland, Julio C. Zúñiga, Hauptbuchhalter der Gemeinde Chocó, und der Amerikaner Newton C. Marshall, Manager der Chocó-Pacific Mining Company, einem amerikanischen Bergbauunternehmen Gesellschaft.

Der deutsche SCATA-Kartograph Heinrich Klein führte die Rettungsteams in diese „grüne Hölle“. So nannte er diesen Dschungel selbst. Klein fertigte eine Reihe von Freihandkarten der Region an und markierte markante Orte. Heute dienen sie als Orientierungspunkte für die Suche.

Der einzige Überlebende wurde 16 Tage später gefunden

Notz starb in den Armen des Minenmanagers Marshall. „Eine Woche lang war ich aufgrund der schweren Schläge, die ich erhalten hatte, fast bewegungsunfähig, bis ich mich schließlich in einen anderen Teil der Kabine begeben konnte, wo ich die große Entdeckung einer Dose Schokolade machte, die mir als Nahrung diente mehrere Tage“, sagte Marshall später in einem Interview mit einer spanischen Zeitung. Schließlich ging er, um Hilfe zu suchen.

Ungefähr 16 Tage nach dem Verschwinden des Flugzeugs wurde es von Guaqueros, lokalen Prospektoren, entdeckt. Marshall kauerte erschöpft am Ufer des Uribe River. Die Guaqueros brachten ihn zuerst in ihr Lager. Dann führten sie ihn zum Ufer des Flusses Uribe, wo sie zuvor einen leblosen Körper gefunden hatten, der an einem Baum lehnte. Marshall erkannte, dass es sich bei dem Körper um den Körper des Piloten handelte. Über den Verbleib des Copiloten ist nichts bekannt.

Basierend auf Marshalls Beschreibung war der Suchtrupp schließlich in der Lage, das Flugzeug zu lokalisieren und die Absturzstelle zu finden. Die offiziell gelisteten 26 Kilogramm Gold und weiteres Platin wurden geborgen. Bis heute ranken sich viele Geschichten um den Goldflieger. Einige vermuten, dass das Flugzeug mehr Gold enthalten haben könnte als offiziell angegeben. Die genaue Ursache des Absturzes wurde nie geklärt. Was da ist, ist Marshalls Augenzeugenbericht. „Am 10. März verließen wir Buenaventura bei sehr bewölktem Wetter in Richtung Quibdó; aber trotzdem setzten wir die Fahrt ohne den geringsten Verdacht auf einen bevorstehenden Unfall fort. Ich las leise ein Buch, als ich bemerkte, dass sich das Gerät senkte, aber auf ungewöhnliche Weise. Unmittelbar danach stürzte das Flugzeug in einen Hügel und ich merkte nichts mehr, da ich von den starken Schlägen, die ich während des Absturzes bekam, ohnmächtig wurde“, sagte der einzige Überlebende nach dem Unfall in einem Interview.

